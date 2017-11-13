Историческое знание «в цифре»: архивариус вместо письма?

В настоящее время весьма остро стоит вопрос о сохранении целостного исторического знания, единства восприятия, конкретных исторических периодов и сфер человеческой жизнедеятельности. Это важно как для исследовательской работы, так в развитии популяризации исторический знаний, образовательного процесса. А также необходимо для сохранения единого культурного пространства РФ и регионов страны.

Одновременно документы на бумажных носителях, записи, созданные аналоговыми устройствами оцифровываются в значительном количестве.

К тому же совершенно необходима срочная оцифровка записей на магнитных аналоговых носителях (аудио- и видеокассетах), если они ещё не оцифрованы! Поскольку их срок годности чаще всего уже истёк…

Принципы массового архивирования и популяризации электронных документов уже не первый год применяются в ведущих хранилищах. Тем более что в настоящее время, например, многие юридические документы существуют исключительно в электронном виде и имеют электронные же подписи (1).

В архивах необходимы интерактивные справочники с несколькими видами классификации материалов.

Прежде всего, материал должен классифицироваться по виду источников: делопроизводственные документация, личные документы, материалы прессы. Также материал должен классифицироваться в хронологическом порядке, по годам.

Третий важный вид классификации – по темам.

1. Документы, характеризующие общественно – политическую жизнь

2. Документы, характеризующие хозяйство и экономику

3. Документы, характеризующие культурную жизнь

4. Документы, описывающие повседневность: семейно-брачные отношения, питание, жилище, землепользование, отчасти – местное самоуправление. Материалы по повседневности тесно связаны с материалами по экономике и культуре. Поэтому одни и те же дела могут относиться к разным темам.

С учётом этих трёх видов классификаций можно составить интерактивный справочник. Он должен давать информацию по количеству материалов за определённый отрезок времени в соответствии с видами источников и темами. В разделе «повседневность» должны отражаться и количество материалов по отдельным подтемам, например, по местному самоуправлению либо питанию.

Справочник может выглядеть как единая временная шкала в которые могут быть вписаны отдельные «древа» видов источников и затрагиваемых тем. Эти древа во временной шкале всегда должны быть на экране. В отдельных окнах должно быть возможно открыть списки материалов по любому виду классификации в любом временном отрезке. А также конкретные оцифрованные материалы. Сотрудники архива должны располагать возможностью контролировать доступ пользователя к тем или иным материалам в соответствии с выданным ему разрешением.

Образовательной составляющей такого справочника может быть видеопрезентация, кратко раскрывающая специфику различных исторических периодов, видом источников и тем.

Сами документы также могут быть оцифрованы, но даже те из них, которые изначально существовали лишь в электронном виде, должны выводиться и на материальные носители (прежде всего, речь идёт о документах, содержащих письменные тексты).

В 2013 г. ВНИИДАД были опубликованы «Рекомендации по комплектованию, учёту и организации хранения электронных архивных документов» (2). В документе освещены вопросы организации электронных документов в составе архивного фонда организации, оптимальных условий хранения электронных документов, размещения электронных документов в архивохранилище, проверки наличия и состояния электронных документов, экспертизы ценности электронных документов, подготовка электронных документов к передаче в архив организации и пр.

Что касается программного обеспечения, то уже активно используются современные программы для работы с электронными архивами. Для них нет необходимости пополнять парк компьютеров дорогостоящими сверхпроизводительными машинами. Скорость поиска нужного документа в сотни раз превышающая скорость «ручной работы» с бумажным архивом. Можно ограничивать и контролировать уровень доступа для конкретных пользователей (3).

Что касается конкретных примеров, то самым значительным электронным каталогом среди библиотек мира обладает Библиотека Конгресса США, предоставляющая доступ к сведениям о более чем 12 миллионах единиц хранения. Каталог, функционирующий на базе программного продукта Voyager компании Endeavor Information Systems, отражает сведения о книгах, периодических и продолжающихся изданиях, картах, рукописях и аудио записях. Из общего объема - 3.2 миллиона записей относятся к "старому каталогу", т.е. книгам и периодическим изданиям, поступившим в библиотеку с 1898 по 1980 годы и конвертированным из карточного каталога. В фондах Библиотеки Конгресса, помимо прочих, содержится много русскоязычных материалов, описанных в транслитерации. Главное меню каталога предлагает выбрать из двух вариантов поиска: Basic Search и Guided Search. Наиболее эффективен Guided Search, позволяющий легко формировать поисковое предписание любой сложности с помощью меню всего из двух строк с дополнительными ограничениями (Search Limits). Помимо правильного ввода ключевых слов, максимально точно выражающих информационную потребность, существенное значение имеет правильное применение условий, задаваемых через выпадающие меню. Именно они обеспечивают правильную трактовку введенных терминов.

