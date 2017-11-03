 

На счетах экс-главы «Почты России» арестовано 128 млн рублей

Следственный комитет Российской Федерации добился ареста 128 млн рублей на счетах бывшего главы «Почта России» Дмитрия Страшнова, сообщает газета Коммерсант. Эта сумма была выплачена Страшнову в качестве премий за время работы в «Почте России» в период с 2014 по 2015 годы, однако следователи не без оснований считают эти выплаты незаконными.

Напомним читателям, что Дмитрий Страшнов в 2013-2017 годах возглавлял федеральное государственное предприятие «Почта России», подведомственное Минкомсвязи. В 2016 г. Генпрокуратура в рамках проверки деятельности министерства выяснила, что размер полученного Страшновым за 2015 год вознаграждения составляет 95 млн рублей. В то же время средняя зарплата сотрудников «Почта России» составляет около  20 тысяч рублей в месяц. Отметим, что правила, установленныке правительством, разрешают руководителям федеральных госпредприятий получать вознаграждения не более, чем в восемь раз больше средней зарплаты по предприятию, если иное исключение не было установлено для данного предприятия.

В связи с этим, министр связи Николай Никифоров оперативно выпустил особый приказ, разрешающий руководству «Почты России» получать премиальные в 500 раз (!) больше средней зарплаты по предприятию, однако следователей это не удовлетворило, и Генпрокуратура все же передала материалы в СКР для возбуждения уголовного дела.
 
Дмитрий Страшнов в уголовном деле пока проходит в статусе свидетеля, хотя СК уже не раз пытались его привлечь в качестве подозреваемого. Тем более что Генпрокуратура, а также прокуратура Москвы настаивали на возбуждении в отношении него уголовных дел по другому премиальному скандалу - выплаты им 270 млн руб. вознаграждений по итогам работы за 2014–2015 годы своим заместителям. 

Между тем, буквально вчера, 2 ноября стало известно, что Дмитрий Страшнов сменил место жительства и, под видом нового трудоустройства, переехал в недоступную для российских следователей Швейцарию. Бывший чиновник был принят на работу в швейцарский офис компании «Еврохим».

АПН следит за развитием событий.
 

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