 

ЦБ РФ подозревают в выводе активов из проблемных банков

МВД РФ инициировало проверку в отношении банков Югра, Открытие и Бинбанк, где были обнаружены "дыры" в капитале, суммарно достигающие 1 триллиона рублей.

Силовое ведомство запросило данные в ЦБ о возможной противоправной деятельности руководителей и сотрудников трех банков, два из которых были национализированы за счет дотации ЦБ, а еще один был лишен лицензии и стал самым крупным страховым случаем в истории АСВ (выплаты составили 170 млрд рублей). Об этом сегодня сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на письмо замглавы МВД Михаила Ваничкина в Госдуму.

Кроме информации о работниках банков, МВД потребовало предоставить данные о деятельности сотрудников самого Центробанка - их подозревают в противоправных действиях, связанных с хищением активов Открытия, Бинбанка и Югры. 

Отметим, что ранее парламентарии направили депутатский запрос с целью получения информации о причинах потери активов в банках, а также призвали МВД установить ответственных за случившееся и привлечь к ответственности людей, в том числе должностных лиц ЦБ РФ, "допустивших сложившуюся ситуацию и вовремя не осуществлявших контроль и надзорные проверки в соответствии с должностными обязанностями".
 
Данное расследование находится на контроле руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. ЦБ РФ никак не прокомментировал эту информацию. 

АПН следит за развитием событий.
 

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