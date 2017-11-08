 

«Архив райских островов» или новая утечка офшорных документов

Спустя год после публикации знаменитого «панамского досье» произошла новая утечка данных из засекреченных офшорных архивов. Огромный блок информации с компрометирующими данными был назван «Архивом райских островов» (Paradise Papers), так как содержит в себе записи госреестров полутора десятков экзотических островов.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила в свое распоряжение более 13 млн документов из бермудской компании Appleby и сингапурской Asiacity Trust. К громкому расследованию было привлечено почти 100 различных изданий, а в общей сложности - 381 журналист из 67 стран. Из обнародованных архивов стало известно много интересных фактов о некоторых представителях российской элиты.

В новом блоке опубликованных офшорных документов фигурирует муж младшей дочери президента России Кирилл Шамалов. В частности, утверждается, что министр торговли США и соратник американского президента Дональда Трампа Уилбур Росс был связан с российским нефтехимическим холдингом «Сибур», доля которого принадлежала г-ну Шамалову.

Экс-супруга Игоря Сечина по данным «Архива райских островов» значительно улучшила свое благосостояние: до развода с Сечиным, согласно декларации главы «Роснефти», женщина не имела почти никаких доходов, однако после развода она стала многомиллионным инвестором в цепочке офшорных фирм.

Алишер Усманов, как выяснилось, покупал долю в Facebook с привлечением средств от государственных компаний. Схема покупки, которую использовал миллиардер, весьма запутана и, вполне вероятно, является коррупционной.

Братья Ротенберги и Олег Тиньков засветились в офшорном архиве при обращениях в бермудскую Appleby для регистрации частных самолетов, с целью ухода от необходимости оплачивать налог на воздушный транспорт при его импорте в Евросоюз.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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APN.ru