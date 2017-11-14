«Третья сила» объединила 16 непарламентских партий

Представитель «Демократической партии России» во время пресс-конференции в Екатеринбурге заявил о создании в России блока «Третья сила», в который вошли 16 непарламентских партий. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».





В новый политический блок «Третья сила» вошли: «Партия ветеранов России», «Демократическая партия России», российская экологическая партия «Зеленые», партия «Союз горожан», Социал-демократическая партия России, партия «Народный альянс», партия «Гражданская позиция», Монархическая партия России, Коммунистическая партия социальной справедливости, «Народная партия России» и другие.





Известно, что объединение произошло для участия в выборах президента России в 2018 году. «Мы для себя решили, что один, два, три кандидата будут выдвигаться. Кто-то один до выборов дотянет», — заявил политик, отметив, что кандидаты от нового блока опасаются сложностей при сборе подписей и активного противодействия Центризбиркома.





На данный момент сразу 10 партий выдвинули своих кандидатов для участия в праймериз, которые должны пройти с 20 по 30 ноября. Голосование по кандидатам будет проводиться в интернете. Также в десяти городах-миллионниках будут установлены кубы для голосования. Победители будут названы 5 декабря.





Представители объединившихся партий уверены, что консолидация усилий поможет кандидатам собрать необходимое количество подписей.





АПН следит за развитием событий.



