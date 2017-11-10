Картельный сговор на 23 млрд рублей останется безнаказанным

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не станет привлекать к административной ответственности компании, связанные с Евгением Пригожиным, даже несмотря на то, что ранее чиновники ФАС сами признали, что эти компании организовали крупнейший картельный сговор





Представители ФАС сослались на то, что компании, добровольно сообщившие о незаконном сговоре, освобождаются от ответственности. Чиновники утверждают, что компании, связанные с Пригожиным, во время рассмотрения дела подали заявление, в котором признались в сговоре.





Однако, юрист ФБК Любовь Соболь пояснила, что, согласно примечанию, компании должны подавать соответствующие заявления до того, как ФАС заподозрила их в нарушении закона, поэтому любые признания, сделанные во время расследования, не могут быть приняты во внимание.





Напомним, что ранее АПН публиковало материал ФБК, рассказывающий о существовании картельного сговора между компаниями, связанными с Пригожиным. Как удалось выяснить ФБК, эти компании освоили более 23 млрд рублей, не менее третьей части из которых, по подсчетам фонда, были украдены. «Картель на 23 миллиарда это то, что мы смогли доказать документально. Всего там прошло больше 180 миллиардов рублей», - отмечал тогда Алексей Навальный.





АПН следит за развитием событий.



