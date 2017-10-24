Спасти рядового Вайнштейна. АПН требует предоставить продюсеру гражданство РФ и квартиру в Грозном

Позорный скандал, разгорающегося в американском кинематографе вокруг уходящего в туманное прошлое традиционного занятия продюсеров, поставил перед редакцией АПН и приглашёнными ею экспертами Института Сакральных Исследований серьёзную проблему.

Проблему, звучащий, буквально как - "С кем Вы, мастера культуры? И какой ценой?".

Не присоединяясь к общему хору лицемерных глупцов, мы можем позволить себе честный ответ на вопрос:

А что, единственный ли Вайнштейн кинопродюссер, который трахал актрис?

Нет, очевидно, не единственный. Славные традиции Голливуда в этом вопросе были многократно освещены литературой и прессой, никогда всерьёз не дезавуировались и... ужас-ужас. Простите, но мы не можем поверить в то, что все эти несчастный запуганные жертвы Вайнштейна никогда не сталкивались в своей жизни ни с чем подобным со стороны кого-то из его коллег.

Так почему же они столь многозначительно молчат? И почему поток разоблачений полился на одного единственного человека? Где разоблачения Системы? Или, хотя бы, некоторых других продюссеров. Можно подумать, что на несчастном Харви свет клином сошёлся.

Мы не готовы спекулировать вокруг того, что фактический рейдерский захват компании Вайнштейна его собственным братом выглядит как мелкая месть определённого сообщества за то, что в постели Вайнштейна не бывали с такой же частотой молодые актёры. В конце концов в России гей-пропаганда осуждается властями, которые в последнее время даже хотят ввести за неё уголовную ответственность . А демонстративно унижать и оскорблять, лишать наград гетеросексуального продюсера на фоне продолжающейся неприкосновенности его би- и гомо-сексуальных конкурентов, которые точно так же домогаются до молодых, невинных актёров и актёрок, к несчастью своему, даже и не подозревающих, что вместо преданной службы чистому искусству они ступили в вертеп разврата - это и означает пропаганду определённого сорта сексуальных девиаций.

Нет. Мы возвысим наш глас совершенно в иной тональности. Постучав перед этим головой по родным осинам и услышав при этом, как и ожидалось, пустой деревянный звук.

Допустим, Харви Вайнштейн домогался актрис. Которые, как и было им положено, влекомые отчаянной жаждой славы или чисто женским снисхождением к харизматичному поганцу, шли ему навстречу. Шли, наверняка рассчитывая, что от общения с ними он наверняка станет лучше - шире, глубже и, быть может, даже в чём-то выше и длиннее. А потом десятилетиями носили в себе незаживающую душевную рану и вдруг, внезапно все хором решили что пора ему высказать свою претензию.

Допустим.

Но можем ли мы сказать с уверенностью, что на российском киноолимпе совсем не происходит ничего подобного? Особенно - в последние десятилетия, когда отечественный бомонд нетворчески у заокеанских коллег все их ухватки и ужимки в тщетной попытке получить ещё и такие же бюджеты. Нет-с. Отрицать возможность сексуальных домогательств отечественных продюсеров и режиссёров к отечественным киноактрисам мы, оставаясь честными и дискурсивно ответственными, не можем и не хотим. Просто время для таких же разоблачений в России ещё не пришло. Пройдут годы и, быть может, по прошествии десятка-полутора лет мы ещё услышим о том, что Никита Михалков хотел от Надежды Бабкиной. И ужаснёмся.

Но пока, осудив порочную практику вытряхивания грязного белья наружу и отринув публично прославленный Голливудом принцип "слава через секс" мы позволим себе задать вопрос, адресованный российским кинодеятелям. Ну хорошо. Допустим, мы исходим из того, что актрисок Вы по примеру и образцу своих голливудских собратьев домогаетесь.

А фильмы где?

Харви Вайншейн спродюсировал такой блокбастер как Властелин Колец. Выпустил в свет чуть ли не все фильмы Квентина Тарантино. Да Вы сами посмотрите на фильмографию ! Его профессиональная деятельность - это же непрерывный триумф!

А теперь посмотрите нам глаза, не отворачиваясь и честно скажите - Вы чем там вообще заняты? Ничего и близко лежащего по качеству и системности работе Вайнштейна в российском кинематографе за последние годы так и не было продемонстрировано. Отдельные удачи, прорывы может быть и были. Адекватные, скажем вежливо, условиям локального рынка. А системы как не было так и нет.

Ответьте же на вопрос и не отговаривайтесь собственной импотенцией.

Ответа редакция АПН не услышала и не услышит - это очевидно. Российский кинематограф находится долгие годы там же, где находится российский футбол. Деньги есть, боль и унижения, как у именитых голливудских кинозвёзд есть, а творческого результата почему-то нет.

В последние годы Национальный Лидер Владимир Путин пытается сделать хоть что-то для того, чтобы разнообразить российский культурный ландшафт. Но одного Депардье нам явно мало. Нужно хотя бы десяток. Быть может, ему стоит выделить, наконец, Харви Вайнштейну российский паспорт? Уверены, что и верный соратник Владимира Владимировича Путина, Рамзан Ахматович Кадыров не остался бы в стороне, если такое решение было бы принято, а помог бы Вайнштейну, например, квартирой в городе Грозном.

Подобное решение было бы с пониманием воспринято российским обществом, да и желающие пожертвовать собой во имя искусства выстроились бы к именитому уроженцу Нью-Йорка на кастинг, составив очередь выходящую на улицу. Опять же, политические позиции российских агентов Дональда Трампа и Хиллари Клинтон в США оно бы существенным образом укрепило, переведя внимание с предвыборных хакеров на поствыборных продюссеров.

Традиции романов Владимира Сорокина как никогда сильны в нашем обществе. По этой причине заключительную часть нашего выступления мы подвергаем самоцензуре.

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