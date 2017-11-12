На смерть Михаила Задорнова

В ленте шквал некрологов о Задорнове. Дело выглядит так, будто он был главой небольшого государства, которое существовало в головах людей.

Он действительно был им. В новогоднюю ночь 1991-1992 годов Задорнов поздравлял бывших дорогих советинян, будущих дорогих россиян, с Новым годом.

Он был чем-то вроде окончательного президента СССР и непредусмотренного президента России.



Статус этот он сохранил навсегда.

А почему получил? Задорнов со своим юмором продемонстрировал, что Россия может быть не советской или постсоветской, а просто русской. Обладает отдельными основаниями для бытия.

Задорнов был как Олимпиада-80. Олимпиада вызывает ностальгию у постсоветского поколения потому, что на две недели в СССР возникла Западная Москва, аналог Западного Берлина. На улицах чисто, магазины полны товаров, а улицы полны иностранцев.

Задорнов дал образец западного русского. И даже западного президента России и СССР, исполнив эту церемониальную роль 31 декабря 1991 года.

Вацлав Гавел был президентом Чехословакии и Чехии. Михаил Задорнов представим в качестве конституционного президента парламентской республики СССР и России.

Задорнов -- западный русский, которому было позволено существовать в РФ, поскольку он был защищен бронебойным щитом "юмора".

Юмор - господская привилегия. Господин шутит, рабы всегда зверино серьезны.

Задорнову шутил и стебался, что резко отличало его от основной массы отвечающих за базар дорогих россиян.

Но одновременно это и привлекало в нем "россиян", ибо юмор придавал ему подлинность.

"Дорогие россияне" глядели на Задорнова, и понимали, какими они могли быть быть, если бы не совок.

Например, могли бы быть людьми, которым позволено шутить над американцами. Совок, будучи недочеловеком, никогда не решиться высмеять иностранца.

Задорнов шутил над Америкой и американцами не потому, что видел в них что-то плохое, а потому что считал за равных. Это ему не могут простить даже сейчас.

Иностранец - источник долларов, жувачки, шпионского конспирологического ужаса. Сказать, что иностранец - "нууу, тупоооой", может только свободный человек. В душах "дорогих россиян" свобода и не ночевала.

Задорнов - редкий образец свободного русского человека в несвободном государстве.

Похоронен он будет в Латвии.

Кто имеет ум, тот вместит.