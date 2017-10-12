Социогнозис: краткое изложение

Оглавление





1.Культуры выживания и достижения: классификация типов культур

А. Культура выживании и культура достижения: дополненный вариант

Б. Культура результата и культура процесса

В) Современные идеологии- фрагменты средневекового единства

2) Основные причины кризиса мир-системы

3) Неофеодализм: духовная и материальная культура

4. Девять неофеодальных профессий, лидеры и ассистенты

5) Коллективы выживания: полезность, ограничения, трудности создания

Полезные советы





Аннотация





В одной брошюре дана общая специфика человеческой культуры ( культуры выживания и культуры достижения) и показан путь исторического развития. Но здесь не только разъясняются причины нынешнего упадка человечества, но то, как обычному человеку выживать в таких условиях.

Описаны необходимые для выживания формы самоорганизации людей (коллективы выживания), показан алгоритм применения для выживания людей новых технологий (альтернативная энергетика, 3D – принтеры).





1. Культуры выживания и достижения: классификация типов культур.

«Культура выживания» и «культура достижения». (Дополненный вариант).





«Нормальной» целью традиционного общества является физическое и культурное воспроизводство, сохранение идентичности. В традиционном обществе всё подчинено этому. К таким «культурам выживания» относится подавляющее большинство этносов, когда-либо живших на Земле. Например, кавказцы.

Но существует и «культура достижения». К которой относятся современные европейцы и русские. И в определённой степени относились античные греки и римляне.

«Культура достижения» базируется на великих идеях Осевого времени. О полном прекращении страданий в мире, всеобщем единстве и равенстве, исчезновении «своего» и «чужого», установлении бесконечной и вечной гармонии, ничем не омрачённого совершенства. Достигнутый результат здесь становится по настоящему значимым, вечным, неизменным, самодавлеющим.

Европейцы заимствовали эти идеи в христианстве. Которое, однако, постулировало достижения всего этого только после прекращения «обычной» физической жизни. Как отдельного человека, так и человечества. В этом христианство было солидарно с другими учениями Осевого времени.

Однако европейцы оказались единственными, кто стремился воплотить эти принципы в мирской, социально-политической жизни. И последовательно делал это из столетия в столетие. Суть такого мировоззрения была наиболее откровенно и концептуально сформулирована коммунистами. Коммунизм есть идейная квинтэссенция новоевропейского мировоззрения. В других западных идеологиях эти принципы сформулированы не столь откровенно. Однако достаточно последовательно реализовывались на практике.

Особым очагом практической борьбы за бесконечное счастье, совершенство и гармонию в реальном земном мире стал Китай (оригинальные философские системы Осевого времени, квазикоммунистические движения и пр.).

Что и предопределило последовательную европеизацию таких стран китайского культурного региона, как Япония и Южная Корея. Устойчивость коммунистических режимов в Китае, Северной Корее, во Вьетнаме.

Поэтому новоевропейское (российское) общество ориентировано на достижение целей. Экономического процветания, творческой самореализации, военной победы, получения удовольствия. Цели имеют совершенно самостоятельное значение. И не подчинены принципам физического воспроизводства и сохранения культуры и идентичности. Например, западные (русские) воины ещё в середине XX века решительно жертвовали собой ради победы страны. Очень многие художники, после смерти признанные великими, напряженно занимались творчеством, не имея с этого никакого дохода. Подобные установки ещё в древности существовали у различных индоевропейских народов. И транслировались во вне. Однако были существенно ограничены традиционной культурой. Но именно в период Нового Времени в среде европейских народов ставка на результативность стала основой культуры.

Что позволило решительно двинуть вперёд все сферы европейского общества.

Современный постмодерн и модерн в Европе оказались гораздо более выраженными и рельефными, чем были в эпоху Античности. (Тогда во многом сохранялся традиционный уклад сельской жизни, по крайней мере по сравнению с европейской современностью; к тому же переход к неотрадиционализму происходил под влиянием христианства – внутриимперской религии). И не была столь широко растиражированная идеологема «рая на земле». В период Античности постмодерн был более проходным, несамостоятельным явлением. В нем практически сразу стали прорастать побеги неотрадиционализма. В античное время на развалинах одних коллективов выживания сразу начиналось строительство других. Именно неотрадиционную модель общества несли в мир крепнущие меньшинства, такие как христианство.

Разум по-настоящему поверил в себя, в свою способность открыть и найти всё что угодно. Эта убеждённость освободила его от оков и в сотни раз увеличила силу и эффективность. Огромные духовные и материальные ресурсы, до этого уходившие в другие сферы, поступили в распоряжение науки.

Результат не заставил себя ждать. Открытия посыпались как из рога изобилия. Они оказались настолько важными и многочисленными, что качественно в небывалом за всю историю объёме изменили жизнь миллиардов людей.

Средневековье было временем традиционного, устойчивого образа жизни. Мир средневекового человека был чётко очерчен, пространство делилось на своё и чужое. Каждая сфера жизни имела для человека строго определённое значение в соответствии с его социальным статусом, этничностью и пр. И отдельный человек, и сферы его деятельности были чётко оформлены и ограничены. Над всем главенствовали интересы целого, его гармония, будь то отдельная сельская община, или христианский мир, или вселенная. Смыслом обществ было физическое и культурное воспроизводство, воспроизводство идентичности

Но появляется культура Нового времени. Важнейшая причина её возникновения – антично-полисные корни, характерные для всех европейцев, не только для прямых наследников античности, но и для германцев и славян. Для такого общественного устройства и сопряженного с ним менталитета характерны самоуправление, свобода личности, соревновательность. Современная европейская государственность (так же как и средневековая) фактически является гибридом полисного устройства с военно-бюрократическим (с основой на полисном). Синтез полиса и деспотии был уже характерен для Древнего Рима. В новой Европе он стал ещё более глубоким.

Как показала та же Античность, развитое полисное начало приводит к чрезвычайно резкому росту уровня развития экономики и культуры, свободы нравов и самовыражения, росту политической активности. Всё это приводили к росту потребностей. А рост потребностей – к росту экономики.

Рост экономики требовал повышения эффективности производства. В отличие от Античности, в новой Европе не было дешевой трудовой силы рабов, поэтому стали появляться и приживаться технические новинки. Стали развиваться прикладные и естественные науки, всё быстрей и мощней.

Развитию науки в огромной степени способствовало христианство. Оно постепенно десакрализировало материальную Вселенную, разрушило представление об иерархии населяющих её богов и духов. Это способствовало появлению естественно-научного интереса к миру, появлению научного эксперимента. К тому же в зрелом средневековом христианстве получило развитие система логического обоснования религиозной истины – истины единственно верной. Это вызвало огромный всплеск внимания к точности и достоверности доказательства, что впоследствии перешло в науку.

Наука, культура и экономика поддерживали рост друг друга в небывалом в истории человечества масштабе, что позволило кардинально изменить жизнь людей. И появилась надежда, что блаженства и гармонии можно будет достичь средствами улучшения земной жизни.

С началом Возрождения и Нового времени все проявления человеческой жизнедеятельности стали обретать самостоятельное значение. Все они стали бурно развиваться независимо от влияния этого развития на интересы социального и культурного целого. Эти достижения обрели самостоятельную ценность. Независимую от интересов целого и его воспроизводства.

Всё это решительно доминировать над носителями традиционной культуры. Не обладающими новыми, совершенными достижениями науки и техники, социальной организации. И порой не имеющими столь мощного боевого духа.

Одновременно резко индивидуализировался и стал терять связь с целым и отдельный человек. Он, как и сферы человеческой жизни, приобрёл самостоятельное значение. Человек принялся бурно удовлетворять собственные потребности, реализовывать личные качества. И всё это – без оглядки на интересы целого. Оно стало распадаться. Стабильные границы своего и чужого стёрлись или стали проводиться произвольно и быстро меняться. Социокультурное и национальное целое стало постепенно распадаться, ведь разделение на «своё» и «чужое» ведёт к созданию границ, очерчиванию целого, а это целое подавляет и организовывает отдельного индивида. Уничтожение границ деления на «своё» и «чужое» освобождает человека от контроля целого. Человек и реализация его целей и потребностей так же обрели самостоятельное значение.

Сначала настал черёд местных общин, сословий. Они приносились в жертву пока ещё общему: государствам и нациям. В эпоху постмодерна настал и их черёд. Наступила эпоха полной атомизации.

«Культура достижения» подорвало жизнеспособность европейских этносов. В жертву социально-экономической эффективности были принесены институты, обеспечивающие физическое и культурное воспроизводство (община, семья). В жертву достижению целей (военной победы, карьерного роста и пр.) были принесены лучшие представители общества. Кто-то из них погиб, кто-то не оставил потомства. К тому же в комфортном и богатом обществе альтруизм и высокая компетентность, способности перестали быть востребованными. Всё можно было получить и без них. К тому же современная западная (российская) элита ради сохранения власти и увеличения прибыли преспокойно уничтожает собственный народ ( культурная парадигма, развившаяся до абсурдного уровня). Поэтому в наше время западное общество потеряло способность попросту воспроизводить себя.

Фактически развитое традиционное земледельческое общество с городами, письменностью и мировыми религиями стало вершиной развития человечества. Оно могло гибко приспосабливаться к различным резким изменениям, воспроизводить в самых непростых ситуациях свою идентичность, обеспечивать физическое воспроизводство. «Надстройка» такого общества в виде высокой культуры и политических институтов опиралась на разветвлённую систему коллективов выживания.

Такое общество действует как единая система, направленная на выживание. Прежде всего – на него. И на выживание не только физическое, но и духовно-идеологическое. Этому способствовала ведущая в таком обществе роль земледельческого труда, военного дела и религии: земледельцы добывали пропитание для всего общества, священники обосновывали божественность, незыблемость и святость традиционной организации общества, воины защищали социум.

Все сферы такого социума были соразмерны и подчинены единому замыслу. Не допускались ни чрезмерное «утяжеление» отдельных частей, ни чрезмерное ослабление. Такое общество могло что-то недополучить в плане благосостояния, политических свершений и достижений культуры, но оно сохраняло гибкость и «многофункциональность».

С началом Нового времени европейцы пошли по другому пути – пути самостоятельного развития различных сфер общества. Результаты их развития приобрели самостоятельно значение. Так произошёл переход от культуры выживания» к «культуре достижения».

