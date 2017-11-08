Facebook и Twitter начинают перенос серверов с персональными данными россиян в Россию
- 08.11.2017, 12:20,
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Крупнейшие социальные сети Facebook и Twitter согласились выполнить требования
российского законодательства об организаторах распространения информации. Для этого им придется перенести сервера с персональными данными россиян в Россию. Об этом сегодня сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.
По информации издания, Facebook готовится к открытию в России собственного представительства и активно занимается поиском руководителя и офиса для него. Twitter также изучает различные предложения по переносу
своих серверов, пишет газета.
По мнению специалистов, эти решения, в первую очередь, продиктованы ростом заработков американских корпораций на российском рынке.
АПН следит за развитием событий.