На счетах экс-главы «Почты России» арестовано 128 млн рублей

Следственный комитет Российской Федерации добился ареста 128 млн рублей на счетах бывшего главы «Почта России» Дмитрия Страшнова , сообщает газета Коммерсант. Эта сумма была выплачена Страшнову в качестве премий за время работы в «Почте России» в период с 2014 по 2015 годы, однако следователи не без оснований считают эти выплаты незаконными.





Напомним читателям, что Дмитрий Страшнов в 2013-2017 годах возглавлял федеральное государственное предприятие «Почта России», подведомственное Минкомсвязи. В 2016 г. Генпрокуратура в рамках проверки деятельности министерства выяснила, что размер полученного Страшновым за 2015 год вознаграждения составляет 95 млн рублей. В то же время средняя зарплата сотрудников «Почта России» составляет около 20 тысяч рублей в месяц. Отметим, что правила, установленныке правительством, разрешают руководителям федеральных госпредприятий получать вознаграждения не более, чем в восемь раз больше средней зарплаты по предприятию, если иное исключение не было установлено для данного предприятия.





В связи с этим, министр связи Николай Никифоров оперативно выпустил особый приказ, разрешающий руководству «Почты России» получать премиальные в 500 раз (!) больше средней зарплаты по предприятию, однако следователей это не удовлетворило, и Генпрокуратура все же передала материалы в СКР для возбуждения уголовного дела

Дмитрий Страшнов в уголовном деле пока проходит в статусе свидетеля, хотя СК уже не раз пытались его привлечь в качестве подозреваемого. Тем более что Генпрокуратура, а также прокуратура Москвы настаивали на возбуждении в отношении него уголовных дел по другому премиальному скандалу - выплаты им 270 млн руб. вознаграждений по итогам работы за 2014–2015 годы своим заместителям.





Между тем, буквально вчера, 2 ноября стало известно, что Дмитрий Страшнов сменил место жительства и, под видом нового трудоустройства, переехал в недоступную для российских следователей Швейцарию. Бывший чиновник был принят на работу в швейцарский офис компании «Еврохим».





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