Составляющие общества перестали развиваться, исходя из необходимости укрепления стабильности системы жизнеобеспечения, религии и сельского хозяйства. Сферы социума теперь развивались по собственной логике и стали считаться самоценными. Теперь они могли вступать в конфликт друг с другом, общей системой общества и жизнеобеспечения. Объявление всей Вселенной «своим» миром привело к разрушению границ и внутренней структуры мира собственного.

В какой-то мере также поступили древние греки. Они перестали мыслить об обществе как о развитии сельского хозяйства и укреплении традиционных институтов и стали приобретать богатство непосредственно, само по себе на основе развития ремесла, торговли и военного наёмничества.

Самостоятельное развитие сфер общества, профессий, наук и искусств потянуло за собой резкую индивидуализацию человеческой личности. Наряду с обвальным ростом могущества и богатства это способствовало развалу коллективов выживания.

Самостоятельное развитие разных сфер человеческой жизнедеятельности приводило ко всё более быстрому, массовому и непосредственному удовлетворению различных человеческих потребностей и способов их удовлетворения и в пище, и в престижных предметах, и в самореализации. Причём это удовлетворение происходило не в системе физического и духовного самовоспроизводства общества, а всё больше и больше – вопреки ей.

В эпоху модерна на место священников пришли интеллектуалы и деятели искусства, которые вместо незыблемости и вечности стали отстаивать и создавать новшества и изменения, на смену воинам – буржуа, на место крестьян – рабочие. Люди, вместо того, чтобы защищать и кормить общество, теперь производили богатство. Они изрядно расшатали систему выживания общества, заменив самое важное второстепенным, хотя и значимым. Но общество модерна ещё способно было воспроизводить материальные и духовные ресурсы и защищать себя.

При постмодерне на место интеллектуалов пришли шоумены и спортсмены, на место промышленной буржуазии – финансовый капитал и компании, работающие в сфере Интернета, на место рабочих – бармены, проститутки и аниматоры. При постмодерне только распределяют, но больше ничего не производят. Система жизнеобеспечения окончательно разрушается. Европейское общество больше не способно воспроизвести и защищать себя. Вообще продуцировать что-либо.

«Культура достижения» развилась до самоубийственного абсурда. На место масштабных целей, достижение которых требовало планомерного труда и лишений, пришло массовое «обожествление» сиюминутного удовольствия, власти или богатства. Жизнь строится по принципу «пира во время чумы». О будущем большинство западных людей по настоящему не заботиться. Полностью потеряно ощущение исторической перспективы.

Конечно, влияние глобального европеизированного мира на неевропейские культуры нельзя сбрасывать со счетов. Ведь глобализм в последние десятилетия несёт не столько новые идеалы и жизненные ориентиры, но более удобные и эффективные бытовые практики. Которые помогают реализовывать потребности, общие для всех людей. С которыми редко борются даже последовательные ретрограды.

И эти практики исподволь разрушают традиционный уклад. Поэтому, например, постепенно снижается рождаемость во многих исламских странах. Пусть и не до западного уровня. Но всё же.

Европейские лидеры и идеологи, отказавшись от самих себя ради эффективных бытовых практик, могли даже рассчитывать на постепенную победу надо всеми и вся. Однако такая политика слишком быстро уничтожает европейские народы – основу глобализма. А вместе с ними – и эффективную экономику. Социальная система общества глобального потребления слишком быстро пожирает саму себя. Насущным становится появление нового.

Такая ситуация должна была рано или поздно сложиться среди хотя бы части разумных существ. Разум приводит к тому, что некий предмет обретает собственную ценность. Независимую от его утилитарного назначения. Или значимости в жизненном мире в целом. Это и привело к появлению искусства как такового. Даже каменные топоры в неолите делались как настоящее произведение искусства.

С появлением производящего хозяйства и государственности люди достигли действительно масштабных достижений, поднялись над природой. И им теперь постоянно приходится бороться со злом, порождённым не природой, а собственным разумом и собственными успехами. Дальнейшее развитие человечество происходило по инерции, вынужденно. И совершенно не обусловлено стремлением человека к выживанию. Развитие бобернулось военной угрозой, жестоким социальным неравенством, деградаций единства общности «своих». Чем больше были успехи, тем больше – опасности и уродство жизни. И тем более изобретательными приходилось быть для их хотя бы частичного преодоления. Человеческая жизнь не становилась лучше. И к улучшению не способна. Любой успех – лишь короткая передышка в самоубийственной гонке разума. Который порождает только новые опасности.

Но в целом различные цивилизации всё же ограничивали значимость единичного: вещи, человека, социального института и пр.. В новой Европе и России это ограничение впервые было радикально отброшено. Разум добился максимального воплощения одного из своих основных качеств. И стал представлять реальную опасность для выживания общества. Неминуемо жесткое ограничение разума и значимости всего единичного. Если общество хочет выжить. Европейская цивилизация как притча продемонстрировала все те возможности и опасности, которые открыты для разумных существ.

Ещё на заре эпохи просвещения такую судьбу цивилизации предсказал известнейший разработчик философии истории Джамбаттиста Вико: «Наиболее значительная идея заключалась в том, что именно различная душевная организация людей, сначала почти животная, а затем постепенно гуманизировавшаяся, порождала соответствовавшие ей нравы, социальные и государственные институты на каждой ступени – от безгосударственной разъединенности гигантов до народной республики и абсолютной монархии. Сила творческой фантазии идет на убыль, её место занимают рефлексия и абстракция. Прокладывают себе дорогу справедливость и естественное равенство, разумная природа людей, «которая только и является человеческой природой». Но человеческая слабость не позволяет полностью достичь совершенства или удержать его. Народ, приближающийся к совершенству, оказывается жертвой внутреннего нравственного распада, возвращается в прежнее варварство и начинает тот же жизненный путь»[1].

Итальянский философ опирался на разработки античных мыслителей, которые уже имели опыт наблюдения за взлётом и последующим крахом культур. И на этой основе пришли к выводу о циклическом развитии цивилизаций.

Относительно короткие циклы становятся частью более длительных: например, становление и крушение античности укладывается в «осевое время», так же как и развитие европейской цивилизации – от Средневековья к Новому времени и постмодерну. Оба этих цикла укладываются в общий цикл повышенной культурно-исторической активности «осевого времени». Возможно, «осевое время» – часть более крупного глобального цикла.

Каждый цикл только в самой общей схеме повторяет предыдущий. В конкретно-историческом измерении история никогда не повторяется. Исчезают и появляются новые народы, необратимо изменяется техника, религиозные и этические представления.

В рамках Европейского осевого времени сохраняется общая схема. Бедное, жестко организованное, коллективистское и консервативное общество постепенно развивается в богатое, высокоразвитое, ориентированное на инновации и индивидуализм. Последнее уничтожает само себя, уничтожая национальные коллективы выживания и доводя до опасной степени развития свои особенности. Потом всё возвращается к изначальному, консервативно-коллективистскому состоянию, но на основе новых этносов, религий и ценностных систем.

Такова система развития цивилизаций европейского типа: затяжной и чрезмерно активный подъём, за которым следует резкое и жестокое крушение, потом начинается развитие во многом новой цивилизации, которая усваивает только самые эффективные и необходимые достижения предыдущей.

Есть восточный вариант исторической эволюции, когда период бурного развития более короток и менее интенсивен. Отбор перспективных достижений и «ужатие» цивилизации происходит в рамках одной и той же культурной парадигмы без разрыва преемственности. Таким образом развивались китайская и исламская цивилизации. Такое «ужатие» этих цивилизаций произошло после и под влиянием монголо-татарского нашествия. Надстройка «цивилизованного» уклада не опиралась, в отличие от Европы, на «сверхсильную» надстроечно-государственную машину и оказалась относительно легко деформируемой на «верхнем» уровне и подлежащей переформатированию, ограничению креативного потенциала. При этом активизировались и актуализировались общинные и родственные связи, коллективы выживания. Их система во многом заменяла государство.

Нашествия кочевников не породили ничего нового, однако они резко ослабили «верхний» уровень культуры – культуры индивидуалистов и одновременно актуализировали традиционные, консервативные тенденции: например, в Средней Азии переход кочевых общин к земледелию способствовал укреплению общинного начала.

В этих цивилизациях не было полноценного постмодерна. Этап быстрого роста и развития достаточно быстро переходил в неотрадиционный уклад. Всё неспособное к биологическому и социальному воспроизводству сразу уничтожалось, а не искусственно поддерживалось, как это было в рамках европейской цивилизации.

Европа же (за исключением России) не знала столь разрушительных завоеваний, испытывала «блистательную изоляцию». Местные кандидаты в «потрясатели Вселенной» получили также жестокий отпор, и в первую очередь – от России… Но и Россия не знала полноценной длительной иноземной оккупации.

Но в обоих случаях первоначально цивилизация развивается и усложняется, потом начинается упадок и стагнация. Достижения цивилизации разделяются на актуальные и неактуальные. Последние исчезают, а актуальные получают дальнейшее развитие. Бурный рост после этого прекращается. Цивилизация только воспроизводит наработанные шаблоны.

На Востоке модернообразные всплески культуры быстро привели к появлению неотрадиционализма, очень близкого к традиционализму обычному. Коллективы выживания сохраняются.

В Европе же возникли полноценные модерн и постмодерн. Сначала в период Античности, потом в эпоху «современности». Современные модерн и постмодерн оказались несоизмеримо сильнее античных. Европейская культура развивается по схеме «традиционализм – модерн – постмодерн – неотрадиционализм». Модерн и постмодерн способствуют резкому развитию и обогащению общества. Они наиболее последовательно стремятся к созданию единой Вселенной без своего и чужого и разрушают границы своего мира, структуру, коллективы выживания.

Сейчас мы находимся на стадии перехода от постмодерна к неотрадиционализму. Богатое, индивидуалистическое общество превращается в бедное коллективистическое. «Культура достижения» в мировом масштабе вновь заменяется на «культуру выживания».

Многие традиционные общества при этом сохранили способность к культурному и физическому воспроизводству. Хотя и значительно трансформировались. Выжило больше их лучших представителей. И они оставили потомство. Одновременно представители этих общество усвоили наиболее полезные достижения европейцев.

Неевропейские культуры сохранили прежде всего систему своей самоорганизации. При этом их традиционная система хозяйствования и жизнеобеспечения чаще всего разрушена. Как не могущая быстро удовлетворять потребности в богатстве и самореализации, отчасти приблизившиеся к европейским. Или же система жизнеобеспечения не справляется с демографической нагрузкой.

