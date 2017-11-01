Евросоюз готов приравнять кибератаку к объявлению войны

После целой серии глобальных хакерских атак по всему миру, несколько стран-членов Евросоюза предложили законопроект, который приравняет кибератаку к акту агрессии со стороны другого государства. Об этом сегодня сообщает издание The Telegraph.





Новый законопроект станет сдерживающей мерой для тех стран, которые используют хакеров для кибершпионажа и других подобных преступлений, и будет подписан 28 членами Европейского союза, включая Великобританию, в ближайшие несколько недель. В случае принятия нового закона, страны, которые подверглись кибератаке со стороны другого государства, получат право реагировать на подобные вызовы «со всей серьезностью», в том числе с использованием вооруженных сил, как если бы это было объявление войны. При этом реакция на атаку хакеров может быть также выражена в публичном осуждении, дипломатическом давлении, экономических санкциях и в иных запретах.





Многие эксперты уже высказали свое мнение о том, что применение нового закона на практике может вызвать массу проблем, связанных с доказательством причастности к хакерской атаке того или иного государства, так как сделать это безошибочно, как правило, невозможно.





Отметим, что Россия ранее уже выступала с подобным предложением. В апреле 2017 года замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Игорь Дылевский предложил отнести использование информационного оружия к определению агрессии из резолюции Генассамблеи ООН.





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