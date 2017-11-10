Ксения Собчак обратилась к партии ПАРНАС для выдвижения в президенты

Ксения Собчак провела встречу с председателем партии ПАРНАС Михаилом Касьяновым, во время которой обратилась к нему с просьбой выдвинуть ее кандидатуру в президенты России.





«Есть важный политический вопрос, по которому необходимо посоветоваться и затем принять то или иное решение, — это участие партии в предстоящих президентских выборах. Ко мне в предварительном, не публичном порядке обратилась Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах, с просьбой поддержать и выдвинуть ее на нашем съезде в качестве кандидата в президенты», - обращается Касьянов в письме к однопартийцам.





В том случае, если Ксения Собчак будет выдвинута от политической партии, ей необходимо будет собрать 100 тыс. подписей в 40 регионах Российской Федерации. По информации телеканала «Дождь», среди членов ПАРНАСа предложение о выдвижении Собчак в президенты вызвало противоречивые отклики: некоторые партийцы выступили категорически против этого.





Однако, кроме ПАРНАСа, у Собчак есть и запасной вариант. Партия «Гражданская инициатива» вполне может предоставить ей возможность баллотироваться от своего имени. Так или иначе, Ксения Собчак будет искать возможность заручиться поддержкой какой-либо партии, чтобы упростить себе сбор подписей.





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