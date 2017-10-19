Росимущество поддержало захват РПЦ здания «Союзмультфильма»

Здание бывшего Никольского храма, в котором с 1946 года находилась киностудия «Союзмультфильм», передано Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сегодня сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу Росимущества и заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Пристанскова.





По информации ТАСС, процесс передачи здания «Союзмультфильма», расположенного на Долгоруковской улице рядом с метро Новослободская, во владение РПЦ будет завершен до конца текущего года. О том, что соответствующий приказ подписан, министр сообщил на недавно состоявшемся заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.





Напомним, что Никольский храм был закрыт в 1936 году, после чего в его здании был расположен антирелигиозный музей. Позднее, в 1944 году здание было передано комитету кинематографии для нужд студии «Союзмультфильм».





Надо отметить, что это не первый реституционный захват РПЦ зданий , связанных со словом "Союз" и "кино". Не так давно, при содействии московских властей, из отреставрированного за бюджетные деньги здания в Лиховом переулке была изгнана "Союзкинохроника".





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