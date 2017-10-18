Король импортозамещения, или победное шествие китайского фальсификата

За 2 года под руководством Марата Галиуллина производство на ТЗМОИ сократилось в 10 раз, число занятых на заводе работников уменьшилось в 6 раз. Но даже тот скудный объем продукции, который еще в состоянии выпускать когда-то высокотехнологичное производство, на 100% состоит из китайского фальсификата. Раследование о предприимчивом бизнесмене публикует сегодня газета Версия.



18 сентября 2017 года следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области возбудило в отношении неустановленного лица из числа руководства АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ) уголовное дело по статье УК, предусматривающей ответственность за производство фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере.

Следствие установило, что под прикрытием ТЗМОИ были организованы производство и сбыт фальсифицированных паровых стерилизаторов, использующихся для обеззараживания медицинских инструментов и отходов, на общую сумму 28.822.018 руб.

Несмотря на то, что в постановлении о возбуждении уголовного дела не указано кто именно является организатором многомиллионной аферы, это не более чем формальность. Реальный организатор преступлений, угрожающих здоровью людей, поставивший фальсификацию медицинского оборудования на поток – председатель совета директоров ТЗМОИ Марат Наилевич Галиуллин.

От фирм-однодневок к большому бизнесу

Марат Галиуллин родился в Казани в 1972 году. В 1990-е перебрался в столицу. Отметился работой во множестве фирм-однодневок. В 2009 году Галиуллин зарегистрировал Межрегиональное общественное движение содействия развитию малого и среднего бизнеса (МОД СР МСБ) «Новый курс», которое с помощью «Единой России» пыталось получить субсидии из госбюджета. Когда стало ясно, что получить новые бюджетные деньги не удастся, Галиуллин ликвидировал и «Новый курс».

По руководством Галиуллина всего за 2 года производство рухнуло в 10 раз, число работников – упало в 6 раз.

30 июня 2014 года Галиуллин возглавил совет директоров ТЗМОИ, еще через несколько месяцев поставил везде своих людей и взял всё под свой контроль. И вот уже под руководством команды Галиуллина экономические показатели предприятия стали катастрофически падают.





Согласно годовому отчету ТЗМОИ, в 2014 году завод произвел 3.001 медицинский стерилизатор и показал рост по сравнению с 2013 годом на 17,1%. Но, как только команда Галиуллина взяла всё в свои руки, начался катастрофический обвал: в 2015 году ТЗМОИ произвел всего 859 стерилизаторов , а в 2016 году и вовсе лишь 317. Производство под руководством Галиуллина упало в 9,5 раз всего за 2 года.

Почти так же резко рухнуло благодаря руководству Галиуллина и число работников ТЗМОИ: среднесписочное в 2014 – 305 занятых на заводе, в 2015 – 111 работников, в 2016 – лишь 50. Спад – более чем в 6 раз за 2 года.

Китайские подделки вместо российского оборудования

Непосредственным поводом для возбуждения СК дела в отношения руководства ТЗМОИ стал рапорт об обнаружении признаков преступления, поступивший из Управления экономической безопасности (УЭБ) УМВД России по Тюменской области.

В рапорте сообщалось, что ТЗМОИ в рамках исполнения госконтрактов поставлял в российские лечебные учреждения фальсифицированное медицинское оборудование, не отвечающее установленным законодательством требованиям в части обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан. Тут речь идет уже не только об экономических преступлениях - Галиуллин для удовлетворения своей жажды обогащения готов пожертвовать здоровьем и жизнями людей, посещающих медицинские учреждения по всей стране.

Под видом продукции ТЗМОИ в учреждения здравоохранения попадали паровые cтерилизаторы производства китайской компании Shandong Xinhua Medical Instrument Co. LTD.

То есть, в то время, когда руководство страны при каждом удобном случае заявляет о необходимости работать над проблемой импортозамещения, Галиуллин делает ровным счетом наоборот: сворачивает производство качественных российских стерилизаторов, а вместо них ввозит в Россию убогие китайские подделки.

Сотрудники УЭБ выяснили, что ТЗМОИ приобретал в КНР стерилизаторы не соответствующие российским стандартам качества по ценам значительно ниже тех, которые завод может установить на собственную продукцию. После этого оборудование отправлялось в Латвию, с использованием фиктивных документов оформлялось как комплектующие и ввозилось на территорию России по нулевой таможенной ставке.

