Дорогие соратники, друзья!
Приглашаем Вас 4 ноября 2017 г., в День народного единства, на Круглый стол, посвященный Октябрьскому перевороту:
«100-летие Русской катастрофы (1917– 2017): уроки и перспективы для русских».
Организаторы мероприятия: журнал «Вопросы национализма», Клуб «Достоевский», Национально-Демократическая партия (НДП).
В этом году в рамках юбилея революции в нашей стране и во всем мире прошло немало научных и общественных мероприятий, посвященных этому судьбоносному событию столетней давности. Историки и философы, политики и политологи обсуждали различные аспекты как самого Октябрьского переворота 1917 года, так и последовавшие за ним тектонические изменения в российском государстве и обществе.
Русские на целый век оказались расходным материалом в социальном эксперименте, закончившемся катастрофой 1991 года – распадом русского исторического пространства. Разрушение большевиками и без того слабо укорененных культурных и общественных институтов русского модерна, их усилия по созданию «нового человека» не позволили после краха СССР национально ориентированным силам взять судьбу страны в свои руки. В ходе «реформ» 1990-х власть и собственность в стране вновь оказались под контролем сил, активно навязывающих обществу антинациональную, саморазрушительную идеологию.
Сегодня перед русским народом вновь стоят нерешенные задачи национального освобождения, политической модернизации, а также возвращения в свои руки всех важнейших ресурсов страны.
Мы приглашаем коллег и соратников совместно поразмышлять на следующими ключевыми вопросами:
Мероприятие состоится 4 ноября 2017 г. (суббота) в 15-00 по адресу:
Ориентир: возле входа в ТЦ "Звездочка” около кафе «Шоколадница» справа вход в подвал бывшего ресторана «Старая Таганка», теперь – «Английский паб».