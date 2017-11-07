 

В России зафиксирована резко возросшая протестная активность

В третьем квартале 2017 года на территории Российской Федерации зафиксировано резко возросшее количество протестных акций. По сравнению с началом 2017 года оно увеличилась на две трети. Статистические данные опубликованы в докладе Центра экономических и политических реформ «Протестная активность россиян в III квартале 2017 года», о чем сегодня информирует агентство РБК.

Проведенные экспертами центра подсчеты показывают, что в первом квартале 2017 года в России прошло 284 протестные акции, во втором квартале их было 378, а вот в третьем — уже 445.

Большая часть народных протестов связана с социально-экономическими проблемами. Речь идет об участившихся акциях против роста тарифов, протестов дольщиков и акциях в защиту предпринимателей. На втором почетном месте идут политические акции, включая протесты сторонников Алексея Навального. Таких акций в третьем квартале насчитывается 106.

Любопытно, что в числе регионов, лидирующих по числу протестов, находятся Ростовская, Свердловская и Новосибирская области, Краснодарский край, а также Москва.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Оппозиция
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APN.ru