Кремль потребовал поток хороших новостей к выборам президента

Кремлевские власти поручили крупнейшим российским кампаниям организовать поток положительных новостей об успехах российской промышленности. Об этом сегодня пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.





Также в документе описано, как именно должны выглядеть новости, и приводится строгий график их выпуска. Журналисты приводят текст семистраничного документа, где говорится, что новости должны повествовать о новых рабочих местах, достижениях науки и техники, о новой инфраструктуре, особенно с государственным участием.





Задание предоставить хорошие новости получили 45 компаний, среди которых «Роснефть», «Лукойл» и «Новатэк».





Аналитики Reuters полагают, что заказ на позитивные новости тесно связан с предстоящими выборами президента, в которых, как ожидается, примет участие Владимир Путин.





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