У топ-менеджера Газпрома Николая Благова появился другой диплом

Пропавший выпускник

Бессменный руководитель компаний «Газпром газораспределение Пермь» и «Газпром межрегионгаз Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Евгеньевич Благов всю жизнь писал в биографии, что окончил Ташкентский политехнический институт. Однако Ташкентский политех никогда не выдавал Благову диплом. Архив университета поднял все списки выпускников, но фамилию Благова так и не нашли.

В 1991 специальность Благова передали в Ташкентский химико-технологический институт. В рамках расследования мы взяли комментарий и в отделе кадров этого института, и нам сообщили, что Благов не числится в базе выпускников.

Мы публикуем стенограмму аудиозаписи этого разговора.

– Добрый день!

– Здравствуйте!

– Меня зовут Ольга Дружинина, Международный антикоррупционный портал, журналист. Мне ваш телефон дали в Политехническом институте. Объяснили ситуацию, что вы разделились на два института и сказали позвонить вам. Мы ищем информацию о дипломе одного человека, его зовут Благов Николай Евгеньевич. И он, скорее всего, получал диплом у вас, потому что специальность называется «Химическая технология керамики и огнеупоров».

– Это какой год?

– 91-й.

– Так, какую информацию хотите получить?

– Оканчивал — не оканчивал и, что именно?

– Подождите, я компьютер открываю.

– Спасибо огромное.

– Как сказали? Базов?

– Благов!

– Благов?

– Да! Николай Евгеньевич.

– Имя как? Благов не выходит.

– Николай Евгеньевич!

– Нету Благова Николая.

– А у вас база с 91-го года?

– Да, да, да, с 91-го по нынешний день.

Найденный диплом

В конце сентября этого года Николай Благов даже не значился в электронной базе выпускников Ташкентского химико-технологического института. А 24 октября этот институт уже предоставил компании «Газпром межрегионгаз Пермь» архивную справку, якобы подтверждающую, что Благов окончил этот институт в 1991 году.

Советник Благова по связям с общественностью требует дать опровержение выпущенного нами материала – ведь у его руководителя нашелся диплом. Его копия, «предъявлена при поступлении на работу в АО «Газпром газораспределение Пермь», его действительность подтверждена архивной справкой ТХТИ». Не понятно только, что именно мы должны опровергнуть, ведь ташкентский политех действительно не выдавал Благову диплом.

Недостоверные формулировки допустимы и корректны

В письме советника Николая Благова интересным образом объясняются обстоятельства того, почему Николай Евгеньевич указывает в биографии Ташкентский политех: «Н.Е. Благов с 1986 по 1991 проходил обучение в Ташкентском политехническом институте. В мае 1991 года, фактически по завершении обучения Н.Е. Благова, Ташкентский политехнический институт был реорганизован — на базе института создан Ташкентский химико-технологический институт (ТХТИ), диплом которого и получил Н.Е. Благов, – говорится в письме советника Благова. – Таким образом, учитывая, что Н.Е. Благов в течение пяти лет проходил обучение в Ташкентском политехническом институте, считаем допустимой и корректной использование в биографии формулировки об окончании Ташкентского политехнического института».

Что в Газпроме считается корректным? Указывать в биографии тот диплом, которого никогда не было?

Николай Благов, к слову, задумался о получении высшего образования далеко не сразу после школы. Он заканчивает институт только в 34 года, а выпадает это событие на лето 1991 года, когда мало кого волновала такая ценность уходящего советского прошлого как высшее образование. В этот период люди стремились выжить и заработать любыми путями. Именно тогда у Благова появляется диплом химико-технологического института, о котором он никогда и нигде не упоминает.

С какой целью на официальном сайте была опубликована недостоверная информация?

Не логично ли указать в биографии диплом того ВУЗа, который есть у сотрудника? Если он, конечно, есть.

Почему избирателей Пермского края ввели в заблуждение? Разве в Законодательном собрании не проверяют наличие высшего образования у депутатов?





Где настоящий диплом?

Что касается наличия высшего образования в принципе – здесь хорошим доказательством послужила бы копия диплома Николая Благова.

Мы запросили ее в Законодательном собрании Пермского края, ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз».

В течение семи дней нам либо предоставят эту копию, либо в рамках закона о защите персональных данных Николай Евгеньевич наложит запрет на публикацию этой копии.

В принципе мы бы поверили и архивной справке, если бы не тот телефонный разговор.

Поэтому мы просим Генерального прокурора республики Узбекистан провести проверку, является ли подлинной и соответствует ли действительности архивная справка, выданная Благову в Ташкентском химико-технологическом институте.

Надеемся, что копию диплома мы опубликуем в течение недели.

А на своей странице в Фейсбуке Николай Благов и вовсе указал, что учился в Кубанском государственном технологическом университете…

Так сколько же дипломов у Николая Благова? Будем разбираться.

Первая публикация - Антикоррупционный Портал