Поэтому неевропейские народы не могут самостоятельно себя обеспечивать. И должны так или иначе прикрепляться к западной глобальной экономике. В связи с ослаблением западной социально-экономической системы и западных народов, с одной стороны, незападные народы пытаются добиваться более высокого статуса в ней. С другой стороны, возможности системы снижаются. И чтобы сохранять прежний уровень преференций, представители незападных народов стараются подчинить это систему себе.

Одновременно сильнейшие политические силы Запада заинтересованы в дешевой рабочей силе, лояльном электорате. Всё это создаёт дополнительную мощную поддержку притязаниям неевропейских народов. Которые стремятся к наиболее полному овладению западными территориями и западными богатствами.

Культура выживания ориентирована на максимально длительное воспроизводство и неизменность целого. Культура достижения акцентируется на частном, значимости кратковременного и единичного.

Отдельные элементы общества культуры выживания нередко несовершенны и недостаточно развиты. В обществе невысокий уровень комфорта и богатства. Однако общество культуры выживания компактно и эффективно. Его отдельные части успешно взаимодействуют друг с другом. И оно воспроизводит себя физически и культурно.

Общество культуры достижения имеет очень развитые отдельные элементы, высокий уровень комфорта и богатства. Временное и единичное такая культура стремиться превратить во всеобщее и вечное. Например, расширить мир европейца до размеров космоса. И сделать европейскую культуру общечеловеческой. Однако это достигается ценой разрушения и общества как целого, так и его необходимых составляющих – коллективов выживания. Поэтому и высочайшая культура и всевозможные богатства и достижения лишаются смысла. Они не способны обеспечить обществу элементарного воспроизводства. Крайне эффективное в частностях исторической жизни, общество культуры достижения бесполезно в основном. Все его успехи дают бурный сиюминутный эффект и оборачиваются провалом.

Поэтому доминирование в мире стало переходить к этим традиционным обществам. А представителям западных обществ приходится думать о восстановлении своей системы физического и культурного воспроизводства. Что сделать им будет очень и очень трудно…

Культуры достижения в итоге дают массу наработок в сфере управления, техники и пр. для культур выживания. При этом сравнительно долго существовавшие культуры достижения склонны к самоликвидации. С одной стороны, многочисленные цели превращаются в самоцели, что разрушает единство культуры. Также самоцель поглощает энергию, нужную для физического и культурного воспроизводства. Одновременно культуры достижения достаточно эффективно и быстро решают задачи и устраняют породившие их вызовы. И необходимость в существовании культур достижения отпадет…

Однако переход от культуры достижения не может быть безболезненным. Самоотдача нужна не только для создания современной индустриально- постиндустриальной инфраструктуры, но и для её сохранения и воспроизводства. При стремлении «просто жить» она обречена на исчезновение. Для жизни в условиях неофеодальной «культуры выживания» нужна уже совсем иная инфраструктура, компактная и экономная.





[1] Джамбаттиста Вико // www. wikipedia.org





Культура результата и культура процесса. (дополнение к словарю Социогнозиса).

Культура результата в целом близка к культуре достижения (эндоэлевтерной культуре). Культура процесса – к культуре выживания (экзоэлевтерной культуре).





Для культуры результата важнее всего, что сделано.

Для культуры процесса – как делается.

Культура результата развивает целеустремлённость, рациональность, интерес к внутренней сути, профессионализм.

Культура процесса способствует артистизму, внешней привлекательности, гедонизму, рафинированным и ярким межличностным отношениям, стремлению отстаивать свой статус.

Однако и процесс, и результат не могут быть безразличны любой культуре. И некоторые культуры выживания имеют сильную культуру результата (Восточная Азия). В рамках культуры достижения есть сферы, основанные на культуре процесса (театр, кино, мода).

Для античных греков и культура результата, и культура процесса, были, пожалуй, важны одинаково. А древнегреческая культура – первая культура достижения.

Римская культура дала в сторону культуры результата. Туда же имеет уклон и культура германских народов. Когда как культуры достижения романских народов имеют более сильную культуру процесса.

А культура североамериканских степных индейцев, и мезоамериканских индейских цивилизаций – культуры выживания. Однако в первом случае более очевиден уклон на культуру процесса (рафинированная подготовка индивидуально – мелкогруппового воина / охотника), во втором – результата (грандиозная архитектура при слабых технических возможностях).

И русская, и украинская культуры – несомненно, культуры достижения. Но русская культура – в большей степени — культура результата ( масштабные социально-политические свершения, развитая наука, философия). Украинская культура в большей степени культура процесса ( развитая народная песенно-танцевальная культура, развитая культура хуторского хозяйства, сельского обихода).

Очень развитая и утончённая культура процесса была создана на Северном Кавказе, например- у адыгов. Тщательно разработанные воинские традиции, традиции общинной самоорганизации, поведенческие стереотипы совмещались с искусством отдыха, времяпровождения.

Показательно, что такие культуры процесса, как северокавказская и индейская, много внимания уделяет тому, кто осуществляет процесс. В каком-то смысле, целенаправленно сформированный человек и есть результат такой культуры. Тогда как для культур процесса Африканского континента более важен сам процесс, чем то, кто его осуществляет.

В рамках одной и той же национальной или региональной культуры уровень процессности/ результативности может существенно меняться со временем. Например культура результата существенно укрепилась в Европе при переходе к эпохе Возрождения и Новому Времени.

На формирование культуры результата большое влияние оказала трудность, но принципиальная достижимость многих общественно значимых результатов ( Например, добыча большого количества продовольствия в условиях умеренного климата).

Формированию культуры процесса способствовало то, что многие общественно значимые результаты были сравнительно легко достижимы, а другие не были достижимы и не ставились. Культура процесса формируется вокруг усвоения, распределения и защиты этих результатов.

В среднем культуры процесса менее богаты значительными достижениями и историческими свершениями, но относительно более устойчивы к высокому уровню жизни и потребления. Которые не столь сильно разрушают их уклад и нравственные устои. В рамках культур процесса формируются более жизнеспособные человеческие коллективы.

Современные идеологии- фрагменты средневекового единства





Мировоззренческие направления Нового времени – это раздробленные фрагменты традиционного целого. Которое включало в себя религиозность и рационализм, либерализм и фундаментализм, иерархию и эгалитаризм, национализм и всечеловечность, а так же многое и многое другое. Причём всё это могло гармонично сочетаться в одном человеке или сравнительно небольшом коллективе. Казалось бы, несочетаемые направления реализовывались в разных ситуациях или сферах бытия, в зависимости от жизненной необходимости или традиции, необходимой для сохранения идентичности и единства общества.

Да, традиционность включает в себя нерасчленённое единство более поздних направлений мысли и видов мировосприятия. Но это не механический эклектизм или приспособленчество. Каждая традиция – это органическое единство, полностью не предаваемое средствами каких-либо рационализирующих языков. И которое складывается из огромного сочетания постоянно действующих либо ограниченных во времени факторов, которое включает в себя все стороны человеческой жизни.

По этой причине в древности мудрецом называли того, кто умел вовремя и к месту быть то фундаменталистом, то либералом, действовать по ситуации, сохраняя самое важное.

Вот почему нынешние адепты религиозных доктрин, несмотря на формальную приверженность традиции, имеют немного общего со своими средневековыми предшественниками. В том числе и потому, что они пользуются совершенно разной техникой.

Прчое перехода к неофеодализму будут востребованы представители немногих профессий: программист, инженер, воин, врач, фермер, монтажник-наладчик, священник, архивариус, системный аналитик. Вновь станут востребованы традиционные ценности: умение соответствовать условиям при сохранении единства и идентичности.

Поэтому в противостоянии либералов, социалистов, консерваторов и пр. победителей не будет. Враждующие стороны скоро вымрут за ненадобностью.





Основные причины кризиса мир-системы





О многих важных вещах никто не пишет и не говорит. О некоторых предпочитают не думать. И судить о них, как и о многом другом, лучше всего по делам. Дела же на нашем этапе цифровой эры очень хорошо известны. О многих фундаментальных тенденциях можно размышлять на основе общеизвестных, никем не опровергаемых фактов.

Лакмусовая бумажка многих глобальных процессов – отношение к мигрантам в станах западной Европы и США.

На рациональном уровне мигранты / «ориентальные» национальные меньшинства создают «внутренний оффшор» для своих элитных партнёров. С помощью них они могут обходить ограничения своих легальных властных и статусных полномочий, ограничения в видах обогащения. «Внутренний оффшор» может осуществлять функции аутсорсинга, т.е., брать на себя действия, требующие лишних материальных либо репутационных издержек. Мигранты могут быть и дешевой, покорной рабочей силой, и «правильно голосующим» электоратом. А могут брать на аутсорсинг и функцию карательного органа, как это произошло с террористами — исламистами. Они выполняют функцию запугивания и разобщения граждан с минимальными репутационными потерями и материальными расходами для власти. Конечно, такой партнёр рано или поздно захочет занять место хозяина, но...

Современное общество иррационально стремиться к дезинтеграции и распаду. Это малопонятный биопсихологический механизм, сходный с массовыми самоубийствами леммингов и китов. Вероятно, действуют природные механизмы резкого уменьшения чрезмерно увеличившихся и/ или потребляющих популяций. В таких обществах лидерство во многом зависит от подспудной склонности к уничтожению себя и своих, суицидальности вместе с внешней агрессией. Именно с этим связано возвышение ЛГБТ – сообщества (Запад), предпринимателей, склонных наносить значительный вред природе (Китай). Поэтому более глубинный пласт мигрантофилии – суицидальность, пусть и подспудная и абсолютно «небытовая».

К тому же современное западное либеральное мышление является очень крепкой разновидностью иррационального тоталитарного мышления. Основной принцип тоталитарного мышления - это ощущение себя как функции, детали механизма. Человек может существовать, только исполняя строго определённую роль, и выполняя узкий набор конкретных функций. Но, самое главное, человек заставляет себя мыслить строго определённым образом, приходить к заведомо определённым выводам.

При полноценном тоталитарном мышлении всё это делается вполне добровольно! Помимо всего прочего, потому, что механизм, в котором тоталитарно мыслящий человек работает винтиком, это сама Вселенная! Вселенная устроенная единственно верным образом. Т.е, налицо крайняя возвеличивание своих целей и ценностей. И через них – самого себя.

Поэтому все другие принципы жизни и системы взглядов тоталитарно мыслящий человек воспринимает как абсолютное зло и лож.

На Западе внеличностные регуляторы весьма и весьма сильны. И поэтому значительная часть западной элиты и интеллигенции вряд ли откажется от таких принципов своего тоталитарного мышления, как интернационализм, толерантность и многое другое. Для них эти принципы есть основа как элитарного статуса, так и оправдания своего существования как такового. Рациональность элитарных западных групп в значительной степени подавлена.

