У депутата и газпромовца Николая Благова нет диплома

Глава «Газпром газораспределение Пермь» и депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Благов предоставил недостоверные сведения о своем высшем образовании. Благов не оканчивал Ташкентский политехнический институт имени Беруни, как указано в его официальной биографии. Этот факт подтвердило расследование журналистов Международного антикоррупционного портала.

А был ли диплом?

В официальной биографии Благова на сайте Законодательного собрания Пермского края говорится, что он окончил Ташкентский политехнический институт имени Беруни по специальности «Химическая технология керамики и огнеупоров» в 1991 году. Та же информация опубликована на сайте Газпрома.

Сомнения в том, что Николай Благов действительно имеет высшее образование, появились у нас, когда пермские журналисты опубликовали информацию о том, что, баллотируясь в депутаты Заксобрания Пермского края, Благов представил диплом другого ВУЗа – НИУ МГСУ (Московский инженерно-строительный институт). В Газпром этот диплом Благов не предоставлял, несмотря на то, что выдан он был якобы еще в 1987 году.

В институте журналистам ответили – Благов никогда там не учился. Эту информацию мы решили перепроверить и сами обратились в Московский институт. Информация подтвердилась – Благов там не учился.

«Мы уже эту фамилию запомнили, – говорят в институте, – вы ищите, правоохранители ищут».

Спрашивается: зачем Николаю Благову понадобилось предоставлять несуществующий диплом, когда у него есть ташкентский диплом. Ведь с 2006 года Благов возглавляет АО «Газпром газораспределение Пермь» (ранее — ЗАО «Фирма Уралгазсервис»). Значит, диплом, скорее всего, хранится в отделе кадров Газпрома.

Журналисты Международного антикоррупционного портала направили запрос в Узбекистан, в Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова – именно так сегодня называется бывший институт Беруни.

Ташкентский политех не выдавал Благову диплом

Архив университета поднял все списки выпускников, но фамилию Благова так и не нашли. Такой ответ дали нам в институте после масштабного поиска.

Николай Благов не оканчивал Ташкентский политех, в 1991 году даже не было его специальности.

Эту специальность передали в Ташкентский химико-технологический институт. Но справедливости рады мы обратились и туда (вдруг Николай Евгеньевич попросту забыл, какой именно институт он окончил, уж слишком много реорганизаций было в 1991 году). И в этом институте нам ответили, что Благов среди выпускников не числится.

Топ-менеджер без образования. Кто понесет ответственность?

Получается, что в течение 15 лет Николай Благов работает в системе Газпрома, не имея высшего образования. Как такое возможно в системе Газпрома? Многие из нас знают, что такое кадровое согласование в госструктурах, а Газпром на 51% принадлежит государству. Согласование – это алгоритм, при котором тебя проверяют досконально, вплоть до дальних родственников. Скрыть факт отсутствия высшего образования обычному человеку просто невозможно. Команда профессиональных кадровиков, сильнейшая служба безопасности проверяют долго и тщательно. И если человеку без образования каким-либо образом удается попасть в систему, то проходить переназначения и аттестации на протяжении 15 лет, когда уже несколько раз сменились те люди, которые могли тебя «протолкнуть», – такой факт кажется просто фантастическим. Ведь Газпром знаменит не только своим положением на рынке, но и вниманием к кадрам, кадровой политике, нацеленной на поиск настоящих профи, которые имеют высшее образование.

Не менее сложно попасть без образования и в органы законодательной власти. Заксобрание региона – это проверка документов в краевой избирательной комиссии, это проверка документов при получении мандата депутата. Это доверие тысяч граждан, отдавших свой голос за образованного депутата.

Есть ли вообще настоящий диплом у Благова? Где он хранится? Он поддельный? Или его нет вовсе?

Одно известно наверняка – во всех официальных биографиях Николай Благов предоставил данные, не соответствующие действительности. И отвечать на эти вопросы теперь придется правоохранительным и надзорным органам.

Международный антикоррупционный портал обращается к председателю Законодательного собрания Пермского края Валерию Сухих, Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой провести проверку указанных фактов и принять дисциплинарные и процессуальные решения в соответствии с требованием законодательства.