Перечень результатов выдается в виде таблицы, представляющей описания в максимально сжатом виде. Щелчок мышью по конкретной записи делает ее более детальной (Brief record). Для получения полного представления о документе необходимо кликнуть на Full record (полная запись). Эта функция делает видимыми предметные рубрики, что весьма ценно при эвристическом поиске, когда область знания очерчена неточно. Система позволяет формировать список из общего перечня результатов (4).

Два года прошли с начала реализации стратегического плана «Архивы вдохновляют: планы и приоритетные направления Национального архива на 2015-2019 гг.», основной задачей которого является изменение отношения общества к архивам. На сайте Национального архива Великобритании размещен видеофильм о достигнутых результатах работы, и особенно в области цифровых документов… На сайте Национального архива Великобритании опубликованы 2 отчета по управлению документами, изначально созданными в электронном виде. Первый отчет включает краткую характеристику таких вопросов, как управление, хранение и обеспечение доступа к документам, изначально созданным в электронном виде, выдвигая на первый план актуальные проблемы, которые существуют в государственных учреждениях по управлению и передаче на хранение в архив такого рода документов. Второй отчет содержит результаты исследований, проведенных Национальным архивом, с помощью информационных технологий по решению вышеуказанных проблем, включая поиск или уничтожение электронной информации по причине судебных разбирательств с использованием процесса eDiscovery (eDisclosure – в Великобритании). Оба отчета представляют интерес для архивистов, управляющих документами, специалистов в области информационных технологий.

Национальный архив Великобритании совместно с Коалицией по обеспечению сохранности цифровых документов (DPC), Комитетом по общим информационным системам и БританскойБиблиотекойначали работу по обновлению основного онлайн ресурса для управления цифровыми документами в течение длительного времени – Руководства по обеспечению сохранности цифровых документов. Впервые опубликованное в 2001 году это пособие остается популярным среди архивистов и других информационных работников. Национальный архив Великобритании и DPC будут работать над этим Руководством совместно с опытными партнерами в течение двух лет.

Разрабатываемое Руководство будет содержать большое количество примеров из накопленного опыта в области обеспечения сохранности и управления цифровыми материалами, а также практические рекомендации ведущих специалистов в области архивоведения и информатики. Это пособие будет доступно и полезно для широкой аудитории – от новичков до профессиональных работников.

Более подробная информация на сайте: (6).

Весьма интересен проект «Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек» Института истории Санкт- петербургского государственного университета. В его рамках создано несколько содержательных интерактивных презентаций (7).

Подобная работа ведётся и в Государственном архиве Краснодарского края. Например, в 2012 году особое внимание уделялось процессу оцифровки архивных документов путем их сканирования и компьютерной обработки для обеспечения сохранности и облегчения поиска информации при исполнении запросов социально-правового характера и тематических запросов. Благодаря приобретенной технике для сканирования описей и документов были оцифрованы 456 описей – 22993 листа за период до 1917 года и после 1917 года; 57 ед.хр. – 10405 листов фондов № 801 «Коллекция документов церквей Кубани и Р-988 «Краснодарский городской исполнительный комитет народных депутатов». Всего оцифровано 33398 листов описей и документов на бумажной основе. Кроме того, оцифрованы 200 ед.хр. особо ценных фотодокументов и 81 ед.хр. фонодокументов. Действует электронный каталог архива с возможностью доступа к оцифрованным документам (8).

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Но есть и серьёзные трудности, возникающие в процессе развития цифровой составляющей архивного дела. Например, цифровые носители сравнительно недолговечны, их необходимо перезаписывать каждые пять лет. Относительно долговечными считаются CD – диски, которые, однако, далеко не всегда читаются ПК.

Существенной проблемой остаётся работа с устаревшими носителями (например, дискетами), устаревшими форматами цифровых документов. Для этих целей необходима разработка особых программ.

Всё это, помимо прочего, требует существенных дополнительных расходов. Поэтому в настоящее время рекомендуется иметь электронные описи фондов, их описания и классификации. Сами документы рекомендуется хранить в «бумажном» виде, изначально электронные документы, особенно более важные, желательно распечатывать (9).

Для массового перевода архивной работы на цифровые носители необходима гораздо большая надёжность этих носителей, разработка новых программ, могущих работать с устаревшими видами носителей, а также программ, максимально затрудняющие внесение изменений в хранимые файлы.

