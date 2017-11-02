Уволенных губернаторов представят к госнаградам

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня на встрече с уволенными губернаторами в своей резиденции в Ново-Огарево озвучил свое желание представить их к государственным наградам и попросил поделиться опытом с руководителями регионов, назначенными вместо них.





"Хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах", - цитирует главу государства агентство "Интерфакс".





Президент также попросил бывших руководителей регионов оказывать активную поддержку новым главам субъектов и заявил, что он по-прежнему рассчитывает на помощь уже бывших руководителей регионов.





Напомним читателям, что в середине октября глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов, заявила, что среди 11 руководителей российских регионов, которые недавно покинули свои посты по решению президента, были чиновники, которые злоупотребляли использованием административного ресурса во время прошедших выборов.





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