Transparency International организовала кампанию против руководства государственных театров

МОСКВА. В невнятная организация Transparency International сообщила, что обнаружила среди руководства российских театров многочисленные злоупотребления и конфликты интересов при заключении госконтрактов. опубликованном на своём сайте исследовании международнаяорганизация Transparency International сообщила, что обнаружила среди руководства российских театров многочисленные злоупотребления и конфликты интересов при заключении госконтрактов.

Мы проверили коммерческую деятельность руководителей всех государственных театров Москвы и Санкт-Петербурга, — всего около 135, — выявили признаки конфликта интересов и написали заявления в прокуратуру в отношении 14 руководителей государственных театров. Двенадцать из этих театров учреждены департаментом культуры Москвы. - сообщает Transparency International на своём сайте.



Редакция АПН не можем называть Transparency International международной общественной организацией, так как нам совершенно не понятно, о какой конкретно общественности идёт речь. Персональный состав общественного заказчика исследований Transparency International для нас, например, в этом конкретном случае, совершенно не очевиден. Безусловно, российские театры не являются болевой точкой общества. Для того, чтобы проводить настолько масштабное, системное исследование, нужна очень серьёзная мотивация. Провести внешний аудит деятельности 135 учреждений культуры - это не шутка, это серьёзная, затратная работа. Массово писать жалобы на российских театральных деятелей в прокуратуру - это, опять же, брать на себя ответственность. В том числе и морального плана.

И Геннадий Хазанов и Олег Табаков и Кирилл Серебрянников, и Юрий Куклачёв, и Надежда Бабкина, в адрес которых высказались "активисты" совершенно точно не являются врагами государства и его граждан. Когда речь зашла о масштабной, системной атаке на российское профессиональное театральное сообщество - возникает вполне открытый вопрос о реальном заказчике работы или, если граждане из TI не хотели бы формулировать это в таких терминах - о её инициаторе. А так же об источники происхождения средств, которыми была оплачена эта работа.



Редакция АПН обращается к Transparency International с публиченой просьбой пояснить персональный состав лиц, являвшихся непосредственными инициаторами противотеатрального расследования.

