Пустое место

В Нижнем Новгороде разгорается громкий скандал вокруг весьма уважаемого вуза, каковым является Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС. Дело в том, что это учебное заведение осталось фактически без руководства после того, как 15 июля умер прежний его директор Михаил Марасов. Казалось бы, у руководства РАНХиГС, находящегося в Москве, была ровно половина лета, чтобы принять хотя бы какое-то кадровое решение и не оставлять нижегородский филиал без директора к началу учебного года. Но решение так и не принято, и в Нижнем Новгороде подозревают, что это не простая затяжка времени.





С первых дней создания вуза, который был образован в 1992 году на бывшей Высшей партшколы как Волго-Вятский кадровый центр, его ректором стал Владимир Мальцев, который возглавлял это учебное заведение более 22 лет. ВВКЦ вначале вырос в Волго-Вятскую Академию государственной службы, а в 2010 году ВВАГС вошла на правах филиала в состав РАНХиГС.



Было бы неправдой утверждать, что при Мальцеве все в вузе было замечательно. Претензии к руководству нижегородского филиала накапливались как у руководства РАНХиГС, так и у Правительства Нижегородской области, и в 2015-м на должность директора НИУ был назначен выходец из региональной номенклатуры, замминистра образования Илья Коршунов, который так толком и не смог управиться с коллективом и остался в истории вуза временщиком.



В том же 2015-м было решено назначить директором НИУ – РАНХиГС Михаила Марасова, который до этого времени возглавлял еще один филиал – дзержинский. С приходом Марасова и его команды многие в Нижнем Новгороде ждали позитивных перемен.



К сожалению, вскоре у нового директора была диагностирована неизлечимая болезнь, неравной борьбе с которой он посвящал все больше времени, и в результате не успел даже провести ожидавшуюся всеми ротацию руководящих кадров вуза. После кончины Михаила Марасова нижегородский филиал оказался у разбитого корыта.



Сегодня нижегородским филиалом руководит по доверенности Антон Меркулов, приехавший в Нижний Новгород из Москвы. Но его всерьез не рассматривают в качестве потенциального директора, да и вообще не воспринимают всерьез. Антон Вениаминович пока известен только курьезами: то он дремлет в президиуме, то ветер вырывает у него 1 сентября бумажку, по которой и.о. директора читает текст своего праздничного выступления. Говорят, что он вообще не решает никаких серьезных вопросов. И уж точно не вхож во властные кабинеты, что обязательно для руководителя вуза, готовящего кадры для госвласти и МСУ.



Не будет преувеличением сказать, что в течение двух лет после отставки Владимира Мальцева в этом вузе не произошло никаких заметных позитивных сдвигов, зато проблемы накапливались и институт стал деградировать.



Понятно, что в такой ситуации логично было бы как можно скорее назначить нового директора, чтобы тот успел принять на себя всю полноту ответственности если не ко дню подписания приказа о зачислении первокурсников, то хотя бы к 1 сентября. Однако нового назначения не последовало и к середине октября.



При этом страсти кипят, в социальных сетях обсуждаются потенциальные кандидаты, сливаются компроматы, проводятся Интернет-голосования, а развал того, что было наработано почти за четверть века продолжается, ускоряясь день ото дня. Как справедливо заметил автор одной из статей на эту тему, нижегородская региональная элита обсуждает сегодня судьбу НИУ – РАНХиГС с большей страстью, чем назначение нового губернатора или избрание нижегородца Александра Сергеева Президентом РАН. Причина понятна: львиная доля тех, кто сегодня делает погоду в нижегородской политике и бизнесе в разные годы закончила ВВКЦ, ВВАГС, НИУ. Для региональной элиты это Alma Mater, и никто не хочет, чтобы вуз окончательно потерял былую репутацию и развалился.