В последнее время появляются сообщения о кардинальном решении некоторых из этих проблем: «Российские ученые разработали прорывное устройство — жесткий диск, который может хранить информацию 100 тысяч лет.Супердолговечный диск создают влаборатории приРоссийском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева. Секрет долговечности носителя — вкварцевом стекле, из которого сделан диск. Стекло неподвергается воздействию внешних сред (вода, радиация, огонь ит.д.). Вбудущем такой диск сэкономит миллионы бюджетных рублей, которые сейчас уходят насодержание архивов. Плюс можно будет передать потомкам произведения, имеющие научную икультурную ценность, государственные бумаги ит.д.» (10).

Но если создатели цифровых архивов решат все технические проблемы, они породят новые, более серьёзные. Ведь документы на электронных носителях легко фальсифицируются, их несложно изменить, превратить в несколько других, а также подделать дату, подпись и пр..

Современная гуманитарная культура в значительной степени ориентирована на максимально подробную фиксацию изучаемого явления с минимальной исследовательской интерпретацией. Цифровые устройства делают аудио- видео и фотофиксацию доступной а её результаты – удобными для хранения. Не говоря уже и о том, что различные виды фиксации осуществляются автоматически, без участия человека. Получаемый огромный объём информации человеку гораздо легче создавать и хранить, чем использовать.

Поэтому многократно возрастает значимость отбора хранимой информации, её структурирования и специфика доступа к ней пользователя. Т.е., значимость архивариуса как активного субъекта. В роли архивариуса может выступать человек или группа людей, более или менее непосредственно определяющих особенности электронного архива и осуществляющих контроль над ним, а также программа вместе со своим производителем, которая форматирует и / или контролирует электронный архив.

Разумеется, увеличатся возможности для различных злоупотреблений и фальсификаций. Развитие технологий, скорее всего, будет позволять редактировать ещё недавно полностью защищённые документы. Причем электронный документ в перспективе может меняться незаметно для пользователя, быстро и плавно, практически непрерывно…

Цифровые архивы позволяют создавать целостные миры, могущие производить сильный эффект достоверности, своеобразные цифровые ушедшей реальности. Однако эти реальности вполне субьективны и послушны воле своих создателей. Архивариус сможет выступать в роли редактора и соавтора, от чего уровень мифологичности, изначальной заданности результата работы исследователя резко повышается. В принципе пользователь, оказавшийся ловким хакером, может на некоторое время перехватить функции архивариуса…

Цифровые архивы и их пользователи в перспективе могут образовать пусть и пёстрые, но закрытые друг для друга миры, отличные от миров других архивов. И они могут транслировать совершенно не связанные друг с другом исторические реальности.

Со временем может сохраниться сравнительно большое количество достаточно надёжных документов, либо большое количество цифровых файлов, содержание которых может и не иметь никакой связи и исторической реальностью.И в одном и в другом случае неизбежна быстрая мифологизация знаний о прошлом. Людям не свойственно ограничивать свои представления достоверно известным.

Обычные архивы и библиотеки создавали единое культурное пространство для самых различных доктрин и точек зрения. Напротив, цифровые архивы и библиотеки — это потенциальные ресурсные центры малых замкнутых сообществ. Концепция архивариуса заменяет письмо Ролана Барта, которое объединяет сравнительно многих и создаёт внутреннее мозаичное единство.

Вот почему необходимо сохранять копии документов на материальных носителях, пусть даже они были изначально созданы в электронном виде. В ситуации, когда документ на материальном носители утерян, но сохранились его электронные копии, необходимо немедленно изготовить копию на материальном носителе, конечно же, с пометкой, что это копия с электронного носителя с указанием даты изготовления…

А для реализации этих требований нужны архивы с привычными для нас хранилищами…

Примечания

1. Электронные документы и ЭП: что нужно знать бухгалтеру // https://www.audit-it.ru (дата обращения – 09. 05. 2017).

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7. «Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек»: научно- исследовательский проект Санкт-Петербургского университета // https://cyberleninka.ru (дата обращения – 21. 10. 2017).

8. «Государственный архив Краснодарского края» за 2012 год // www.kubanarhiv.ru ( дата обращения – 08. 05. 2017).

9. Совместное заседание Научно-методических советов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов состоялось в Карачаево-Черкесии // http://www.rusarchives.ru (дата обращения – 22. 07. 2017).

10. Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет? // https://hi-tech.mail.ru (дата обращения – 13. 11. 2017)