Ещё одна из важнейших причин мигрантофилии, как ни странно, призрение и отчуждение по отношению к мигрантам. Которое имеет место на фоне выстраивания некоторыми социальными группами в развитых странах максимальных социальных границ по отношению ко всем остальным. Поэтому в различных социальных партнёрах из-за пределов «своего круга» предпочитают видеть максимально отделённых чужаков, говорящих на другом языке, с другим цветом кожи, по отношению к которым нет никаких обязательств, по отношению к которым не надо никого убеждать, что это якобы «другой биологический вид».

Возможно, в этом есть и элемент отсроченной внешней агрессии. С помощью мигрантов западные элитарии, возможно, рассчитывают избавиться от наиболее массовых и неквалифицированных слоёв собственных этносов, связывают ими их возможный протест. Чтобы в итоге уцелела только те представители населения данной территории, независимо от национальности, которое нужно для обслуживания элиты при огромном дефиците ресурсов, той же воды. А так же в условиях стремительного развития робототехники и альтернативной энергетики, которые делают большинство недостаточно квалифицированного населения ненужными.

Эту составляющую мигрантофилии подогревают сравнительно низкий ценностный и семиотический статус предметов роскоши и символов власти. Которые могут принадлежать любому человеку, по крайней мере, формально. Да и на практике могут принадлежать, например, музыканту или спортсмену из бедной семьи с низким образовательным уровнем. Причём состав элитных слоёв развитых стран в течении последних двухсот лет постоянно трансформировался. Возможность иметь власть, доходы, статус переходила из одних рук в другие. Подобная нестабильность и релятивизм на социокультурном уровне порождает желание закрепить различия на уровне биологическом …

Но нельзя забывать и о футорофобии многих образованных и влиятельных людей на Западе. Они осознают, что уже прошли точку расцвета, и дальше будет только хуже. Хорошо будет лишь немногим, даже из той же элиты, которая будет избавляться от большинства элементов, кроме техносферы, производства и безопасности.

«Жизнь есть страдание» - эта буддистская максима передаёт глубинное мироощущение этой части интеллектуальной и социальной элиты Запада. Они не хотят продолжаться в этом мире. Поскольку любые человеческие существа обречены мучится, а произведения искусства и интеллекта – искажаться и использоваться во зло. Поэтому у таких людей нередко нет детей, и из своих знаний они предпочитают извлекать сиюминутную выгоду (через тн. «авангардное искусство», задействованность в пропаганде). После себя они хотят оставить лишь пустоту, которая не может страдать или потребляться. Тем более, такие люди не завидуют тем, кто стремится продолжится в этом мире. Наоборот, они считают, что эти люди обрекли себя на самое худшее, что может быть…

Для части западной элиты невозможность прогресса, те., невозможность превзойти в своих достижениях предыдущее поколение, есть потеря смысла существования. Поскольку прогресс и нарастания уровня развития, превосходства был для этих людей сверхценностью. На протяжении истории человечества по этой причине уходили из жизни многие элитные группы или даже целые народы. Поскольку они лишались возможности (по разным причинам) вести сверхзначимый для них образ жизни, совершать особо значимые действия в определённых местах. Их существование как особой группы людей теряло смысл. И они исчезали, оставляя после себя память как о ехидно хохочущих злых колдунах, унесших с собой из мира людей что-то очень важное…

Таковы, вкратце, причины смены населения на современном Западе: дезинтеграция массового общества при исчерпании его социобиологических ресурсов и самоисчерпание прогресса, который всё же подготовил основу для новой технической революции (фундаментальные открытия, на которых основаны нынешние яркие изобретения, были сделаны в уже прошедший исторический период).

Как уже писалось, склонность к уничтожению всего и вся, в т.ч. и самих себя заражены не только европейцы и американцы но и представители народов Востока. Это может находить выражение как в неэкологичном хозяйствовании, так и в религиозно-политической сфере. Не даром международный терроризм в своём последовательном нигилизме сливается с последовательным западным постмодернизмом.

К тому же неевропейские культуры сохранили, прежде всего, некоторые элементы своей самоорганизации. При этом их традиционная система хозяйствования и жизнеобеспечения чаще всего разрушена. Как не могущая быстро удовлетворять потребности в богатстве и самореализации, отчасти приблизившиеся к европейским. Или же традиционная система жизнеобеспечения не справляется с демографической нагрузкой и стремительно деформируется.

Восточные народы сейчас выделяют из себя массу индивидов, в той или иной сочетающих в себе черты гумилёвских пассонариев и субпассионариев. Они активно способствуют разрушению породившей их мир-системы, и обречены исчезнуть вместе с ней. Предварительно расчистив место для гораздо более умеренных, гибких и гораздо менее многочисленных людей.





Неофеодализм: духовная и материальная культура





Неофеодализм станет временем ограничений, как «традиционных», так и «современных». «Традиционные», поведенческие табу, будут направлены на создание сплочённых и дееспособных малых коллективов. «Современные» - на экономию энергоресурсов, воды, нередко и пищи…

При переходе к неофеодализму человек как таковой будет утрачивать не только социально-психологическую, но и эстетическую значимость. Красота человеческого тела будет иметь исключительно сексуальных характер. Причем в ряде случаев – лишь наряду с гастрономическим. Значима будет лишь функция, выполняемая человеком, его статус. А таких условиях прекрасного и достойного человека могут изобразить просто в виде камня.

Т.о., наступающий неофеодализм в отношении духовной культуры скорее будет соответствовать не европейскому феодализму, а скорей бронзовому веку…

Неофеодальный человек будет гибкой, приспособленной посредственностью. Не отличающейся мудростью, мощью или свирепостью. Но и не слабой, глупой или трусливой. Не отличающейся творческим потенциалом, но умеющей к месту использовать имеющие ресурсы и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Не альтруистичная или идейно мотивированная, но умеющая строить стабильные коллективы с чёткими правилами взаимодействия. И не ставящая перед собой никаких сверхзначимых целей – только выживание и продолжение рода. Что и будет достигаться за счёт направления всех качеств личности в этом направлении и никакого развития сверх того. Никакой самостоятельной ценности героизма, ума, силы или духовных порывов. Только индивидуальное и/или коллективное выживание. Такой человек будет ценить удовольствия и богатство, но не станет ради них рисковать, портить себе жизнь.

Но перед завершением формирования этого «нового человека» численность человечества снизиться, и очень существенно.

Иногда приходят времена, когда людям многого не хватает, многое не сделано. Но есть люди, которые готовы много и долго работать и сражаться. Они воспринимают отсутствие как возможность для наполнения. И всё это время терпеть друг друга. Вот тогда появляются популярные и эффективные идеологии, великие города, храмы, империи и многое другое.

Но потом приходят времена, когда уже очень многое сделано, а творцы и герои покончили друг с другом. Тогда любая идеология и мировоззрение является прикрытием для растаскивания накопленного. Обычно тогда любая идеология – прикрытие для воров и сластолюбцев, либо смысл жизни для небольшого числа стойких адептов. Тогда идеологии уже никого не объединяют, но лишь разъединяют. Даже те, которые сравнительно недавно поднимали миллионы на великие деяния.

Неофеодальные идеологии будут обслуживать небольшие коллективы. При этом конкретное наполнение неофеодальной идеологии не суть важно. Оно может быть совершенно разным. Однако мировоззрение должно помогать радоваться и надеяться даже в трудных жизненных обстоятельствах. Она должна способствовать добрым отношениям между членами коллектива, побуждать их делать добро друг другу, с радостью быть вместе. А так же способствовать рациональному и гибкому отношению к посторонним.

В таких условиях крупные религиозные м светские идеологические общества неизбежно будут распадаться. Сейчас принято говорить о христианской религии, буддистской религии, исламской религии. При неофеодализме, вероятно, будут говорить о христианскИХ, исламскИХ, буддисткИХ религиях. Их дезинтеграцию мы наблюдаем уже сейчас. К тому же техника: 3D- принтеры, роль солнца и ветра для электроэнергетики наряду с развитием компактных местных идентичностей приведёт к их частичному «объязычиванию». Как «объязычены» мировые религии для части осетин, памирцев и некоторых других горцев. Современное «неоязычество», вероятнее всего, может быть востребованно максимум в виде отдельных тем и образов в совершенно других мировоззрениях. Тогда как крупные синкретические секты, вроде «Фалуньгун» и других восточно — и южноазиатских объединений, могут оказаться весьма успешными. Поклонение «великому прошлому» могут привести к различным карго-культам в честь Сталина, Билла Клинтона и других персонажей. Эффективными могут оказаться некоторые разновидности индуизма, ориентированные на создание автономных общин. И лишь они могут уцелеть от пока набирающего силу радикального ислама. Ведь он вторичен и чрезмерно зависим от того общества, с которым борется. И от нефтяной экономики, и от инфраструктуры. Он слишком мало создаёт и легко может погибнуть вместе с «организмом –носителем».Радикальный ислам обречён на быстрое поражение даже в случае победы на какой-либо территории. Тогда неизбежно очень быстрое дробление общностей, возникших на его основе, развитие возникших локальных объединений в разном направлении. Более или менее далёких от изначальной базы.

Поэтому радикальный ислам может стать одним из основных «ледоколов неофеодализма», но вряд ли будет играть ведущую роль после завершения его формирования.





Значительный размах при переходе к неофеодализму и собственно при нём может приобрести появление сект. Этому есть три причины.

1) Сегментация и дробление крупных религиозных общностей

2) Необходимость людей объединяться в коллективы выживания при потере способности делать это на равной, партнёрской основе. Отсутствие и/или ослабление механизмов самоорганизации

3) Необходимость мощного психологического «обезболивающего» в тяжелых условиях.

Секты, например, те же анастасиевцы, уже играют значительную роль в движении дауншифтеров, организуют общины в сельской местности.

«Умеренные» секты со сравнительно вменяемым, ответственным и самовоспроизводящимся руководством могут стать основой для стабильных неофеодальных сообществ.

Когда как секты с чрезмерно неадекватным, оторванным от реальности и безответственным руководством и/ или низовым составом обречены на уничтожение.

Тогда как некоторые несектантские коллективы выживания могут сильно пострадать от отсутствия социально-психологической «анестезии», источников положительных эмоций и отсутствия ощущения перспективы. Особенно если они оказываются в непривычно тяжелых условиях.

