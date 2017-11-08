Саудовские власти построят бюджет на внутренних конфискациях

Эр-Рияд. По сообщению The Wall Street Journal, саудовские власти могут конфисковать до $800 млрд в виде денежных средств и иных активов в рамках "кампании по борьбе с коррупцией", организованной одной частью правящей этой абсолютной монархии семьи против другой.

Оно и не удивительно. Во время падения стоимости нефти всем стало очевидно, что принцев в Саудовской Аравии слишком много, а денег на всех уже и не хватает. На выходных в королевстве были задержаны более 60 принцев, чиновников и других влиятельных саудитов.

Некоторые из них так же погибли в таинственной катастрофе вертолёта, по случайному совпадению произошедший одновременно с арестами.

Немногим ранее Центральный банк Саудовской Аравии заморозил банковые счета фигурантов дел о коррупции.





«Они считают, могу могут получить от этих людей от 2 до 3 триллионов риалов. Это число, о котором они говорят», — приводит газета слова своего информатора. Данная сумма примерно соответствует бюджетному дефициту королевства за несколько лет.

Редакция АПН считает, что такое развитие событий неудивительно. Численность семейки превысила, по ряду источников, 25 тысяч человек, из них одних только принцев 200 человек. Такая орава просто неуправляема и вряд ли могла бы сохранить консолидированность действий для общего интереса. И, следовательно, какой смысл щадить своих, если они уже и не совсем свои?

Мы далеки от того, чтобы злорадствовать, однако и скорбеть о происходящем не будем. Можем с уверенностью предсказать, что эта затея с конфискацией - только начало системной деструкции этого государства.

Жалеть об этой предстоящей деструкции было бы нелепо. В конце концов, Саудовская Аравия является одним из примером последовательного попрания религиозного равноправия, свободы совести, женского равноправия и вообще всех обычных для современного времени демократических прав и свобод. Полагаем, что происходящее там станет для окружающих очень хорошим, качественным примером того, что происходит с государством, у которого внезапно начинают рушиться внутренние социальные связи властной прослойки. Примером не менее выразительным, чем судьба России в 1993ем или современная судьба Украины.

Дай-то Бог, чтобы окружающие извлекли какую-то мораль из этого урока.



