Владимир Путин поддержал введение платы за услуги медпомощи

Граждане России должны частично оплачивать медицинскую помощь, так как людям следует понимать свою ответственность за собственное здоровье, заявил президент Владимир Путин во время выступления на проходящем сейчас в Сочи Всемирном фестивале молодежи и студентов.





Президент первый раз выразил свое мнение о желательности и приемлемости софинансирования в социальном секторе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова. По мнению ректора, подобные меры могут угрожать сложившемуся хрупкому социальному равенству - у малодоходных групп населения не будет возможности софинансировать высококачественные, а значит, дорогие социальные услуги.





Отметим, что софинансирование обсуждается сейчас и в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, и в администрации президента, и в Минэкономразвития. По информации специалистов, предлагается несколько вариантов его введения.





В первом варианте предполагается ввести обязательный минимум бесплатных услуг, а за все остальные придется доплачивать. Второй вариант предусматривает доплату либо понемногу за все услуги, либо по достижении установленного лимита. Какое-то количество посещений поликлиник будет полагаться гражданам бесплатно, а превышение числа консультаций с врачами придется платить.





Напомним читателям, что по итогам 2016 года Россия заняла последнее 55-е место в рейтинге эффективности здравоохранения, которое ежегодно составляет агентство Bloomberg. Кроме России в пятерке худших систем здравоохранения оказались Бразилия, Азербайджан, Колумбия и Иордания.

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