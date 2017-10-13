 

Российские спецслужбы получат доступ к базам данных госучреждений

Депутаты Госдумы РФ в ближайшее время рассмотрят новый законопроект, который обязывает госорганы и госучреждения предоставлять спецслужбам по их требованию доступ к имеющейся информации. Законопроект внесен на рассмотрение комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции.

«Направлен в рассылку проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», который закрепляет обязанность за органами государственной власти, подведомственными им учреждениями, а также иными государственными внебюджетными фондами предоставлять органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, негласный доступ к информации, содержащейся в их базах данных, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», — говорится на сайте Госдумы.

«Информация, содержащаяся в этих базах данных, необходима органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, для подтверждения основания проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий в целях предупреждения и пресечения преступных посягательств», — сообщается в пояснительной записке к закону.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Силовые структуры
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