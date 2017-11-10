Право полицейских прерывать встречи депутатов с населением утвердил Конституционный суд

Конституционный суд Российской Федерации обнародовал свое решение относительно закона, который приравнял встречи населения с депутатами к митингам. Судьи полагают, что эти встречи могут быть прерваны полицией, если они нарушают общественный порядок.





Напомним, что новый закон, обязывающий депутатов согласовывать публичные встречи с населением, оспаривали действующие депутаты Госдумы. Парламентарии утверждали, что принятые ограничения нарушают Конституцию РФ.





Служители Фемиды не обнаружили никаких противоречий с действующей Конституцией, при этом было оговорено, что власти не могут по своему усмотрению запретить публичное мероприятие.





В постановлении КС, размещенном на портале суда, также говорится, что незапланированные встречи депутатов с населением в принципе допускаются, однако они могут прерваны в любой момент.





АПН следит за развитием событий.



