 

«Третья сила» объединила 16 непарламентских партий

Представитель «Демократической партии России» во время пресс-конференции в Екатеринбурге заявил о создании в России блока «Третья сила», в который вошли 16 непарламентских партий. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».

В новый политический блок «Третья сила» вошли: «Партия ветеранов России», «Демократическая партия России», российская экологическая партия «Зеленые», партия «Союз горожан», Социал-демократическая партия России, партия «Народный альянс», партия «Гражданская позиция», Монархическая партия России, Коммунистическая партия социальной справедливости, «Народная партия России» и другие.

Известно, что объединение произошло для участия в выборах президента России в 2018 году. «Мы для себя решили, что один, два, три кандидата будут выдвигаться. Кто-то один до выборов дотянет», — заявил политик, отметив, что кандидаты от нового блока опасаются сложностей при сборе подписей и активного противодействия Центризбиркома.

На данный момент сразу 10 партий выдвинули своих кандидатов для участия в праймериз, которые должны пройти с 20 по 30 ноября. Голосование по кандидатам будет проводиться в интернете. Также в десяти городах-миллионниках будут установлены кубы для голосования. Победители будут названы 5 декабря.

Представители объединившихся партий уверены, что консолидация усилий поможет кандидатам собрать необходимое количество подписей.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» КПСС выдвинет кандидатов в Госдуму без сбора подписей
» Партии получили номера
» ЦИК зарегистрировал 11 партий
» На Украине создается пропрезидентский блок для участия в выборах
» Российскому законодательству соответствуют 19 партий
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Русские в Дагестане. Состояние критическое

Русские в Дагестане. Состояние критическое

Революция случайностей

Революция случайностей

Выборы Президента РФ: движение в ложном направлении

Выборы Президента РФ: движение в ложном направлении

Национализм и западничество

Национализм и западничество

Приглашение к диалогу

Приглашение к диалогу

Куда «исчезли» на рубеже декабря 1917 / января 1918 депутаты Учредительного Собрания?

Куда «исчезли» на рубеже декабря 1917 / января 1918 депутаты Учредительного Собрания?

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

«Третья сила» объединила 16 непарламентских партий

  • 19:14
  • 234

Кремль потребовал поток хороших новостей к выборам президента

  • 17:10
  • 272

Госдума может признать все зарубежные СМИ иностранными агентами

  • 12:51
  • 272

Тереза Мэй объявила, что будет вмешиваться в выборы в России, организовывать хакерские атаки и фальшивые новости

  • 06:42
  • 444

Историческое знание «в цифре»: архивариус вместо письма?

Русские в Дагестане. Состояние критическое

Русские в Дагестане. Состояние критическое

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru