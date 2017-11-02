Депутаты хотят внести американские СМИ в список «иностранных агентов»

Депутаты Госдумы РФ активно обсуждают вопрос о внесении американских СМИ в список «иностранных агентов» из-за ситуации с телеканалом Russia Today в США. Об этом сегодня сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителей партии «Единая Россия».





«Если рассматривать зеркальные меры, то я бы, конечно, выделил признание таких медиа, как CNN, у нас в России иностранными агентами, либо включение этих организаций в список нежелательных - это как возможные ответные меры, естественно, со всеми вытекающими из того статуса последствиями. Конечно, депутаты обсуждают этот вопрос», - заявил член комитета парламента по информационной политике Антон Горелкин.





Отметим, что ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство уже обсудило с руководством CNN возможность ответных мер со стороны России. 9 октября российский Минюст направил нескольким американским СМИ в России письмо «о недопустимости нарушения российского законодательства». По словам представителей Минюста, письмо является «зеркальной мерой на притеснение российских СМИ в США». Письмо было направлено в том числе «Голосу Америки», «Радио Свобода», интернет-проектам «Настоящее время», «Фактограф», «Крым.реалии», «Радио Свобода на татарском языке», «Кавказ.реалии» и «Idel.реалии», работающим под НКО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода».





Напомним читателям, что в сентябре Министерство юстиции США потребовало от телеканала RT America провести регистрацию СМИ в качестве «иностранного агента». По мнению некоторых конгрессменов, RT воспользовался «лазейкой» в законодательстве и в ходе президентских выборов в США в ноябре 2016 года распространял «пропаганду и фейковые новости». Russia Today не выполнил в установленное время требования Минюста США, поэтому власти имеют право либо вынести повторное предупреждение, либо инициировать гражданское или уголовное разбирательство в отношении канала.





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