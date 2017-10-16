У депутата и газпромовца Николая Благова нет диплома

В официальной биографии Благова на сайте Законодательного собрания Пермского края говорится, что он окончил Ташкентский политехнический институт имени Беруни по специальности «Химическая технология керамики и огнеупоров» в 1991 году. Та же информация опубликована на сайте Газпрома.
Сомнения в том, что Николай Благов действительно имеет высшее образование, появились у нас, когда пермские журналисты опубликовали информацию о том, что, баллотируясь в депутаты Заксобрания Пермского края, Благов представил диплом другого ВУЗа – НИУ МГСУ (Московский инженерно-строительный институт). В Газпром этот диплом Благов не предоставлял, несмотря на то, что выдан он был якобы еще в 1987 году.
В институте журналистам ответили – Благов никогда там не учился. Эту информацию мы решили перепроверить и сами обратились в Московский институт. Информация подтвердилась – Благов там не учился.
Спрашивается: зачем Николаю Благову понадобилось предоставлять несуществующий диплом, когда у него есть ташкентский диплом. Ведь с 2006 года Благов возглавляет АО «Газпром газораспределение Пермь» (ранее — ЗАО «Фирма Уралгазсервис»). Значит, диплом, скорее всего, хранится в отделе кадров Газпрома.
Журналисты Международного антикоррупционного портала направили запрос в Узбекистан, в Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова – именно так сегодня называется бывший институт Беруни.
Архив университета поднял все списки выпускников, но фамилию Благова так и не нашли. Такой ответ дали нам в институте после масштабного поиска.
Эту специальность передали в Ташкентский химико-технологический институт. Но справедливости рады мы обратились и туда (вдруг Николай Евгеньевич попросту забыл, какой именно институт он окончил, уж слишком много реорганизаций было в 1991 году). И в этом институте нам ответили, что Благов среди выпускников не числится.
Получается, что в течение 15 лет Николай Благов работает в системе Газпрома, не имея высшего образования. Как такое возможно в системе Газпрома? Многие из нас знают, что такое кадровое согласование в госструктурах, а Газпром на 51% принадлежит государству. Согласование – это алгоритм, при котором тебя проверяют досконально, вплоть до дальних родственников. Скрыть факт отсутствия высшего образования обычному человеку просто невозможно. Команда профессиональных кадровиков, сильнейшая служба безопасности проверяют долго и тщательно. И если человеку без образования каким-либо образом удается попасть в систему, то проходить переназначения и аттестации на протяжении 15 лет, когда уже несколько раз сменились те люди, которые могли тебя «протолкнуть», – такой факт кажется просто фантастическим. Ведь Газпром знаменит не только своим положением на рынке, но и вниманием к кадрам, кадровой политике, нацеленной на поиск настоящих профи, которые имеют высшее образование.
Не менее сложно попасть без образования и в органы законодательной власти. Заксобрание региона – это проверка документов в краевой избирательной комиссии, это проверка документов при получении мандата депутата. Это доверие тысяч граждан, отдавших свой голос за образованного депутата.
Есть ли вообще настоящий диплом у Благова? Где он хранится? Он поддельный? Или его нет вовсе?
Одно известно наверняка – во всех официальных биографиях Николай Благов предоставил данные, не соответствующие действительности. И отвечать на эти вопросы теперь придется правоохранительным и надзорным органам.
Международный антикоррупционный портал обращается к председателю Законодательного собрания Пермского края Валерию Сухих, Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой провести проверку указанных фактов и принять дисциплинарные и процессуальные решения в соответствии с требованием законодательства.
Ответы ведомств мы опубликуем на сайте, следите за развитием событий.
К слову, первый звонок прозвенел в стенах Общероссийского народного фронта, когда сопредседатель ОНФ, а ныне глава Удмуртии, Александр Бречалов комментировал на центральных каналах попытку региональных властей протолкнуть в ОНФ своих людей. Бречалов говорил именно о Николае Благове.
Тогда члены Общероссийского народного фронта проголосовали за исключение газовика из своих рядов, несмотря на то, что Благов был одним из соучредителей ОНФ в Пермском крае.
«Вы, наверное, что-то спутали, особенно учитывая недавнее выступление президента. Реализуйте свои амбиции в других движениях или конструкциях», — заявил тогда Бречалов, предложив исключить из регионального штаба Благова и ещё двух бывших соратников за «подрыв авторитета и дискредитацию президентского движения».
Интересно, много ли еще таких высокопоставленных руководителей без образования отвечает за газовую отрасль – основу жизнедеятельности и экономики всей нашей страны?
Напомним, ранее стало известно, что Николай Благов останется во главе "Газпром газораспределение Пермь” и "Газпром межрегионгаз Пермь”, несмотря на пенсионный возраст Благова и разгоревшиеся вокруг пермского Газпрома скандалы.
Ранее ФАС провела проверку тарифов пермских "дочек” "Газпрома” и в августе огласило свои претензии. Глава управления топливно-энергетического комплекса ФАС, ранее возглавлявший УФАС по Пермскому краю, Дмитрий Махонин считает, что тарифы АО "Газпром газораспределение Пермь” могут быть снижены на 300 млн рублей в год. Как пишет "Коммерсант-Прикамье”, ФАС предлагает правительству направить эту сумму на реализацию регуляторного контракта — на газификацию края. По мнению ФАС, доступность газа в Пермском крае, по сравнению с другими регионами ПФО, находится на низком уровне — 68%. При этом Махонин прямо заявил, что из-за завышенных тарифов тормозится газификация региона, а сами сети прокладываются по высоким расценкам.
"Зачастую потребитель из-за завышенного тарифа на подключение попросту не находит денежных средств. После чего газопроводы остаются незагруженными, и объект, который не приносит прибыль, тем самым способствует повышению тарифа на газ для населения”, — сообщил на пресс-конференции в августе Дмитрий Махонин.
Предполагалось, что руководство ООО "Газпром межрегионгаз” не продлит контракт с руководителем пермского Газпрома Николаем Благовым, при котором газовая отрасль региона ушла в убыток. По информации СМИ, против назначения выступил якобы замгендиректора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз” Игорь Дмитриев.
По информации источника "Коммерсант-Прикамье”, близкого к краевой власти, региональные власти успели обсудить с действующим гендиректором, кого из его замов правительство могло бы порекомендовать гендиректору "Межрегионгаза” Кириллу Селезневу на пост директора. По данным "Коммерсанта”, краевые власти решили поддержать кандидатуру заместителя генерального директора по строительству и инвестициям Алексея Муранова. Он раньше работал в частной организации, но после того, как пришел в систему Газпрома, вышел из состава участников ООО "УралГазСтрой”. А вот компании его бывших партнеров до сих пор активно выигрывают тендеры от Газпрома. 32 млн компании "Русгаз”. Причем, интересно, что в некоторых тендерах бьются компании, принадлежащие или принадлежавшие одним и тем же лицам – экс-партнерам Муранова.
Но и компанию, принадлежавшую ранее Муранову, никто не обделяет. Только за 2016 год ООО "УралГазСтрой” получило от Газпрома более 120 млн рублей.
На место Благова прочили и антимонопольщика Дмитрия Махонина, который всерьез взялся за проблемы Пермского края. По информации источников, Махонина интересовали не только тарифы, но и возможные нарушения при закупках. Если бы не внимание высокопоставленного антимонопольщика Махонина, очередное назначение Благова навряд ли бы заинтересовало федеральные СМИ. А поднятая Махониным волна оказалась куда серьезнее и вскрыла более весомые, чем пенсионный возраст, аргументы несоответствия Благова занимаемой должности.