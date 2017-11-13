 

Прокуроры: все дипломы депутата Благова – подложные?

Журналистское расследование Международного антикоррупционного портала подошло к логическому завершению. Как утверждают журналисты, Пермская прокуратура по поручению Генеральной прокуратуры РФ доказала, что один диплом депутата Законодательного собрания Пермского края и газпромовца Николая Благова – подложный. Но он сразу предоставил другой – якобы настоящий. Прокуратура города Ташкента проверила сведения об этом дипломе. Антикоррупционный портал приводит её вердикт – такого документа никогда не существовало.

 

 

Напомним хронологию журналистского расследования.

 

Глава «Газпром газораспределение Пермь» и депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Благов всегда во всех официальных биографиях указывал диплом Ташкентского политехнического института, который он якобы окончил в 1991 году, когда ему было уже 34 года.

 

Год назад Николай Благов решил стать депутатом Законодательного собрания Пермского края. Подавая документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты, Николай Благов указал, что в 1987 году окончил Московский инженерно-строительный институт. Журналистам Международного антикоррупционного портала стало интересно, как работающий человек смог совмещать учебу в двух институтах в Москве и Ташкенте, и все это в тяжелое время развала СССР, и почему Николай Благов весь трудовой путь скрывал московский диплом и указывал в официальных биографиях только узбекский.


Они направили запросы в оба ВУЗа – оканчивал ли Благов указанные институты.

 

Московский инженерно-строительный институт сразу дал нам ответ – в списке выпускников Благов никогда не значился, диплом института ему не выдавался.

 

В списке выпускников Московского инженерно-строительного института Николая Благова нет


 

Диплом Ташкентского политеха Николай Благов тоже не получал

  

Но после публикации результатов журналистского расследования с копиями ответов обоих ВУЗов у Николая Благова неожиданно появился диплом третьего учебного заведения: Ташкентского химико-технологического института. 

 

В этот период, по сведениям Международного антикоррупционного портала, образованием пермского депутата и главы «Газпром газораспределение Пермь» заинтересовалась Генеральная прокуратура, которая поручила прокуратуре Пермского края провести проверку. Журналисты узнали - в рамках проверки был установлен уже подтвержденный ими ранее факт – Благов предоставил в Законодательное собрание Пермского края подложный диплом Московского инженерно-строительного института.

 

Есть сведения, что результаты проверки по факту переданы в Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю, которое по всем признакам должно возбудить уголовное дело по части 3, ст. 327 УК РФ – «Использование заведомо подложного документа».

 

В данный момент прокуратура продолжает проверку, определяя подлинность другого документа – диплома Ташкентского химико-технологического института. Именно его Благов предоставил в надзорный орган как доказательство наличия у него высшего образования. К диплому прикладывалась архивная справка, якобы подтверждающая факт учебы.

  

Архивная справка удивила журналистов, ведь они обращались в химико-технологический институт и в отделе кадров нам пояснили, что в базе выпускников с 1991 года Николай Благов не значится.

  

Официальный ответ Узбекистана уже есть, журналисты МАК приводят его – прокуратура города Ташкента установила: «Благов Николай Евгеньевич не учился в Ташкентском политехническом институте, в 1991 году Ташкентским химико-технологическим институтом диплом ему не выдавался, а также справка, выданная Ташкентским химико-технологическим институтом, не соответствует действительности».

  

Ташкентская прокуратура подтвердила – Николай Благов не получал диплом химико-технологического института 

 

Кстати, архивную справку, якобы подтверждающую обучение Благова в Ташкенте, в редакцию Международного антикоррупционного портала прислал советник Благова, требуя опровержения опубликованных материалов. Очевидно, что журналистов пытались заставить ввести своих читателей в заблуждение так же, как Николай Благов вводит в заблуждение своих избирателей и руководство Газпрома. Получается, пресс-служба Газпрома и «Газпром межрегионгаз» давала комментарий, основываясь на данных подложной архивной справки. Больше в Газпроме на  письма Международного антикоррупционного портала не отвечают.

  

Все полученные в рамках расследования доказательства, в том числе ответ прокуратуры города Ташкента, журналисты направили в прокуратуру и Следственный комитет для правовой оценки и принятия процессуальных решений.

 

Первая публикация - Anticorr.media 

 

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