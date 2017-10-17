Минкомсвязи предлагает уменьшить срок хранения данных по «пакету Яровой»

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложило уменьшить ократить срок хранения данных по пакету антитеррористических законов до одного месяца. Об этом сообщило сегодня информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу министерства Николая Никифорова.





Чиновник отметил, что, в случае одобрения этой инициативы, суммарные затраты операторов связи составят «в среднем» десятки миллиардов рублей, а не сотни, как ранее утверждали представители провайдеров.





Напомним читателям, что, согласно «пакету Яровой», операторы связи должны хранить на территории России текстовые и голосовые сообщения пользователей, а также изображения и видео на протяжении шести месяцев с момента их передачи. Новая норма о хранении пользовательского трафика должна вступить в силу с 1 июля 2018 года.





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