После импорта в Россию на оборудование приклеивались таблички с наименованием ТЗМОИ, несмотря на то, что эти аппараты даже никогда не бывали в Тюмени. Следствием было установлено место, где осуществлялось приклеивание на китайские стерилизаторы маркировки ТЗМОИ: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, стр. 5, 6, территория «С».

Придав таким образом китайскому низкокачественному оборудованию признаки продукции ТЗМОИ, мошенники поставляли его в медучреждения по госконтрактам, получая в результате реализации этой схемы сверхприбыли и нанося ущерб интересам государства и ставя под угрозу здоровье людей. ... и подделка собственной продукции.

Самое интересное, что, как установили в УЭБ по Тюменской области, фактически стерилизаторы, соответствующие маркам ГП, ГПД, ГК и ГКД, которые и должны были поставляться по госконтрактам, не производятся на ТЗМОИ с 2014 года. Прекращение их производства в свое время привело к массовым увольнениям, о которых речь шла выше...

Сертификаты на стерилизаторы были получены ТЗМОИ на продукцию, разработанную и серийно выпускавшуюся на заводе до 2014 года, производство которой в настоящее время прекращено. Аппараты, которые сейчас выпускает завод с маркировкой ГП, ГПД, ГК и ГКД, фактически являются несертифицированными, поскольку не соответствуют определяющим техническим характеристикам этих марок - таким как материалы изготовления, размеры и объем стерилизационной камеры.

Факт несоответствия производимой ТЗМОИ сейчас под вышеуказанной маркировкой продукции требованиям, предъявляемым к ранее сертифицированным стерилизаторам, подтвержден экспертизой. Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники, входящий в структуру Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, по просьбе УЭБ УМВД по Тюменской области, исследовал продукцию ТЗМОИ и вынес экспертное заключение, что действие ранее выданных заводу сертификатов не распространяется на выпускаемую им сейчас продукцию.





То есть, выпускаемые сейчас ТЗМОИ аппараты фактически являются подделкой стерилизаторов, изготовлявшихся на заводе до 2014 года.

Дело против своих

550 тыс. рублей. Правоохранительные органы не впервые обращают внимание на ТЗМОИ. В конце 2016 года прокуратура передала во Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга для рассмотрения дело в отношении двух сотрудников ТЗМОИ - Игоря Игумнова и Татьяны Толочко. Их обвинили , в том, что они в сообщничестве с неустановленными следствием лицами изготовили фальсифицированное медицинское оборудование на общую сумму

По версии следствия, Игумнов получил заказ на приобретение медицинского оборудования – семи паровых стерилизаторов стоимостью 80 тыс. рублей каждый, а всего на общую сумму более 550 тыс. рублей.

В связи с осуществлением деятельности по обслуживанию и ремонту данного оборудования, он имел в наличии составные части от указанных стерилизаторов различных годов выпуска и новые запчасти к ним и решил использовать их для производства семи фальсифицированных стерилизаторов, якобы производства ТЗМОИ.

Для осуществления задуманного, Игумнов привлек Толочко, которая должна была внести заведомо ложные сведения о серийных заводских номерах, датах изготовления, а также о консервации и приемке стерилизаторов. После этого по указанию Игумнова неосведомленное о плане лицо изготовило фальсифицированные стерилизаторы с номерами завода производителя.

Однако люди, близкие к руководству ТЗМОИ и хорошо знакомые с ситуацией на предприятии, уверены, что дело против собственных сотрудников инициировал Марат Галиуллин. Он узнал, что компания-дилер «Фармстандарт-Медтехники» пытается продать партию подержанных тюменских стерилизаторов, списанных по линии обновления стратегического резерва Минобороны. Поскольку этот контракт должен был пройти мимо рук Галиуллина, тот организовал возбуждение уголовного дела по факту фальсификации, хотя эти стерилизаторы были как раз настоящие.

Преступная предприимчивость

В предприимчивости Галиуллину не откажешь. Он сумел придумать и реализовать не лишенную изящества схему, в которой завод, производящий стерилизаторы, необходимые в каждой больнице, используется лишь для легализации ввоза низкосортных, не соответствующих российским стандартам китайских аналогов.

