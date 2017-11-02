 

Уволенных губернаторов представят к госнаградам

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня на встрече с уволенными губернаторами в своей резиденции в Ново-Огарево озвучил свое желание представить их к государственным наградам и попросил поделиться опытом с руководителями регионов, назначенными вместо них. 

"Хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах", - цитирует главу государства агентство "Интерфакс".

Президент также попросил бывших руководителей регионов оказывать активную поддержку новым главам субъектов и заявил, что он по-прежнему рассчитывает на помощь уже бывших руководителей регионов.

Напомним читателям, что в середине октября глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов, заявила, что среди 11 руководителей российских регионов, которые недавно покинули свои посты по решению президента, были чиновники, которые злоупотребляли использованием административного ресурса во время прошедших выборов.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Губернаторы Правительство Владимир Путин
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