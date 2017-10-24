Центризбирком предлагает изменить условия муниципального фильтра

Представители Центризбиркома РФ выступили с предложением внести изменения в условия прохождения муниципального фильтра, уточнив, что регионы по своему усмотрению могли бы выбирать новые правила для кандидатов. С инициативой об измении условий фильтра выступила сегодня секретарь ЦИК Майя Гришина, сообщает ТАСС.

Чиновником было предложено к рассмотрению несколько вариантов. В частности, упразднить необходимость сбора подписей кандидатов от партий, которые представлены в Госдуме или региональном парламенте. Кроме того, муниципальных депутатов могли бы освободить от необходимости поддерживать только одного кандидата.





«Также обсуждается такая возможность модификации института муниципальной поддержки, как снижение уровня с 5-10% сейчас до 3-5% и уменьшение требований по количеству районов, в которых должны поддержать кандидата», - заявила секретарь. Гришина также сообщила о возможном наделении регионов правом выбора новых условий прохождения муниципального фильтра.





Напомним читателям, что ранее председатель ЦИКа Элла Памфилова признала имеющиеся недоработки в муниципальном фильтре. По ее словам, в действующем виде эти правила ограничивают конкуренцию на выборах.





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