При неофеодализме очень наглядно заявит о себе зависимость человека от искусственной среды. И, следовательно, от техники.

Важные технические устройства легко смогут становится объектами поклонения, заменяя природные объекты. Что может привести к развитию технофетишизма. Например, 3D-принтер – основа производства. Трактор или комбайн как фетиш плодородия. Или миномёт, удобное и простое артиллерийское орудие и одновременно фаллический символ, наглядное проявление мужского начала. Или гораздо более прямостоящая, сложная и загадочная ракета многоразового использования. Нельзя тут не вспомнить и об автомате Калашникова и его удачных производных…

Так же объектами поклонения могут вновь стать ветер и солнце как источники электроэнергии. Подобные культы могут сочетаться с аврамистическими и мировыми религиями, либо существовать отдельно.

Приборы и устройства, получаемые из-за пределов коллектива, могут объявляться дарами и символами высших сил по примеру карго –культов.

Технофетиши могут завоевать признание у части адептов религий, где запрещены священные изображения и скульптуры.

Мораль и этика будет в значительной степени «механизирована». Люди будет чужды милосердию, как к другим, так и к себе. Но одновременно гораздо более скрупулёзно будут соблюдаться принципы и правила отношений среди своих, различные табу. На этику могут существенной повлиять необходимость эксплуатации сложной техники инее достаток важнейших ресурсов, таких, как вода.

Схожие процессы будут идти и в этническом поле. Дробление и появление новых, более компактных идентичностей могут пережить и многие современные народы, как самые крупные, так и небольшие. Новые идентичности могут возникать как на основе частей «старых» общностей, так и на основе сочетания ранее почти не контактировавших друг с другом народов. Новые этносы могут создавать и активисты сохранения прежних этносов.

Серьёзные изменения уже сейчас происходят в сфере научного знания, прежде всего – гуманитарного. На специфику гуманитарной науки при переходе к неофеодализму влияют четыре главных обстоятельства:

1. Во всём мире стало критически мало специалистов и успешного самозанятого населения, готовых платить налоги, а не получать воспомоществование. Тем более тех, кто платит налоги с производства.

2. По целому ряду вопросов гуманитаристики уже накоплен максимально возможный материал. Поставленные вопросы либо решены, либо окончательно выяснилось, что однозначного решения они не имеют. Пример последней ситуации — вопрос с происхождением древнерусской государственности, историчностью и национальной принадлежностью Рюрика и пр. Аргументы как норманистов, так и антинорманистов прочно упёрлись в недостаток неопровержимых фактов.

3. Гуманитарное научное знание в связи с обилием накопленных источников стало слишком «выпирать» из любых схем: мировоззренческих и собственно научных.

4. И одновременно обнаружился катастрофический недостаток фактов для подтверждения практически любых масштабных теорий!

Итак, средств в мире стало весьма мало, их будут перераспределять в пользу более насущного или дешевого. Гуманитарии уже не удовлетворяют идеологическим запросам, но одновременно уже проделали основную работу по ряду важнейших тем. Таких, как формирование образов истории стран и народов. Изданы обобщающие труды и подробные справочники по самым разным вопросам. Мавр, известный нам исследователь-гуманитарий, явно сделал своё дело, и его будут на кого-то менять. Кого-то менее многочисленного, более дешевого, но делающего чётко направленную работу с абсолютно предсказуемым результатом.

И тут на сцену выходит один из возможных преемников учёного-гуманитария, в последнее время всё более известный. Это научный журналист.

Этот персонаж, особенно на Западе, уже во многом занял нишу интерпретатора результатов научных исследований «для среднего человека». Результаты, как уже говорилось, нередко слишком сложны, противоречивы и многогранны. А научный журналист выстраивает «гладкие», понятные и привлекательные схемы, нередко в духе «незабвенного XIX столетия», изложенные понятным языком с красивыми иллюстрациями в глянцевом журнале. Наличие многочисленных обобщающих изданий и справочников, тем более, доступных в Интернете, очень облегчает работу научного журналиста.

Хотя результаты исследований не только облегчаются для восприятия. Научный журналист имеет гораздо больше желания и возможностей выдавать желаемое за реальное: лакировать трещины и шероховатости, спрямлять углы и извилины…

Научный журналист целенаправленно творит заказанный ему миф. Миф, имеющий конкретную цель: политическую, коммерческую и прочее. Также для него очень важна сенсационность. И хороший научный журналист эту цель эффективно достигает. Хотя реальные результаты исследований очень часто искажаются как минимум на половину, а то и больше. Особенно велики искажения в концептуальных вопросах, причём частные моменты хороший научный журналист предпочитает воспроизводить точно.

В России в качестве научных журналистов — мифографов нередко выступают просто известные люди. Михаил Задорнов активно пропагандирует антинорманизм, а Валерия Новодворская в своё время защищала противоположную мифологическую систему…

Итак, существует угроза подмены научными журналистами заменяют учёных — гуманитариев так же, как мифология на основе элементов науки используется для подмены науки.

Ещё более изощрёнными мифологами, чем наши «любители» выступают профессиональные западные научные журналисты.

К примеру, известный американский научный журналист Николас Уэйд в своей книге «На заре человечества. Неизвестная история наших предков» озвучивает весьма верные идеи по поводу огромной важности для специфики человеческих обществ адаптации к конкретным природным и социальным условиям, Уэйд справедливо призывает не идеализировать первобытность как «золотой век» мирных и толерантных людей.

Всё это изложено красиво, убедительно и понятно.

Однако научный журналист пытается втиснуть факты в готовую схему, до боли напоминающую биосоциологизаторство и «селекционерство» первой половины XX в., как западное, так и советское. Он попал в ловушку Единого Основного Фактора, в роли которого у Уэйда выступают изменения в генетике. Последняя объявляется основной причиной изменений в жизни человечества, а история и культура — лишь отражением генетических изменений.

Условия жизни, безусловно, влияют на изменения генетики человека. Однако изменения эти не столь быстры, как считает Николас Уэйд либо академик Лысенко. Накопление генетических изменений идёт постепенно и отнюдь не прямолинейно. Если бы генетика менялась так легко и быстро, то не было бы столько вымерших биологических видов. Причём вымерших задолго до появления человеческого фактора.

При всей ошибочности, Уэйд достаточно конкурентоспособен в пропаганде своих идей. Не в последнюю очередь потому, что нынешние западные гуманитарии дискредитировали себя безоглядно поддержкой либерального карго-культа. Ради которого западные учёные освятили своим авторитетом откровенный, ничем не обоснованный маразм вроде западного мультикультурализма.

А идеи Уэйда — по сути — стопроцентный «алт райт» в научно-популярном исполнении. Он может оказаться очень по душе людям, предпочитающим быстрые, экономные и простые решения. Далёких от разных там «высоколобостей». Вроде победителя американской президентской гонки в 2016 году…

Становится даже несколько неуютно. Дело может не ограничиться кормлением коров шоколадками для получения шоколадного молока… Да и гуманитариям могут начать финансирование «резать», начиная с основного оплота «Свободного Мира».

Ведь журналист — мифограф сравнительно быстро, легко и дёшево создаёт нужные заказчику мифы…

Однако некоторые научные журналисты имеют шанс дорасти до авторов развёрнутых мифологических систем, объясняющих устройство мира и разбирающих пути наилучшей организации общества, регулирования жизни людей.

Мифологизация гуманитарной науки ведёт к развалу единой системы мировой науки как таковой, так как грозит исчезнуть единые критерии достоверности, принципы научного обоснования. Мифологические системы могут быть совершенно автономны и от реальности, и друг от друга, поскольку не нуждаются в объективной доказательной базе.

Наиболее способным к выживанию представляется такой тип современного гуманитария, как архивариус/музейщик, хранитель артефактов и информации. Он вряд ли будет стремиться к популяризации своих знаний, но будет предоставлять конкретные услуги научным журналистам и носителям власти по конкретным, важным для них вопросам. Недаром Великий князь Иван III использовал для подавления новгородцев не только грубую силу, но и дьяка Степана Бородатого, который хорошо «умел говорить по летописям».

Хранитель будет просто предоставлять заказчику описание фактов в две колонки: в одной — наиболее достоверные; в другой — наиболее яркие, «берущие за душу»…

Из гуманитариев — исследователей при неофеодализме могут оказаться востребованными политологи и социологи, занимающиеся анализом и прогнозом текущей ситуации. И иногда, наоборот, археологи и вещеведы, знатоки полузабытой старины. Второй вид исследователей, скорее всего, будет малочисленным и символизировать достаток и роскошь, возможность непроизводительных трат. Для такого придворного гуманитария будут важны артистизм и эротизм, как для Лары Крофт — расхитительницы гробниц…

Научные, религиозные, политикоидеологические представления будут сливаться в единые мифологические комплексы, выполняющие в локальном сообществе сразу множество функций и не требующие для своего функционирования большого количества людей и затрат.

Изменится не только идеология. Но и сама техника и специфика естественнонаучных и технических знаний. Практически исчезнет теоретическая наука и глобальные открытия. Будут продолжать существовать и развиваться простые и эффективные технологии. Для чего потребуется активное изобретательство и внедрение в практику многих уже готовых теоретических наработок. Расходующие мало ресурсов и требующие минимум вложений. Но дающие относительно много. Всё ресурсо- и энергоёмкое отойдёт в прошлое. Будут широко, в том числе и принудительно, внедряться всевозможные безотходные и энергосберегающие технологии. Их распространению будет последовательно способствовать руководство самых разных сообществ. И не будут мешать интересы «рынка». В сфере ресурсосбережения и экологичности будут сделана масса частных, но важных изобретений. Например, по адаптации современных технологий к неофеодальным условиям.

В естественных науках исчезнет стремление к познанию кардинально нового, будут цениться прикладные знания и полезные частные усовершенствования.

В промышленности окончательно воцаряется 3D – принтер. 3D – принтеры печатаются на других 3D – принтерах. Также широко будет применяться автономные и дистанционно управляемые роботы самого разного назначения. Производства основанные на 3D- технологиях и робототехнике, будут потреблять сравнительно немного энергии и занимать мало места. Они усовершенствуются для использованная гораздо большего спектра сырья, а не только термопластиков и производных от них материалов. Особенно для максимально полного вторичного использования различных видов пластика и дешевых видов минерального сырья (известняк, цемент, бетон), а так же расширения перечня имитаторов, могущих заменять самые разные виды металлов. Как источники сырья будут активно использоваться наши свалки и развалины построек…

Более всего принцип экономии ресурсов будет проявляться в быту. Например, питаться будут равномернее и экономнее, чем сейчас. В целом меньше станет значение говядины, баранины злаков. Вырастит значение мяса птицы, нутрии крольчатины, прудовой рыбы, овощей. В некоторых ситуациях в условиях голода и конфликтов возможно возникновение легальных и полулегальных практик каннибализма.

