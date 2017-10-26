 

Оппозиционное движение «Артподготовка» признано экстремистским

Краевой суд Красноярска вынес постановление о признании движения "Артподготовка" экстремистским. Решение подлежит немедленному исполнению, о чем сообщается на сайте суда.

Судьи вынесли вердикт о запрете деятельности организации после рассмотрения поданного в конце сентября административного искового заявления и.о. прокурора Красноярского края. 

Стоит отметить, что руководитель движения - оппозиционер Вячеслав Мальцев - уехал из России еще в июле после того, как узнал о заведенном в отношении него уголовном деле. 10 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Мальцева, предъявив обвинение по статье "Публичные призывы к экстремистской деятельности". 

Напомним читателям, что "Артподготовка" - это политический канал на YouTube, ведущим которого является сам Мальцев, а также одноименное движение, направленное против действующей власти в Российской Федерации.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Оппозиция
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