Придуманная Галиуллиным схема позволила отсечь от госконтрактов поставщиков качественного медоборудования, поскольку они не могли конкурировать по цене с поставляемыми в страну под видом продукции ТЗМОИ дешевыми китайскими подделками.

На выставках медоборудования Галиуллин сам неоднократно хвастался перед поставщикам зарубежных аналогов, что конкурировать с ним просто невозможно – его бизнес-стратегия настолько прибыльна, что дает 250% доходности. На выставках «Здравоохранение» в Экспоцентре Галлиулин имеет привычку размещать свои стенды под вывеской Минпромторга и торговать (под видом продукции ТЗМОИ) китайским барахлом.

Отличия между российским и китайским оборудованием фундаментальны. Отечественные аппараты, произведенные до того как ТЗМОИ возглавил Галиуллин, практически вечные и очень надежные, а китайские быстро ломаются, у них часто бывают сбои температурного режима, то есть потенциально они могут быть опасны для здоровья.

Официально ТЗМОИ заявляет, что стерилизаторы производятся на московском филиале завода. В реальности по адресу московского филиала арендован склад в бизнес-парке «Технополис», где отсутствует какое-либо оборудование для производства. Из всех документов на так называемом филиале завода оформлен только договор аренды склада, а сотрудников почти нет. В Тюмени дела обстоят и того хуже – завод стоит без работы, а его помещения пустуют.

К несчастью для Галиуллина, правоохранительные органы не считают его бизнес законным. После произведенной НИИ «Медтехника» экспертизы, поставляемое ТЗМОИ оборудование признано фальсифицированным. 18 сентября 2017 года СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело №11702710003000207 по ст. 238 п.1 (оборот фальсифицированного медицинского оборудования). На заводе в Тюмени в середине сентября прошли обыски, а в конце месяца и в московском офисе-складе ТЗМОИ и офисе компании «Фармстандарт-медтехника».

Мошенничество, инкриминируемое руководству завода, состоит в том, что ТЗМОИ, как российский производитель, по закону «О госзакупках» имеет льготы на ввоз комплектующих, под видом которых, как теперь уже известно, ввозились дешевые китайские стерилизаторы. То есть, ТЗМОИ не платил таможенные пошлины и НДС, что делало ввозимое в РФ китайское оборудование дешевле еще на 15% и усиливало позиции завода в конкуренции с другими поставщиками.

Следствие также усматривает в действиях руководства ТЗМОИ признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), поскольку они привели к недополучению федеральным бюджетом доходов из-за невыплаты заводом таможенных пошлин и НДС в соответствии с установленным законом порядком. Фактически эти деньги были украдены Галлиулиным у всего населения страны, ведь именно на средства, получаемые государством от взимания налогов и таможенных пошлин стоятся детсады, школы и больницы, выплачиваются зарплаты бюджетникам и пенсии.

Получается, что Галлиулин, реализуя свои мошеннические схемы с целью обогащения. нанес ущерб государству и населению страны сразу по нескольким направлениям:

1. Уничтожил отечественное высокотехнологичное оборудование на ТЗМОИ, чтобы на его руинах торговать китайскими подделками;

2. Осуществлял подлог, поставляя по госконтрактам непригодное для использования оборудование вместо соответствующего российским стандартам;

3. Наносил вред здоровью людей, вынужденных использовать его фальсифицированные аппараты;

4. Воровал деньги у государства и жителей России, не выплачивая положенные по закону пошлины за ввоз стерилизаторов китайского производства.

Ведя свою преступную деятельность, Галлиулин прикрывается авторитетом «материнской» компании «Фармстандарт», которая хорошо известна на российском фармацевтическом рынке. Вероятно, именно манипулирование именем этой компании и позволяет Галиуллину вот уже два года уходить от ответственности, хотя есть большие сомнения в том, что в руководстве «Фармстандарта» вообще знают о его проделках.

Сейчас Галиуллин, вероятнее всего, находится за пределами России и пока домой не собирается - как минимум до прояснения ситуации с перспективами привлечения его в качестве обвиняемого по возбужденным СК уголовным делам. Вряд ли когда-то его добровольное возвращение состоится. Скорее всего, российским правоохранительным органам придется запрашивать выдачу Галиуллина у государства, где он скрывается, в связи с вступлением в силу приговора суда.





Первая публикация - газета Версия