Бывший глава таможни Бельянинов может возглавить Евразийский банк развития

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру бывшего главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова для назначения председателем правления Евразийского банка развития. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на портале правовой информации.





Напомним читателям, что ранее в июле 2016 года Бельянинов подал в отставку с поста главы ведомства после того, как во время обыска у него дома по делу о контрабанде алкоголя, обнаружили у него дома около 100 млн рублей денежных средств в разных валютах. Комментируя происходящее, чиновник заявил, что эти деньги являются его личными накоплениями.





После пресс-конференции Владимира Путина, на которой он заявил, что к Бельянинову нет никаких претензий, Следственный комитет вернул Бельянинову изъятые в ходе обыска деньги и ценности.





Надо отметить, что г-н Бельянинов занимал пост главы ФТС с 2006 по 2016 год. Еще ранее он занимал пост директора Федеральной службы по оборонному заказу. В 1980-х годах он был сотрудником Первого главного управления КГБ СССР, занимавшегося внешней разведкой, и работал в ряде зарубежных стран.





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