 

Евросоюз готов приравнять кибератаку к объявлению войны

После целой серии глобальных хакерских атак по всему миру, несколько стран-членов Евросоюза предложили законопроект, который приравняет кибератаку к акту агрессии со стороны другого государства. Об этом сегодня сообщает издание The Telegraph.

Новый законопроект станет сдерживающей мерой для тех стран, которые используют хакеров для кибершпионажа и других подобных преступлений, и будет подписан 28 членами Европейского союза, включая Великобританию, в ближайшие несколько недель. В случае принятия нового закона, страны, которые подверглись кибератаке со стороны другого государства, получат право реагировать на подобные вызовы «со всей серьезностью», в том числе с использованием вооруженных сил, как если бы это было объявление войны. При этом реакция на атаку хакеров может быть также выражена в публичном осуждении, дипломатическом давлении, экономических санкциях и в иных запретах.

Многие эксперты уже высказали свое мнение о том, что применение нового закона на практике может вызвать массу проблем, связанных с доказательством причастности к хакерской атаке того или иного государства, так как сделать это безошибочно, как правило, невозможно.

Отметим, что Россия ранее уже выступала с подобным предложением. В апреле 2017 года замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Игорь Дылевский предложил отнести использование информационного оружия к определению агрессии из резолюции Генассамблеи ООН.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Евросоюз Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Топ-менеджеров госкомпаний могут приравнять к чиновникам
» Вашингтон грозит Китаю беспрецедентными экономическими санкциями
» Штраф для предпринимателей вместо тюрьмы
» Депутаты Госдумы предложили приравнять бейсбольные биты к оружию
» Дума отстояла суверенитет Грузии
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Несвоевременный юбилей Октябрьской революции

Несвоевременный юбилей Октябрьской революции

Облик грядущего: сельское хозяйство

Облик грядущего: сельское хозяйство

Союз нацистов и еврооптимистов

Союз нацистов и еврооптимистов

Каталония: оно им надо?

Каталония: оно им надо?

Изобретая жертву

Изобретая жертву

Эхо шизы

Эхо шизы

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Евросоюз готов приравнять кибератаку к объявлению войны

  • 17:33
  • 223

Штаб Навального собирается подать в суд на Путина

  • 15:26
  • 231

Банкам Ротенбергов и Ковальчука разрешили работать с госсредствами

  • 13:37
  • 278

Россия потратит $1 млрд на помощь Алишеру Усманову

  • 16:01
  • 814

Наказание за уголовные преступления небольшой тяжести может быть изменено

  • 13:06
  • 532
Несвоевременный юбилей Октябрьской революции

Несвоевременный юбилей Октябрьской революции

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru