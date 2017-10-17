 

Адвокат раскрыл «секрет» диплома судьи Хахалевой

Бланк диплома РВ №523 043 судьи Хахалевой принадлежит российскому вузу, который никогда не занимался подготовкой юристов.


В ходе адвокатской проверки диплома члена президиума Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой стали известны новые обстоятельства, которые в очередной раз ставят под сомнение ее юридическое образование, полученное якобы в Тбилисском государственном университете им. Ив.Джавахишвили (далее – ТГУ) по специальности «Юриспруденция».


Напомним, что именно на основании диплома РВ №523 043 Тбилисского государственного университета им. Ив.Джавахишвили, якобы выданного Елене Хахалевой в 1991 году ТГУ по специальности «Юриспруденция», Елена Хахалева указом Президента РФ была назначена судьей Динского районного суда Краснодарского края, а позднее – судьей Краснодарского краевого суда. В начале лета в СМИ появилась информация о том, что Елена Хахалева при назначении на должность судьи Динского районного суда представила поддельный диплом о высшем образовании. В результате проверки были получены ответы Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, в которых говорится о том, что Хахалева Е.В. никогда не обучалась в ТГУ и ей никогда не выдавался диплом РВ №523 043. Однако, несмотря на эти ответы вуза, Совет Судей Краснодарского края в тот момент счел сообщения в СМИ о поддельном дипломе Елены Хахалевой не соответствующими действительности, заявив в начале сентября, что из Тбилиси поступил ответ о том, что Елена Хахалева якобы обучалась с ТГУ на юриста и ей был выдан диплом РВ №523 043.


Не поверив этому, член комиссии по нарушениям прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова обратилась в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет и ФСБ с заявлением о проведении проверки по диплому судьи Хахалевой. Она добилась возобновления хода проверки Советом судей Краснодарского края, предоставив сведения о том, что Сухумский государственный университете (г.Тбилиси) никогда не выдавал справки об обучении Хахалевой, а Совет судей края прекратил проверку на основании поддельного ответа из СГУ.


В октябре по инициативе адвоката Алексея Салмина, представляющего интересы Елены Дрюковой, был сделан запрос в АО «Гознак», которое еще с советских времен занимается, в том числе, производством официальных бланков дипломов. Цель запроса – выяснить, в какой ВУЗ был передан диплом серии РВ №523 043. Ответ не заставил себя ждать и был шокирующим для многих: в официальном ответе АО «Гознак» на запрос Елены Дрюковой сказано, что диплом серии РВ №523 043 был передан 08.06.1988 года в Чечено-Ингушский педагогический институт. Представитель Елены Дрюковой, адвокат Алексей Салмин, направил запрос в это учебное заведение, чтобы выяснить, обучалась ли в нем когда-либо Елена Хахалева или Требушная, так как в тот период она носила фамилию первого мужа. В ответе Чеченского государственного педагогического университета (именно такое название сейчас носит бывший Чечено-Ингушский педагогический институт) сообщается, что архив университета в связи с военными действиями на территории Чеченской Республики не сохранился до 1995 года. Однако точно указано, что подготовка специалистов по специальности «Юриспруденция» в Чеченском государственном педагогическом университете не осуществлялась, и в состав университета не входил юридический факультет.

 

 

 

 

 

Эти данные, очевидно, окончательно ставят под сомнение официальную версию об обучении Елены Хахалевой в Тбилисском государственном университете им. Ив. Джавахишвили в период с 1985 по 1991 года и выдачи ей этим вузом диплома юриста РВ №523 043. Какие после этого последуют оргвыводы Верховного Суда – покажет время.

 

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