Принципы сексуального поведения при неофеодализме могут быть весьма разными. Однако понятно, что укрепится институт семьи, как первичный коллектив выживания, защищающий человека. Одновременно будет иметь место достаточно жесткий контроль за рождаемостью со стороны общества. Значительная часть людей не сможет оставаться бессемейными и бездетными, но не смогут и рожать сколько угодно. Вероятно, часть взрослых членов сообществ будет на «законных основаниях» отказываться от брака. Возможно сохранение в некоторых обществах ЛГБТ-сообществ, представители которых не будут иметь детей и тем самым ослаблять демографическую нагрузку. Однако эти сообщества будут наверняка облажены различными повинностями в отношении «большого общества». По той же причине возможно и распространение целибата. Нетрадиционная ориентация или целибат может оказаться связанными с некоторыми видами профессиональной деятельности, как это, например, было у палеоазиатских этносов и североамериканских индейцев («нетрадиционность» некоторых шаманских, лекарских специальностей) или в христианской традиции – целибат духовных особ…

Досуг при нефеодализме будет сравнительно экономным и не требующим масштабных усилий. Однако он должен будет способствовать укреплению отношений между членами коллективов выживания и более крупных общностей. Неофеодальный досуг будет представлен встречами членов коллективов выживания, во время религиозных и светских праздников, по другим поводам. Иногда будут проводится масштабные встречи едва ли не всех взрослых членов данного сообщества. Тогда затраты будут более масштабными, нередко масштабными демонстративно. Особо нужно отметить такие виды досуга, как спорт или охоту, направленные на тренировку членов общества и добычу дополнительного пропитания.

Что касается Интернета то на место единого сетевого пространства придут локальные сети, к которым будут подключаться сообщества, находящиеся под единой властью, либо независимые друг от друга, но союзные сообщества. Важным преимуществом таких сетей будет обмен информацией в режиме реального времени. Причём уровень интеграции информационных сетей разных сообществ, уровень доступа к открытой внутри сообщества информации может быть разным.

Одежда при неофеодализме будет удобной, не стесняющий движение и подходящая к климату. Одежда вновь станет очень прочной и износостойкой. Красота и мода будет часто приносится в жертву целесообразности, хотя они не могут исчезнуть совсем.

Большое значение приобретут наземные и летательные средства передвижения на электрической или любой другой дешевой тяге, не имеющей отношения к углеводородам. Большое значение будет иметь низкая энерго- и материалоёмкость, простота и выносливость транспортных средств. А также независимость от качества дорог, причалов, взлётных полос и пр..

Некоторые сообщества будут производить большие экранопланы огромной грузоподъёмности, могущие вертикально взлетать с земли воды. Будут активно применяться пилотируемые и беспилотные квадрокоптеры различной грузоподъёмности. Наверное, будут использоваться сравнительно небольшие космические ракеты для вывода спутников на околоземную орбиту.

Как уже писалось, в период становления неофеодализма будут возникать самые разные общества и государственные образования. Однако при развитом неофеодализме большое значение приобретут материально и духовно автономные сообщества, самостоятельно решающие максимально широкий круг вопросов, от разведения осетровых до полётов в космос и выявления сути божественного. Причём численность населения в них по нашим меркам будет совсем небольшая, вплоть до нескольких тысяч человек или того меньше… В таких условиях основной функцией государства становится традиционно феодальная – обеспечение мира на определённой территории. Т.е., недопущение как внешней агрессии, так и конфликтов между коллективами. На одних территориях сформируются такие сравнительно крупные государства, на других – будут преобладать автономные общины.





Девять неофеодальных профессий, лидеры и ассистенты





Социально-профессиональный состав общества при неофеодализме изменится коренным образом.

Основными профессиями станут программист, врач, инженер, воин, монтажника- наладчика, животновод / полевод, священник, архивариус и системный аналитик. Другие специальности вряд ли станут серьёзно востребованы. Причём последние три из основных специальностей будут достаточно редкими. Специальности могут и совмещаться: архивариус может быть и системным аналитиком, животновод /полевод – специалистом по переработке и хранению продукции. Либо такой специалист может обслуживать группу земледельцев.

Среди многочисленного «начальства» имеют шанс выжить, сохранить и повысить свой статус те, кто сможет наладить эффективное производства программного продукта, техники и продуктов питания. А также обеспечить безопасность этого производства, связанного с ним людей. У лидера может быть ассистент / ассистенты, которые могут в разных вариациях выполнять обязанности священников / архивариусов, системных аналитиков. Среди ассистентов могут «угнездиться» и некоторая часть творческих развлекателей. Чем сильнее и богаче будет лидер, тем больше возможностей у последних выжить.

В эгалитарных общинах возможности для выживания у людей, не занятых в производстве и обеспечении безопасности, будут гораздо меньше…

Большая часть элиты, не смогшая создать ил поставить под свой контроль необходимое производство, обеспечить безопасность, скорее всего, исчезнет. Очень туманны перспективы и тех, у людей с низкой квалификацией, тех, кто не владеет одной из указанных выше девяти профессий. Или не сумеет быстро освоить одну из них. Причём первые три освоить не так просто, а последние три явно не будут испытывать «кадрового голода». Остаются воин, монтажник и крестьянин, в той или иной степени доступные для большего числа людей.

Невостребованными будут простые специальности, представителей которых легко заменят роботы.

Плохи шансы у большинства гуманитариев, экономистов - юристов – чиновников - развлекателей. И просто у людей со слабым здоровьем, чрезмерно социально- психологически привязанных к нынешним условиям жизни. Уцелеет мало невыносливых и негибких людей. Причём выносливость и гибкость важнее силы, ума и ярких достоинств.

Поэтому очень комичны попытки делить общество на «быдло» и «небыдло», «нормальных пацанов» и «ботанов». Есть люди, которые владеют специальностями и навыками, необходимыми для физического и духовного выживания общества. И те, кто ими не владеет. Есть выносливые, стойкие или просто толстокожие люди. И есть множество других…





Коллектив выживания





Выжить в условиях нефеодализма помогут коллективы выживания.

Коллектив выживания – это минимальная группа людей, могущих совместно обеспечить совё автономное существование. Т.е, не привлекая для своей поддержки какие-либо другие группы людей.

Другая важная характеристика коллектива выживания – это коллектив – посредник между семьёй (отдельным человеком) и обществом в целом (народом, государством). Коллектив выживания амортизирует давление на человека государственный и прочих структур. Помогает человеку защититься от произвола сильнейших, пережить трудные времена, экономические и социальные кризисы и пр.

Коллектив выживания требует от человека соблюдения неких установленный в нём моральных норм, совместной деятельности на благо всего коллектива и других его членов.

Коллектив выживания служит мобилизатором отдельных людей и семейств на какую-либо массовую деятельность, направленную на благо общества, народа, государства. Коллективы выживания как правило объединены в какие-либо более крупные структуры. Например, этносы, церкви. Эти объединения строятся, помимо всего прочего, на основе солидарности, общности интересов. Общие интересы множества коллективов выживания часто бываю политическими.

Существует масса различных традиционных видов коллективов выживания. Это роды, племена, общины, тейпы, кланы, религиозные сообщества. Так же модерные виды коллективов выживания. Такие, как организации, ставящие своей задачей защиту юридических прав своих членов, территориальные органы самоуправления и самоорганизации (типа американских комьюнити). Это и другие организации, составляющие гражданское общество. Таким образом, коллективы выживания формируются по родственному, земляческому принципам. В них объединяются единомышленники.

Специфика современной ситуации в том, что традиционные коллективы выживания в среде европейских народов (в том числе и русского) разрушены, находятся в стадии деградации либо мало эффективны. Институты гражданского общества в основном отстаивают интересы различных меньшинств. Основная масса населения защищена ими далеко не достаточно. Функции коллектива выживания для большинства современных европейцев выполняет государство.

Кризисные явления современного общества, ослабления государственной поддержки заставляют задуматься о возрождении сети коллективов выживания, распространении их на всё общество.





Коллективы выживания: классификация





Коллективы выживания делятся на присущие традиционному обществу и обществу модерно – постмодерному. В рамках традиционного общества подавляющая часть населения находится в рамках тех или иных коллективов выживания.

«Традиционные» коллективы выживания делятся на кровно-родственные, территориальные, мужские союзы, религиозные, профессиональные.

Классический пример – кровно-родственных коллективов выживания – объединения народов Сибири и североамериканских индейцев по родственному принципу.

Территориальный коллектив – русская деревенская община.

Мужской союз – раннее казачество. К мужскому союзу типологически близки различные религиозные организации. Вроде орденов, монашеских обителей.

Религиозный коллектив –например, старообрядческая община.

Профессиональный коллектив- действующая многие годы, тесно спаянная, решающая самые разные проблемы своих членов промысловая или производственная артель

При этом очень часто один и тот же коллектив выживания сочетал черты разных типов. Нередко русская поземельная община была ещё и церковным приходом. Так же, как и казачья община. Чеченский тейп сочетает в себе кровно – родственные и территориальные принципы, (точнее, эволюционировал от территориально-родственной к родственной общности).

В период модерна «традиционные» коллективы выживания разрушаются. Нередко – целенаправленно (уничтожение русского крестьянского мира).

Некоторые черты коллективов выживания восприняли функциональные элементы «нового общества». Это партийные ячейки, производственные, воинские коллективы. При этом очень часто они приобретали «гражданский» характер. Т.е., нивелировали религиозные, этнические различия. Подчёркивали государственную, идеологическую общность. В эпоху модерна продолжали сохранять значимость религиозные коллективы выживания. Хотя светская идеология их существенно потеснила. Коллективы выживания продолжали сохраняться до второй половины XX века в среде русской эмиграции. Так же, как и другие этнические диаспоры-землячества. Зачастую они близки мужским союзам. Которые нередко эволюционируют в «посттрадиционный» период в этнические преступные группировки, революционные и террористические организации.

В эпоху постмодерна функциональные элементы «цивилизованного» общества лишаются остатков сходства с коллективами выживания. Общество атомизируется и отношения в коллективах обезличиваются. В целом коллективы выживания охватывают меньшинство общества.

