 

Центризбирком предлагает изменить условия муниципального фильтра

Представители Центризбиркома РФ выступили с предложением внести изменения в условия прохождения муниципального фильтра, уточнив, что регионы по своему усмотрению могли бы выбирать новые правила для кандидатов. С инициативой об измении условий фильтра выступила сегодня секретарь ЦИК Майя Гришина, сообщает ТАСС.
 
Чиновником было предложено к рассмотрению несколько вариантов. В частности, упразднить необходимость сбора подписей кандидатов от партий, которые представлены в Госдуме или региональном парламенте. Кроме того, муниципальных депутатов могли бы освободить от необходимости поддерживать только одного кандидата.

«Также обсуждается такая возможность модификации института муниципальной поддержки, как снижение уровня с 5-10% сейчас до 3-5% и уменьшение требований по количеству районов, в которых должны поддержать кандидата», - заявила секретарь. Гришина также сообщила о возможном наделении регионов правом выбора новых условий прохождения муниципального фильтра.

Напомним читателям, что ранее председатель ЦИКа Элла Памфилова признала имеющиеся недоработки в муниципальном фильтре. По ее словам, в действующем виде эти правила ограничивают конкуренцию на выборах.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Центризбирком РФ
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