Жителей Калининграда просят уехать из города на время ЧМ-2018 и не бить иностранцев

Действующий мэр Калининграда Александр Ярошук обратился к жителям города с призывом проявить гостеприимство, избегать конфликтов с футбольными фанатами, а еще лучше - вообще "выехать из города отдохнуть на природу" во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.





"Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам - подскажите, пообщайтесь", - заявил градоначальник в эфире радиостанции "Комсомольская правда Калининград".





По словам чиновника, во время проведения матчей ЧМ-2018 в город прибудут около 100 тысяч туристов. В Калининграде будет практически полностью запрещено движение автотранспорта, а дороги будут доступны лишь для "челноков, которые будут возить болельщиков".





"Мы договариваемся с работодателями, чтобы люди, которые не имеют билетов, поехали отдыхать, потому что город будет переполнен – это раз, и движение будет очень сильно затруднено и практически запрещено, кроме челноков. Логистика уже вся отработана, нам понятно, кто и как будет ездить, поэтому лучше планировать выехать из города и отдохнуть на природе", - подвел черту Ярошук.





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