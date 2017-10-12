 

Чиновников Роскомандзора уличили в особо крупном мошенничестве

Сразу три высокопоставленных чиновника Роскомнадзора стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. С последними сведениями об уголовном деле можно ознакомиться на сайте Чертановского районного суда столицы. 

В материалах дела фигурируют пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, глава правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин и руководитель аппарата ведомства Александр Весельчаков. Как сообщает РБК, уголовное дело может быть связано с обнаружением в ведомстве так называемых сотрудников-«подснежников». Эти работники могут быть оформлены в одном подразделении, а по факту работать в другом или вообще не работать в Роскомнадзоре.

Стоит отметить, что Весельчаков был помещен под домашний арест, а ходатайство об аресте Ампелонского суд вообще отклонил. Дела в отношении каждого из чиновников выделены в отдельное производство. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Роскомнадзор
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