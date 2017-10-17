 

Владимир Путин поддержал введение платы за услуги медпомощи

Граждане России должны частично оплачивать медицинскую помощь, так как людям следует понимать свою ответственность за собственное здоровье, заявил президент Владимир Путин во время выступления на проходящем сейчас в Сочи Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Президент первый раз выразил свое мнение о желательности и приемлемости софинансирования в социальном секторе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова. По мнению ректора, подобные меры могут угрожать сложившемуся хрупкому социальному равенству - у малодоходных групп населения не будет возможности софинансировать высококачественные, а значит, дорогие социальные услуги.

Отметим, что софинансирование обсуждается сейчас и в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, и в администрации президента, и в Минэкономразвития. По информации специалистов, предлагается несколько вариантов его введения. 

В первом варианте предполагается ввести обязательный минимум бесплатных услуг, а за все остальные придется доплачивать. Второй вариант предусматривает доплату либо понемногу за все услуги, либо по достижении установленного лимита. Какое-то количество посещений поликлиник будет полагаться гражданам бесплатно, а превышение числа консультаций с врачами придется платить.

Напомним читателям, что по итогам 2016 года Россия заняла последнее 55-е место в рейтинге эффективности здравоохранения, которое ежегодно составляет агентство Bloomberg. Кроме России в пятерке худших систем здравоохранения оказались Бразилия, Азербайджан, Колумбия и Иордания.
 
АПН следит за развитием событий.
 

теги: Медицина Владимир Путин
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Гражданам России могут увеличить налоговую нагрузку
» Власти ищут альтернативу программе Алексея Кудрина
» Либералы не поддержали на выборах Ярослава Кузьминова
» Владимир Путин поддержал идею уголовной ответственности за сокрытие двойного гражданства
» Путин выступил в защиту "коренного населения России"
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Фальшивые диссертации судьи Хахалевой

Фальшивые диссертации судьи Хахалевой

  • 649
О «сокрушеньях и поношеньях»

О «сокрушеньях и поношеньях»

Память: с обидой или без обиды?

Память: с обидой или без обиды?

Аллан Чумак как апофеоз советского сознания

Аллан Чумак как апофеоз советского сознания

Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

Россия, что с тобой не так?

Россия, что с тобой не так?

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Владимир Путин поддержал введение платы за услуги медпомощи

  • 17:09
  • 25

Родителей могут начать наказывать за участие их детей в митингах

  • 15:10
  • 124
Фальшивые диссертации судьи Хахалевой

Фальшивые диссертации судьи Хахалевой

  • 13:37
  • 649

Адвокат раскрыл «секрет» диплома судьи Хахалевой

Пустое место

Новый закон защитит сообщивших о коррупции россиян

  • 17:54
  • 447
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru