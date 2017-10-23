Евросоюз трещит по швам: Венето и Ломбардия готовятся покинуть Италию

Итальянцы, проживающие на севере страны в областях Венето и Ломбардия, высказались за автономию от центральных властей на проведенных в регионах референдумах. Результаты голосования в Венето, в котором приняли участие почти 60% избирателей, показали, что около 98% граждан региона высказались за расширение полномочий региональных властей, 2% выступили против. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.





Позже появились данные о результатах аналогичного референдума в Ломбардии, где, по информации Reuters, почти 95% жителей также выступили за автономию области от центрального правительства.





Стоит отметить, что референдумы в Венето и Ломбардии носят лишь консультативный характер, а результаты не позволят быстро сменить статус областей. Однако, как отмечают многие эксперты, теперь главы регионов получат народный мандат на начало переговоров с правительством, как предусмотрено конституцией Италии.





Нельзя забывать, что в Ломбардии и Венето проживает четверть населения Италии, и вместе эти регионы составляют треть экономики страны. В свою очередь, г убернаторы областей пытаются добиться от Рима, чтобы большая часть налогов оставалась в регионах. Они также хотят получить больше рычагов для контроля над иммиграцией, сферой безопасности, образованием и промышленностью.





Согласно Конституции Италии, изменение степени региональных полномочий возможно только в процессе переговоров с государством. В то же время результаты референдумов могут заложить основу для диалога с центральными властями.





АПН следит за развитием событий.



