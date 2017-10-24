Новый тендер Роснефти: 55 тысяч рублей в день на мониторинг СМИ о Сечине

Компания «Роснефть» объявила годовой тендер на «мониторинг блогосферы и СМИ». Как сообщается в документации, особое пристальное внимание при мониторинге должно уделяться публикациям, где упоминается глава НК Игорь Сечин.





Стоимость тендера составляет 20 миллионов рублей, то есть ежедневно госкомпания будет тратить 55 тысяч рублей на изучение того, что пишут об Игоре Сечине. Таким образом, икорницы по 80 тысяч и салфетницы за 32 тысячи плавно уходят в небытие, уступая место новым рекордам.





По условиям тендера, мониторинг должен будет вестись по списку российских и зарубежных СМИ, в числе которых как крупные и авторитетные, так и малозначительные средства массовой информации, например такие, как «Маленькая Сызрань» или местечковая газета Ненецкого АО «Няръяна вындер».





Проверяться на наличие новостей про Сечина будут все типы СМИ: интернет-ресурсы, телеканалы, радиостанции, а также печатная пресса. Разумеется, самым тщательным образом должны мониториться социальные сети - «ВКонтакте», Facebook и Twitter. Итоговый отчет должен будет содержать несколько блоков данных, состоящих из позитивной, негативной и нейтральной информации.





АПН следит за развитием событий.



