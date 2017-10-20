 

Петербургскую квартиру дочери Собянина арестовали за долги

Квартиру старшей дочери мэра Москвы Сергея Собянина в Санкт-Петербурге арестовали из-за долгов, однако практически сразу арест был снят из-за «невозможности» найти должника и какую-либо его собственность. Об этом сегодня пишет проект «Инфометр» «Открытых медиа».

Журналисты приводят данные регистрационной выписки из ЕГРН, по которой 31-летней Анне Собяниной до сих пор запрещено совершать какие-либо регистрационные действия с принадлежащей ей квартирой площадью более 200 кв.метров в доме на Малой Конюшенной улице в самом центре Санкт-Петербурга. Обременение было наложено судебными приставами в июле 2017 года. Причина запрета — судебный приказ от 25 ноября 2016 года о взыскании налогов и сборов. 
 
В исполнительных документах также сообщается, что судебное производство прекратили спустя всего месяц, применив статьи 46 части 1 пункта 3 федерального закона «Об исполнительном производстве». Эта статья в частности указывает, что исполнительный документ необходимо вернуть взыскателю в том случае, если невозможно установить местонахождение должника или его имущества, либо «получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

Напомним читателям, что внимание СМИ Анна Собянина привлекла во время кампании по выбору мэра Москвы в 2013 году. Тогда кандидат на этот пост Алексей Навальный сообщал, что девушка, в частности, владеет квартирой в Петербурге, которая, по оценкам экспертов стоила на тот момент около 117 млн рублей, что втрое больше официально задекларированного дохода Сергея Собянина за десять лет.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Сергей Собянин
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