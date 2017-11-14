Кремль потребовал поток хороших новостей к выборам президента
- 14.11.2017, 17:10,
- Новости
- 271
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Кремлевские власти поручили крупнейшим российским кампаниям организовать поток положительных новостей об успехах российской промышленности. Об этом сегодня пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
Журналисты приводят текст
семистраничного документа, где говорится, что новости должны повествовать о новых рабочих местах, достижениях науки и техники, о новой инфраструктуре, особенно с государственным участием. Также в документе описано, как именно должны выглядеть новости, и приводится строгий график их выпуска.
Задание предоставить хорошие новости получили 45 компаний, среди которых «Роснефть», «Лукойл» и «Новатэк».
Аналитики Reuters полагают, что заказ на позитивные новости тесно связан с предстоящими выборами президента, в которых, как ожидается, примет участие Владимир Путин.
АПН следит за развитием событий.