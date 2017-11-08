Саудовские власти построят бюджет на внутренних конфискациях

Эр-Рияд. По сообщению The Wall Street Journal, саудовские власти могут конфисковать до $800 млрд в виде денежных средств и иных активов в рамках "кампании по борьбе с коррупцией", организованной одной частью правящей этой абсолютной монархии семьи против другой.
Оно и не удивительно. Во время падения стоимости нефти всем стало очевидно, что принцев в Саудовской Аравии слишком много, а денег на всех уже и не хватает. На выходных в королевстве были задержаны более 60 принцев, чиновников и других влиятельных саудитов.
Некоторые из них так же погибли в таинственной катастрофе вертолёта, по случайному совпадению произошедший одновременно с арестами.
Немногим ранее Центральный банк Саудовской Аравии заморозил банковые счета фигурантов дел о коррупции.
Редакция АПН считает, что такое развитие событий неудивительно. Численность семейки превысила, по ряду источников, 25 тысяч человек, из них одних только принцев 200 человек. Такая орава просто неуправляема и вряд ли могла бы сохранить консолидированность действий для общего интереса. И, следовательно, какой смысл щадить своих, если они уже и не совсем свои?
Мы далеки от того, чтобы злорадствовать, однако и скорбеть о происходящем не будем. Можем с уверенностью предсказать, что эта затея с конфискацией - только начало системной деструкции этого государства.
Жалеть об этой предстоящей деструкции было бы нелепо. В конце концов, Саудовская Аравия является одним из примером последовательного попрания религиозного равноправия, свободы совести, женского равноправия и вообще всех обычных для современного времени демократических прав и свобод. Полагаем, что происходящее там станет для окружающих очень хорошим, качественным примером того, что происходит с государством, у которого внезапно начинают рушиться внутренние социальные связи властной прослойки. Примером не менее выразительным, чем судьба России в 1993ем или современная судьба Украины.
Дай-то Бог, чтобы окружающие извлекли какую-то мораль из этого урока.