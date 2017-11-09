 

ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» впервые получат поддержку из госбюджета

«Единая Россия» во главе с лидером думской фракции Сергеем Неверовым внесли очередные поправки в проект федерального бюджета на 2018-2020 годы. 

Стало известно, что общественные организации, которые связаны с партиями ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ, должны будут получить финансовую поддержку из бюджета в размере 220 млн рублей. О том, что новые поправки уже согласованы и одобрены правительством сообщает сегодня агентство РБК.

«Институт мировых цивилизаций», учредителем которого является лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получит 50 млн рублей. Некоммерческой организации «Лидерские проекты», которую поддерживает КПРФ, будет выделена такая же сумма. Фонд «Центр защиты прав граждан» («Справедливая Россиz») получит 120 млн рублей.

Дополнительные бюджетные средства также предложено выделить Союзу пенсионеров России. Впервые будет поддержан Союз журналистов России и волонтерский проект «Старость в радость».

Напомним, что 17 ноября состоится второе чтение бюджета в Госдуме РФ. В предыдущем первом чтении КПРФ и «Справедливая Россия» отказались поддержать проект, сославшись на недостаточную социальную ориентированность.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru