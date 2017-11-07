Выборы Президента РФ: движение в ложном направлении

До официального старта избирательной кампании по выборам Президента РФ ещё не менее 1.5 месяцев, но она уже идёт. На первом этапе незримо, постепенно выползая в сферу общественного внимания своими уродливыми сторонами и проявлениями. Как и ожидалось, отсутствие кандидата в президенты, способного составить реальную конкуренцию В.В. Путину, который ожидаемо выдвинет свою кандидатуру, вызвало соблазн у либеральной оппозиции в России и у их зарубежных покровителей, превратить выборы российского Президента в забавное шоу, а если получится, то и в посмешище.

Под прикрытием этого балагана, на самом деле ведётся серьёзная и очень напряжённая подготовка к выборам Президента РФ в 2024 году. Для всех очевидно, что не эти, а последующие за ними выборы, станут битвой за Россию. Этому, по расчётам Запада и западников, благоприятствует всё:

- Завершение Путиным В.В. карьеры руководителя страны (хотя у него есть ещё шанс, если будет здоровье , желание и необходимость, стать председателем Правительства, этаким российским Дэн Сяо-Пином).

- Наступает неизбежная смена политических элит. Эта смена произойдет, как внутри действующих политических элит, так и вне. Смена не обычная, а поколенческая. Послевоенное поколение, составлявшее костяк населения страны и являющееся экономическим и политическим становым хребтом постсоветской России, уступает своё место тем, кто родился во времена хрущёвской оттепели, т.н. «брежневского» застоя», горбачевской перестройки, которой предшествовали нескончаемые похороны генсеков и которая сама стала похоронщиком СССР. Самое ужасное, что за ним идёт поколение, родившихся в 90-ые , которое имеет ещё худшую наследственность. Это поколение слабое физически и морально, над ним осуществлён чудовищный эксперимент по замене естественного генетического кода, кодом т.н. общечеловеческих ценностей.

- Негативное развитие экономики, вследствие санкционной политики в отношении России и вызванные этим снижение благосостояния и социальной защищённости людей.

То, что Президентские выборы -2018 станут генеральной репетицией к выборам 2024 года, ожидаемо. Ничего в этом непредвиденного нет. Исходя из этой логики , и состав участников нынешней избирательной кампании основательно обновится. Следует ожидать, что на смену традиционным партийным персонажам в лице Зюганова, Жириновского придут новые люди. ( Если же все останется, как прежде, то без колебания надо ставить диагноз политического маразма и шизофрении лидерам старых парламентских партий). Это открывает шанс для конкурентной борьбы и имиджевых приобретений для всех новых и молодых кандидатов. Нельзя исключать, что в списке кандидатов могут появиться, независимые кандидаты, фактически являющиеся дублёрами и резервистами основного кандидата от партии власти.

Перед действующим Президентом России, в случае его выдвижения кандидатом, а в этом никто не сомневается, стоит очень сложная задача при очевидном своём преимуществе, обеспечить высокий интерес к выборам в стране и в мире, острую конкурентную борьбу кандидатов на программно – мировоззренческом уровне, которая бы вызвала высокую активность избирателей.

Многие считают безупречным положение лидера избирательной кампании, которая «образно называется «над схваткой». При этом не учитывается, что статус единоличного лидерства таит в себе много опасностей. Две из них очевидны:

1. Оказаться вне избирательной кампании или над ней.

2. Превратить предвыборный процесс в избирательную кампанию одного кандидата.

И та и другая позиция негативно скажутся на предвыборной дискуссии, выхолостят из неё критический анализ состояния общества,альтернативные точки зрения на перспективы его развития.

В этих условиях очень важно, чтобы кандидат от партии власти был чувствителен и внимателен к другим кандидатам, тонко улавливал сигналы, посылаемые ими в массы, смело поддерживал и брал на вооружение креативные, но разумные прорывные идеи, озвучиваемые ими, помогал их продвижению в центр предвыборной дискуссии и общественного внимания. По итогам выборам лучшие из кандидатов, независимо от их партийной принадлежности, могли бы получить приглашение в состав вновь формируемого правительства.

Сложнее всего выстраивать отношения с теми из кандидатов в Президенты, которые включились в избирательную кампанию, исключительно с целью её дискредитации. Судя по всему, ставка сделана на женщин. По состоянию на 1 ноября 2017 года в списке женщин, заявивших о своём намерении баллотироваться в 2018 году на выборах Президента 4 женщины. Вслед за Ксенией Собчак о своём желании заявили, вначале Екатерина Гордон, затем Анфиса Чехова. Россияне, как правило, благожелательно относятся к самому факту женщин во власти. Да и сами женщины демонстрируют управленческий талант. Царствование в России вXVIII веке по праву называют женским. Екатерина (1725-1727), Анна (1730 -1740), Елизавета (1741-1762), Екатерина II (1762-1796) в совокупности правили страной 67 лет из ста. И правили не хуже мужчин. А Екатерина II признана наиболее эффективным главой государства, открывшей эпоху просвещения. Приеё правлении начался серебреный век русской литературы, расцвет национальной науки и современных искусств. Имена наших современниц Екатерины Фурцевой, Светланы Горячевой, Валентины Матвиенко навсегда войдут в историю советского- российского парламентаризма, участия женщин в государственном управлении страной в XX и XXI веках.

Многие с иронией поговаривают, что и «нынешние самовыдвиженки лыком не шиты. Дескать если Екатерина смогла, то почему Анфиса не сдюжит?».

