Putin Team может стать элементом президентской кампании Путина

Общественное движение Putin Team объединит многих «знаменитостей» вокруг президента Владимира Путина в рамках предвыборной гонки, а сама инициатива может стать частью его избирательной кампании на выборах в 2018 году. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в Кремле.





Сама идея о создании Putin Team была недавно озвучена известным хоккеистом Александром Овечкиным, однако непосредственным автором концепции могла быть компания «ИМА-консалтинг», выигравшая в конце лета 2017 года конкурс Центризбиркома на создание проекта информационно-разъяснительной кампании среди населения во время выборов президента РФ.





Как утверждает один из собеседников газеты, одобрение администрации Кремля эта стратегия получила сразу после начала ее реализации. «ИМА-консалтинг» «будет одним из ключевых игроков во всем, что задумано Кремлем» к выборам 2018 года, поэтому движение Овечкина может стать частью кампании Путина. Тезис этой кампании, как утверждает другой источник «Ведомостей», — «знаменитости за Путина».





Напомним читателям, что 2 ноября нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин анонсировал создание нового общественного движения Putin Team в поддержку действующего президента Владимира Путина. Об этом хоккеист сообщил на своей странице в Instagram. На следующий день эту идею поддержали в Кремле.





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