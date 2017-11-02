 

А что «если»: петербургские спартанцы с «Фонтанки» держат оборону

В последнее время петербургская «Фонтанка» привлекает к себе нежелательное внимание общественности в связи с рядом громких скандалов, связанных с вероятной коррупционной составляющей в деятельности издания.

Причиной послужила весьма своеобразная «маркетинговая политика» интернет-газеты, о которой стало известно из сообщения на официальном сайте Санкт-Петербургского университета профсоюзов. «Фонтанка», говорится в сообщении, предлагала разместить на своих страницах скрытую рекламу учреждения за плату «по акции» в размере 125 тыс. руб. В качестве доказательства СПбГУП приводит отрывок из полученного от «Фонтанки» электронного письма:
 
 

При этом «Фонтанка» называет себя «самым влиятельным изданием» и «самой эффективной площадкой для рекламы», а также прозрачно намекает на то, что «чиновники принимают меры по её публикациям».  Вероятно, есть основания полагать, что газета может прибегать к подобному «информационному рэкету» и в отношении других предприятий Санкт-Петербурга, а также заниматься такой же информационной проституцией с другими предприятиями и структурами города.
 
Другую тему подняла интернет-газета «Нева Сегодня», опубликовавшая разоблачительную статью касательно финансирования «Фонтанки» за счёт городского бюджета. По сведениям, отраженным в материале, генеральный директор АО «АЖУР-медиа» Андрей Константинов, мог воспользоваться служебным положением советника губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и добиться получения грантов в размере 15 млн. руб.
 
Также недавно сайт «Фонтанки» наряду со многими другими сайтами угодилв центр кибер-скандала. 24 октября сервера газеты пали жертвой  вируса-вымогателя BadRabbit. Изначально игнорируя заявление KasperskyLab, что кибератака была совершена на корпоративные сети, а также тот факт, что от вируса пострадали и другие СМИ и не-медийные организации, «Фонтанка» выдвинула версию, что в её случае злоумышленники пытались добраться именно до серверов. В материале «Как не заразиться «Злым кроликом», вышедшем на «Фонтанке» через день после падения сайта, авторы уверяют, что «сначала хакеры хотели перекрыть канал информации, <…>теперь решили превратить новости в рассадник заразы».
 
На фоне вышеперечисленных скандалов «Новая Газета» выпустила материал о возможной продаже «Фонтанки». Главный редактор изданияАлександр Горшков,упорно хранивший молчание вплоть до атаки на сервера, всё же решил ответить на многочисленные просьбы своих читателей. На предположение о продаже газеты он отреагировал постом в Facebook, где в качестве аналогии воспользовался вольным пересказом легенды о Филиппе Македонском.
 
 

*Историческая справка: Спартанцы вошли в историю как образец мужества и доблести в бою. В частности, широкую известность получил «царский отряд» спартанцев, обессмертивший себя в битве при Фермопилах, а также «Священный отряд» из Фив. Историки отмечают своеобразный способ формирования таких отрядов: они были небольшими по размеру, не более 300 человек, и формировались из любовных пар. В государствах Крита и Спарты гомосексуальные связи являлись частью традиции.
 
Данный пост Горшкова многие пользователи сочли лежащим, что называется, на грани. Во многом благодаря тому интересу к теме сексуальных меньшинств, который «Фонтанка» и её руководство демонстрируют на протяжении последних пяти лет. Если обратиться к сухой статистике, то у издания наберутся десятки статей на эту тему. В своё время «Фонтанка» активно занималась проблемами геев в Чечне, расследованием нападений на ЛГБТ-активистов в Петербурге и вопросом легализации однополых браков.
 
С учётом этого, становится понятно, почему многие интернет-пользователиотнеслись к высказыванию главного редактора с изрядной долей юмора.Даже озвучивалось предположение, что при такой любви к спартанцам в рабочих кабинетах Горшкова и Вышенкова весьма органично смотрелась бы репродукция «Леонида в Фермопилах» Жака-Луи Давида.
 
 

Намёки на нетрадиционную ориентацию руководства «Фонтанки» появлялись в сети и ранее, а в данном случае Горшков «сделал своеобразный камин-аут», шутят одни комментаторы. Другие же отмечают, что камин-аут скорее касается того, что издание, до сих пор позиционировавшее себя неподкупным и объективным, по факту погрязло в коррупционных скандалах, внимание от которых старательно пытается отвести, избегая давать конкретные ответы на вопросы о своей деятельности, заменяя их вольным пересказом древнегреческой истории.

Первая публикация - блог Александра Трушкова
 
 
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