Однако, если серьёзно анализировать факт самовыдвижения кандидатами в Президенты представительниц шоу – бизнеса, то приходиться с сожалением признать, что это опошляет выборы, превращает их в посмешище. Ожидаема реакция на победителя президентской гонки, прежде всего, на Западе: « Одержана внушительная победа над персонами с « низкой социальной ответственностью» Авторитарная система из-за боязни проиграть исключила участие в выборах достойных кандидатов».

В моём понимании, самовыдвижение женщин на ранней стадии есть лишь первая часть спланированных действий по дискредитации президентских выборов. Первая, но не последняя. Где и кем эта программа разработана и утверждена, не стану домысливать, но то, что к ней причастна российская элита, в том числе властная, нет никаких сомнений. На это указывает хотя бы тот факт, что в «женском квартете выдвиженок», председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, за которой маячит фигура постоянного члена Совета Национальной Безопасности России, аналога советского Политбюро, Бориса Грызлова.

Если в противовес Собчак, Гордон, Чеховой выдвигается серьёзная альтернатива, значит существуют опасения, что кто - то из этой «потешной» тройки представляет серьёзную угрозу основному кандидату?

Но это не так. Сегодня рейтинг каждой из этих красавиц, которых, ещё и «львицами» именуют,составляет ничтожное значение. Широкая известность, порою по сомнительным поводам, никак не основание для поддержки населения. Большинство если и знает, то откровенно ненавидит и тех кто в «Доме 2» и тех, кто этот дом построил. Но, кто – то потворствует, кто – то раскручивает этих девиц, которые по образному признанию Гордон хотят «имидж поднять и денег заработать».

Автор поддерживает тех, кто считает, что «никакого интереса у населения это не вызовет и на избирательную активность не повлияет. Ответственного человека это только оттолкнёт от участия в выборах. Что эта шелуха сойдёт с дистанции ещё на этапе сбора подписей». Анфиса Чехова, выставила условие своего выдвижения получение 200 тысяч «кликов» на своё обращение. Сколько в этом и самоуверенности и наивности? Ну, даже, если «накликают» 200 тысяч, что с ними делать?: Реализовать их в подписные листы невозможно.

Но я бы и не недооценивал происходящее. Повторяю, всё, что предлагается на этих выборах рассчитано на выборы 2024 года. Участие в них прекрасная возможность для того, чтобы набраться опыта, отработать тактику, технологии, сформировать команду, создать группы влияния и поддержки.

Есть подозрение, что выдвижение Ксении Собчак не спонтанно, а глубоко осмысленно и рассчитано на перспективу. Ей однозначно благоволят воспитанники первого мэра С-Петербурга Анатолия Собчака, а к ним, как известно, относятся Греф, Кудрин, Медведев, Путин. Многое указывает на то, что за принятием этого решения стоит команда Наины Ельциной, сосредоточившаяся в Екатеринбурге, в Ельцин-Центре. Совсем не случайно штаб избирательной команды Собчак возглавил Игорь Малашенко, руководивший избирательным штабом Ельцина в 1996 году. Случайно или символично? Осознанно!!!

Это сигнал для всех либералов, понимающих сигналы: собирайтесь и консолидируйтесь для победы на следующих выборах.

Это призыв ко всем детям и внукам демократов первой волны, разрушителей СССР, возвращайтесь в страну и идите во власть.

Это обращение к молодёжи, в том числе к несовершеннолетним, активно участвовать в мероприятиях избирательной кампании в поддержку самого молодого кандидата.

Это однозначный звонок Западу на кого надо делать ставку и в кого надо вкладываться.

Но русские патриоты должны в этом послании прочитать загадки адресованные нашему народу. Мы их призваны не просто вовремя разгадать, но и своими действиями сделать невозможным реализацию закодированных планов.

Кто такая Ксения Собчак? Эта девочка рождена от второго брака Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой. Она воспитывалась в семье далёкой от национальных традиций, в атмосфере неприкрытой русофобии и неприязни ко всему отечественному: Бабушка Анатолия Собчака была полькой, дедушка – чехом. Папа и мама Людмилы Нарусовой не афишировали свои корни, но воспитали дочь в своих национальных традициях, о чём свидетельствует её активное участие в Российском Еврейском конгрессе на радикальных позициях. Не смотря на свое нескрываемое отношение к русским, отсутствие известности в общественной и профессиональной деятельности, она является бессменным членом Совета Федерации. Эта женщина в принципе не избираема, если речь идёт не о либеральной тусовке. Но членом Совета Федерации можно стать по приказу. По приказу из Центра в регион. В начале в Брянский, а когда в русском регионе избирать махровую русофобку стало неприлично, передвинули в Тыву, на родину Шойгу.

Яблоко от яблони далеко не падает. Дочь полностью переняла и усвоила родительское мировоззрение и презрение. Её политическое кредо:





- отрицать всё полезное;

- уничтожать всё национальное;

- быть против всех.

Это кредо человека- разрушителя, несущего в общество хаос и конфликт.

Противопоставить ей можно только ответное презрение, только убеждённость, что любая поддержка Собчак для страны- это движение в ложном направлении. Она должна на выборах , прежде всего на этапе сбора подписей, получить так мало голосов, чтобы навсегда отказаться от идеи быть Президентом России. Понятно, что таких, как Собчак, общественным презрением не напугаешь и не остановишь. У них на этот счёт есть свои аргументы, которые, как правило, находятся вне конституционного поля.

И к этому надо быть готовыми.



