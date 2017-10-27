 

Здание, принадлежащее Российской академии наук, передадут ЛДПР за лояльность

Российское правительство планирует передать многоэтажное здание на Ленинском проспекте, принадлежащее Российской академии наук, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в качестве благодарности за лояльность. Об этом сегодня сообщает Русская служба BBC.

Дмитрий Медведев поручил министерствам, РАН и курирующему имущество РАН Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) подготовить предложения о передаче Институту мировых цивилизаций здания по адресу Ленинский проспект, д.1/2, кор.1, пишет ВВС, со ссылкой на собственный близкий к Кремлю источник.

Отметим, что Институт мировых цивилизаций основан ЛДПР и лично Владимиром Жириновским. Это частное высшее учебное заведение, работающее с 1999 года, обучение в котором стоит от 80 до 100 тыс. рублей в год. Основными факультетами ВУЗа являются «Политология», «Экономика» и «Международные отношения».

В пресс-службе РАН и в секретариате курирующего ФАНО вице-премьера Аркадия Дворковича журналистам подтвердили, что это поручение ими действительно получено. Росимущество и ФАНО оперативно на запрос ВВС ответить не смогли, а пресс-служба правительства о подготовке такого документа вообще ничего не знает.

Как полагает источник BBC, близкий к Кремлю, передача институту нового здания - это уступка Жириновскому в обмен на его согласие принять участие в президентских выборах 2018 года. Эту версию также поддерживает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. По мнению политолога, Жириновский заслужил благодарность за работу по имитации оппозиции и сбору голосов избирателей, готовых «голосовать либо за ультраправых, либо за клоунов». 

По словам информатора BBC, одобрение Кремлем выдвижения Ксении Собчак сильно расстроило лидеров парламентских партий, в том числе и Жириновского. Получив здание для института, лидер ЛДПР должен будет согласиться пойти на выборы, добавил собеседник ВВС. 

Напомним читателям, что перед прошлыми выборами президента РФ Жириновский уже получал подобный подарок: Институту мировых цивилизаций было передано в пользование здание на Беговой улице, где сейчас находится общежитие ВУЗа.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: ЛДПР Владимир Жириновский
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