При этом резко возрастает роль некоторых этнических диаспор и религиозных коллективов выживания. Особенно созданных мигрантами.

Специфическая черта постмодерна – субкультурные коллективы выживания. Объединяющих носителей какой-либо связанной с определёнными эстетическими предпочтениями и общественными взглядами субкультуры (байкеры, футбольные фанаты). Большое влияние имеют коллективы выживания сексуальных меньшинств.

При переходе от постмодерна к неофеодализму о коллективах выживания вспоминают и обычные граждане. Очень часто они создаются по принципу наличия одного общего интереса – признака. Это временный (целевой) коллектив. (В соответствии с классификацией Л.Н. Гумилёва – консорция). Например, объединения родителей, автовладельцев, застройщиков и пр. В случае появления спаянного коллектива, сильного лидера /лидеров, успешной деятельности коллектив может постепенно начать охватывать разные стороны жизни его членов.

Появляется всё больше и изначально постоянных коллективов (конвиксий) выживания. Чаще всего – религиозных. Но есть и светские.





Как создавать коллективы выживания?





Уже не раз говорилось, что большинство современных русских не слишком готовы к созданию коллективов выживания. Но немало тех, кто может «подтянуться», если жизнь заставит.

Какой стереотип поведения, какие нравственные ценности способствуют созданию коллективов выживания?

Кто это может создать коллективы? Люди, у которых есть свои. Свои – это люди, которым вы действительно нужны. Которые готовы вам помогать (ради вас самих а не собственной выгоды) и чем-то жертвовать ради вас.

Таким людям надо прощать очень и очень многое. Даже то, что они вообще не очень хороши и приятны. Взаимодействуя сними, не стоит сильно «тянуть одеяло на себя». А так же надо быть готовым всегда им помочь, открыть свой кошелёк пр.

Есть люди, приятные вам во всех отношениях. И вы им приятны. Но они в случае чего ради вас и пальцем не пошевельнут. С такими не стоит особенно церемониться…

Иногда нет возможности объединить «своих» в единый коллектив. Они очень разные и друг с другом им делать нечего…

Но иногда это сделать можно. Тогда своих надо собирать по возможности вместе. Общаться, добиваться взаимного доверия. И начинать сообща решать проблемы каждого в отдельности. Срочно занять денег помимо ростовщиков. Посоветовать клиента, работодателя. Как-то помочь с ремонтом или строительством. Глядишь, и коллектив выживания сформируется…

Можно просто без лишних заморочек укреплять отношения с надёжными родственниками и друзьями. Тенденции нашей жизни делают это всё более необходимым.

Все эти рекомендации – для обычных, нормальных людей. Которые думают прежде всего о себе.

Есть ещё и другие люди. Которые безвозмездно помогают другим. Не ожидая награды, по зову сердца. Это избранные, высшая каста. Им не просто подражать. Но можно почитать и по возможности помогать. Насмешка над такими людьми – кощунство. Которое должно пресекаться.

Для создания полноценных, наследственных коллективов выживания в обязательно порядке нужно будет отказаться от принципов новоевропейского индивидуализма. Необходимо создать коллективы, основанные на принципах традиционного общества. Это коллективизм, приверженность традициям коллектива, сочетание принципов равенства и иерархии. Большое значение имеет установление родственных связей внутри коллектива. Осознание его как одной большой семьи. Неделимого целого, действующего как один человек.

Члены такого коллектива защищают друг друга, помогают друг другу приобретать средства к существованию, справляться с любыми трудными ситуациями, воспитывают детей. Но не только. Они вместе радуются, празднуют праздники, приобщаются к прекрасному. Молодёжь совместно проводит досуг и ищет себе спутников жизни.

В таком коллективе есть на кого положиться, кому и кого поддержать в беде. С кем поделиться радостью и успехом. Человеческие отношения, возникающие здесь, спасают от одиночества, страха и бессмысленности жизни. Если человек – член коллектива выживания, у него всегда есть надежда и возможность быть счастливым. Несмотря ни на какую нужду, опасность и горе.

Конечно, для людей не воспитывавшихся в коллективе выживания, создать новый трудно. Очень хорошо, если хоть кто-то в коллективе имеет опыт общинной жизни. Возможно, создание полноценного коллектива выживания займёт не одно поколение. Должен полностью выветрится современный постмодернистский дух.

Верность этой идеи буквально лабораторным путём доказана протестантскими общинами. Европейские общины протестантских либералов разрушаются, не успев толком развиться. Так же разрушаются старые общины, ступившие на путь либерализма. Наоборот, твёрдо сохраняют себя и развиваются консервативные общины. Особенно в Африке и Азии. В меньше степени в России, Восточной Европе и США. И совсем слабо в чрезмерно либеральной Западной Европе.





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Основа самоорганизации – добиваться каких-то насущных и действительно нужных целей сообща. Пусть самых простых и обыденных. Но тех, в которые действительно хочется вложиться. И так отрабатывать принципы взаимодействия. Например, касс финансовой взаимопомощи. Или для взаимной защиты безопасности.

А могут быть и совершенно другие объединения подобного рода. Сообщества молодых матерей, помогающих друг другу ухаживать за детьми. Жильцов многоквартирного дома, объединившихся для благоустройства дома, двора и облегчения тарифов ЖКХ. Целей для таких объединений может быть множество. Их создание – первый этап в возрождении сети русских коллективов выживания.





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Следующий этап – перерастание временных (целевых) коллективов выживания (консорций) в постоянные коллективы выживания (конвиксии). Коллективов, в которых люди объединены множеством видов связей. И вступают в различные отношения по самым разным поводам. У них множество общих целей. Их сплачивают соседские, дружеские, родственные связи. Постоянные коллективы выживания и членство в них существуют на протяжении многих поколений и веков.

Переход от временного (целевого) коллектива (консорции) к постоянному коллективу (конвиксии) весьма непрост. Особенно для современного русского человека. Для него необходим ряд условий. Как «положительных», так и «отрицательных». Положительная составляющая – успешность временного коллектива. Это, прежде всего – способность добиться поставленной цели.

Однако достижение поставленной цели может привести и к быстрой ликвидации коллектива. Как это произошло с жилищным кооперативом В.П. Мелехова. Необходимо появление цели раз за разом.

Ещё важнее групповая солидарность и дружеские чувства помимо всяких целей. Людям не хочется расставаться, есть прямая необходимость быть вместе, или нет.

Для успешных целевых коллективов так же характерны сильные и эффективные лидеры. Которые, однако, не ставят себя выше коллектива как такового.





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Можно назвать три этапа образования сети русских коллективов выживания. Сначала – создание временных (целевых) коллективов (консорций) – объединений ради достижения конкретной цели. Перерастание временного коллектива в постоянный. Множественность целей и связей. Крепкие узы и постоянная близость. Существование сообщества в течение многих поколений. И целевые, и постоянные коллективы могут и должны объединяться в разветвлённые сетевые структуры.

Коллективы выживания тяготеют к автономности. И достаточно плохо приспособлены к объединению в общегосударственные и общенациональные сети. Конечно, коллективы выживания почти всегда объединяются. Но в «локальные сети». С соседними, близко расположенными коллективами. Или близкими идейно. Пусть расположенными и на другом континенте.

Такие локальные сети успешно создавались русскими. Например, казачьи войска. Или система связи и координации старообрядцев одной местности. Или старообрядцев одного согласия в разных местностях.

Но в целом объединением и координацией совместных действий всех коллективов выживания в национальном масштабе обычно занимается государство. Это – одна из важнейший причин стремления самых разных народов создать эту государственность, избавиться от иноземного гнёта. Потому как без государства объединять и направлять коллективы выживания на общее дело затруднительно. Ведь эти коллективы часто не связанны друг с другом. И их цель – защита интересов своих членов. А в разных коллективах они зачастую слишком разные.





Что нужно для возникновения коллектива выживания?





1. Люди больше не могут нормально жить, как жили раньше. Обычные принципы поведения индивидуалистического общества уже бесполезны. Более того, вредны и опасны. Есть люди, которые не только это понимают. Но и знают, что делать.

2. Лидеры (ядро группы). Люди с достаточно высокими интеллектуальными и волевыми качествами. Способные встать выше обычных современных представлений о жизни. И следовать установкам на создание самоорганизующихся коллективов. У которых практическая и организационная жилка сочетается со способностью к самопожертвованию. И желанием активно действовать. Но они не будут стараться ради дармоедов, паразитов и неблагодарных. Последних лидеры быстро отсекут.

3. К лидерам присоединяются люди «по-проще». Но которые тоже способны вести себя не «по-современному», преодолевать общепринятые представления. Они так же должны быть способны «работать в команде» и уметь добровольно действовать на благо других.

4. Наличие разнообразных объединяющих начал. Как лидеров, людей-знамён. Так и общих идеалов, ценностей, верований, поведенческих стереотипов. Например, быть сторонниками какой-либо религиозной конфессии. В коллективе выживания люди реализуют самые разные свои потребности.

5. Отсечение от коллектива дармоедов и интриганов. Последние пытаются занять в коллективе высокое положение. Но не способны выполнять соответствующие обязанности.

6. Эффективное погашение конфликтов. Если кто-то действует на благо коллектива и его членов, то вправе рассчитывать на обязательную ответную помощь. Внутри коллектива должно быть в разы комфортней, чем во внешнем мире.

7. Умение выйти из поля влияния постмодернисткого общества. (Которое, возможно, будет существовать только в голове у энертно мыслящей массы).

8. Отдельный член коллектива жертвует многим ради блага коллектива и других его членов. Но сам коллектив – высшая ценность. Он не может быть принесён в жертву ничему.

9. Члены коллектива могут найти возможность эффективно обеспечивать необходимыми материальными ресурсами. В комплексе. Или же они предоставляют «основному» обществу какие-либо важные услуги. В обмен на которые общество предоставляет им другие.

10. Коллективы выживания должны объединяться в сети.





Коллективы выживания: как избежать проблем.





Критики утверждают, что коллективы выживания справляются с социальной поддержкой людей, поддержанием общественного порядка гораздо хуже, чем развитое социальное государство.

В принципе, так оно и есть! Только вот наличие самых совершенных судов, паромного сообщения, и спасательных служб не приводит к критике умения плавать! Более того, она становится востребованным всё больше и больше. Техника всё чаще отказывает, особенно с неграмотными операторами и спасателей на водоёме не оказывается после оптимизации…

Тем более, что всем известные человеческие добродетели, такие, как храбрость, решительность, взаимовыручка, верность слову, способность к самопожертвованию при хорошей социальной и другой защите атрофируется. А в ходе атрофии исчезает и та самая социальная защита…

И без усилий коллективов выживания скоро будет невозможно существования очень многих школ, больниц дорог, мостов и пр..

