Дорогие соратники, друзья!

Приглашаем Вас 4 ноября 2017 г., в День народного единства, на Круглый стол, посвященный Октябрьскому перевороту:

«100-летие Русской катастрофы (1917– 2017): уроки и перспективы для русских».

Организаторы мероприятия: журнал «Вопросы национализма», Клуб «Достоевский», Национально-Демократическая партия (НДП).

В этом году в рамках юбилея революции в нашей стране и во всем мире прошло немало научных и общественных мероприятий, посвященных этому судьбоносному событию столетней давности. Историки и философы, политики и политологи обсуждали различные аспекты как самого Октябрьского переворота 1917 года, так и последовавшие за ним тектонические изменения в российском государстве и обществе.



Как правило, в ходе подобных обсуждений Русская катастрофа – т.е. революция, гражданская война и большевистский режим – рассматривается из идеологически ангажированной перспективы левого или либерального дискурса или эклектичного официоза («Великая Российская революция»).

При этом практически незатронутым остался самый главный вопрос, встающий перед любым честным интеллектуальным анализом «Красного Октября» – та цена, которую русский народ заплатил и продолжает платить за произошедшее.

Русские на целый век оказались расходным материалом в социальном эксперименте, закончившемся катастрофой 1991 года – распадом русского исторического пространства. Разрушение большевиками и без того слабо укорененных культурных и общественных институтов русского модерна, их усилия по созданию «нового человека» не позволили после краха СССР национально ориентированным силам взять судьбу страны в свои руки. В ходе «реформ» 1990-х власть и собственность в стране вновь оказались под контролем сил, активно навязывающих обществу антинациональную, саморазрушительную идеологию.



Сегодня перед русским народом вновь стоят нерешенные задачи национального освобождения, политической модернизации, а также возвращения в свои руки всех важнейших ресурсов страны.



Мы приглашаем коллег и соратников совместно поразмышлять на следующими ключевыми вопросами:



– Чем была большевистская революция 1917 года с точки зрения русской перспективы?

– Какое отношение к советскому проекту и его наследию должно стать нормативным для русских людей?

– Какие шансы для дела русской свободы существуют 25 лет спустя после краха СССР?

– Какие ресурсы есть сегодня у русского национального движения для достижения его целей?

Мероприятие состоится 4 ноября 2017 г. (суббота) в 15-00 по адресу:



Метро «Марксистская», «Таганская», улица Таганская, дом 1, стр. 1, ресторан «Английский паб»

Ориентир: возле входа в ТЦ "Звездочка” около кафе «Шоколадница» справа вход в подвал бывшего ресторана «Старая Таганка», теперь – «Английский паб».



