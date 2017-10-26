РПЦ обвинила атеистов в попытках установить господство над верующими

Глава РПЦ Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил об агрессивной атеистической пропаганде, используя которую атеисты пытаются установить господство над верующими. Своим отношением к неверующим людям Патриарх поделился с румынским изданием Q Magazine.





Патриарх утверждает, что атеистов в мире мало, но их идеи «агрессивно пропагандируются в публичной сфере». «В этом плане атеистами и сторонниками радикального секуляризма предпринимаются настойчивые попытки идейного доминирования над верующим большинством нашей планеты, которое, к сожалению, нередко оказывается неспособно к коллективной защите своего права на религиозное мировоззрение», — приводит слова главы РПЦ «Интерфакс».





Напомним читателям, что Владимир Гундяев сам много раз оказывался в эпицентре громких скандалов, связанных с вопросами «нравственной природой человека». Патриарха обвиняли в непомерном стяжательстве и использовании средств налогоплательщиков.





Еще один громкий скандал разразился, когда на руке Гундяева были замечены часы Breguet за 30 тыс. евро (которые горе-художники из РПЦ затем стирали на фотографии, забыв удалить их отражение на столе). В частности, Гундяев пытался засудить своего соседа, врача Юрия Шевченко, на 20 млн. рублей, за то, что из квартиры врача в Доме на набережной к нему в окно прилетала «нанопыль».





Другой скандал был связан с разбирательством, на каком основании кортеж Патриарха на деньги налогоплательщиков охраняет ФСО. Много обсуждений также вызвал дворец Гундяева, возведенный в заповедной зоне под Геленджиком (причем строительством руководило Управделами президента).





Вопросы также вызывал бизнес Гундяева в 90-х годах, когда, пользуясь налоговыми льготами, предусмотренными для бизнес-структур, учрежденных религиозными организациями, Отдел внешних церковных связей московской патриархии (возглавляемый Владимиром Гундяевым на тот момент) беспошлинно ввозил в Россию табачные изделия.





Наконец, различные СМИ не раз писали о том, что в своих многочисленных поездках Гундяев предпочитает пользоваться исключительно элитными бизнес-джетами





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