Ещё один блок критики концепции коллективов выживания – коллективы выживания разрушают единство общества и способны порождать внутренние конфликты в обществе. Закрытость коллективов выживания могут способствовать созданию тоталитарных сект, мошенничеству и другим видам паразитирования одних людей над другими.

И эти возражения имеют под собой реальное подтверждение.

Довод о подрыве единства общества был бы неопровержимым, если бы не постепенный уход государства из многих сфер жизни. Процесс этот общемировой, о нём и его неизбежности, например, открыто и прямо заявил король Голландии Виллем - Александр. Тем более, что объективно нарастает недостаток ресурсов: и природных, и интеллектуально- профессиональных. И элитные группы становятся гораздо более прижимистыми по отношению к неэлитным. Поэтому возвращение к коллективам выживания содержит в себе изрядных элемент вынужденности.

Коллектив выживания в наше время должен состоять из действительно близких друг другу людей. Желательно - хорошо знакомых. Пусть их будет совсем немного, но они будут лояльно относиться друг к другу, друг - друга защищать и поддерживать. И среди них не будет мошенников и паразитов.

Такой коллектив выживания может объединять родственников, друзей, единомышленников. Или тех и других в разных пропорциях. Но главное – выше перечисленные качества. Не стоить гнаться за количеством членов, но за качеством отношений. Многое лучше получать не внутри коллектива, но у союзников за его пределами.

Именно поэтому нужны сети коллективов выживания! Такие сети могут объединять и единомышленников, и быть бизнес – структурами.

Маленький церковный приход может быть коллективом выживания. Многолюдный приход – сетью коллективов. Повседневно должны общаться и взаимодействовать те, кому хорошо друг с другом, кто поддерживает друг друга в повседневной жизни. Как целое такой приход выступает не всегда, но в определённых случаях…

Мне могут возразить, что в старину действовали коллективы выживания, построенные по «формальным» признакам: родственники, соседи, единоверцы и пр.. Но то были люди, имевшие огромнейший, многопоколенный, непрерывный опыт жизни в коллективах выживания, наработанные поведенческие шаблоны и пр.. Которые отсутствуют у современных людей. Пока отсутствуют…





Коллективы выживания и власть





Как относилась и относится власть к коллективам выживания? По-разному, скорее терпела и считалась, чем поддерживала напрямую. Но кроме как в XX веке никогда и не боролась. Мир семей и общин был автономным миром. Который взаимодействовал, но не сливался с миром власти.

Власть могла благодетельствовать отдельные коллективы выживания и их сети, могла с ними жестоко бороться и даже уничтожать. Но на сам принцип не посягали. Потому что коллективы выживания были экономической основой общества и платили налоги. А так же обеспечивали физическое и культурное воспроизводство общества.

Коллективы выживания обеспечивали и поддерживали определённую автономию от власти. Но принципиально и массово с властью не боролись, даже с иноземной и оккупационной. Боролись с властью всегда надколлективные структуры, сами бывшие квазивластью. Единственное, коллективы выживания могли частично замещать государство и способствовать созданию надколлективных органов в случае самоликвидации или ликвидации системы власти.

В XX веке, благодаря прогрессу государство смогло извлекать огромные доходы помимо коллективов выживания. А так же, благодаря этим доходам, получила возможность обеспечивать условия для культурного и физического воспроизводства. Коллективы выживания теперь рассматривались как очаги неподконтрольного и вероятного прибежища смуты. И потому коллективы выживания полностью или частично были уничтожены. Естественно, в наиболее богатых и развитых странах, которые могли себе это позволить. Усилия государства были поддержаны многими «мужчинами и женщинами», получившими возможность неплохо жить и получать защиту помимо коллективов выживания. Ради которых порой надо многим поступаться.

Как показала практика, обогатиться и всячески развиться государство и общество прекрасно смогло и без коллективов выживания. Но оно оказалось абсолютно несостоятельно в плене воспроизводства: физического, ценностного, идентичностного. К началу XXI века наиболее богатые и развитые общества показали свою неспособность существовать дальше. Всё больше хромает уже и экономическая составляющая.

При этом наиболее мощные институты «цивилизованного общества» явно стремятся передавать свои функции на аутсорсинг. Поэтому государство ищет, на кого бы переложить свои обязательства, одновременно увеличивая свои бонусы, например, фискальные. Без коллективов выживания государству будет не обойтись. Например, в сфере социальной защиты и обеспечения местной инфраструктуры.

Пока ещё жареный петух только готовится клюнуть, и позиция государства крайне непоследовательна. Но в то же время оно всё больше склонно обращаться к негосударственному аутсорсингу.

Необходимо иметь в виду, что для властей могут представлять опасность только временные и целевые виды самоорганизации, которые проявляют бурную активность короткое время, а потом исчезают.

Коллективы же выживания, действующие на постоянной основе и обеспечивающие насущные потребности своих членов, в целом склонны сохранять status quo и не «раскачивают лодку». Наоборот, они, при эффективной работе способны осуществлять аутсорсинг некоторых функций государства и минимизируют негативные последствия общей ситуации в стране и делают её более стабильной.





Полезные советы





1. Кризис: экономика и психология

2. Взаимодействие с людьми

3. Безопасность жизнедеятельности

4. Сельское хозяйство

5. Техника, дом, транспорт





Для создания полноценных, достаточно автономных коллективов выживания нужны правильно построенные отношения с людьми, владение набором техники и технологий, повышающих кризисоустойчивость и мобильность. Остро встаёт и вопрос безопасности жизнедеятельности.





Начнём с основного – экономического момента





Большинству провинциальных жителей, кому не на что покупать золото и валюту, которые далеки от государственной службы и бюджетной работы, да и имеющим к этому отношение нужно думать о самозанятости: выращивание и разведение чего-либо, перевозки на короткие расстояния, самые разные технические шабашки. Тут лучше думать о создании клиентской базы.

Если обучатся, то чему-то востребованному и насущному. Не банковской аналитике (прекрасных, но безработных специалистов с опытом и так сколько угодно), а какому-нибудь сыроварению или выращиванию шампиньонов. Водителю автомобиля неплохо будет заняться повышением категории. Так же неплохо будет вложиться в какую-нибудь «самооборону для чайников» для себя, если не владеете (тут важно избежать лохотрона) и, возможно, некий рукопашный бой для ребёнка. Всем может пригодится элементарный спорт в виде пробежек.

Причём, чему учиться, надо по возможности выбирать в соответствии с близостью к своим интересам и наклонностями, имеющейся квалификацией. (Хотя согласовать наклонности и знания со спросом часто очень трудно).

Учитесь какой-нибудь ненужной ерунде вроде икебаны, если такое хобби может помочь бороться со стрессом и депрессией.

1.Ни в коем случае не отказывайтесь от чтения СМИ! Наоборот, читайте больше и учитесь проверять и перепроверять информацию. Так же относитесь к разговорам и слухам. Осваивайте профессию разведчика, работающего на самого себя. Это жизненной необходимо!

2. Желательно оставаться оптимистом, пусть это и труднее всего. Для его хоть какого-то поддержания надо переключать внимание с некоторых привычных вещей на новое. Без вытеснения не обойтись … Что касается эскапизма (ухода от реальности) Он хорош, когда скрывает дальнюю перспективу, и плох, когда скрывают близкую перспективу и насущную реальность.

3. Лучше считать кризис временным или вечным? Кто очень привязан к прежнему миру – лучше считать его временным. Но тем, хочет «пусть былое уходит, пусть придёт что-нибудь», лучше считать кризис началом бесповоротного конца привычного мира. Так у них и оптимизма больше будет. А так поживём – увидим.

4. За пределами своего коллектива выживания можно брать или давать в долг только небольшие суммы в случае крайней необходимости





Взаимодействие с людьми

Нормальное устройство современной русской семьи.





В семье должен быть лидер. Лидерами современных русских семей могут быть деды и бабки, мужья и жены, взрослые дети и внуки. Но чаще мужчины и женщины средних лет. Главным для лидера является твёрдый характер в сочетании с практическим умом и гибкостью, чувством справедливости и объективности. Размеры русской семьи должны определяться, исходя из количества родственников, могущих уживаться друг с другом и готовых добровольно признавать авторитет лидера. Семья члены семьи не обязательно живут все вместе, степень участия в жизни семьи может быть различной и определятся, исходя из взаимных интересов и психологических качеств. Но даже живущий одиноко человек должен так или иначе поддерживать связь с какой-либо родственной группой.

Отношения в семье должны строиться, исходя и соотношения прав и обязанностей. У кого больше обязанностей или они сложнее иди важнее, у того больше и прав. В семье по возможности не должно быть холявщиков. Безвозмездно пользоваться услугами других могут только самые маленькие дети, совсем уж немощные инвалиды и старики.

Когда не надо и когда надо прислушиваться к старикам.

Жизнь людей ожидают коренные перемены. И событийный опыт нынешних стариков к ним не применим. Опираясь на их прогнозы, можно легко попасть впросак, поскольку картина мира нынешних стариков во многом фантастична, поскольку сформировалась в мягких и стабильных условиях второй половины XX в.. Более молодым людям надо будет опираться на собственный разум.

Однако стоит прислушиваться к призывам стариков укреплять родственные, соседские связи, вообще быть более социальными. В наше время пожилые люди также владеют уникальными профессиональными знаниями в различных областях, которых нет у молодых.

Нормальная жена. Нормальная жена не обязательно должна быть кроткой, молчаливой и безответной. Многое зависит от того, какой у неё муж, родственники и условия жизни в целом. Полезному для семьи мужчине безусловно надо подчиняться. Но как быть, если жена в семье – единственный нормальный человек? И такое бывает… Но в любом случае она должна со всей серьёзностью относится к роли матери и хозяйки. Она должна следить за здоровьем детей, воспитанием девочек. Наличием в доме запаса здоровой пищи и лекарств. Жена должна быть экономной и избегать любых расходов сверх необходимого.





Воспитание детей

Нормальное воспитание детей





1. Основа воспитания – личный пример. Меньше слов – больше дела. Как можно меньше лицемерья. Нотации и нравоучения лучше заменять яркими, увлекательными и достоверными рассказами из жизни.

2. С ранних лет ребёнка нужно знакомить с жизненно важными занятиями и приучать к спорту. В подростковом возрасте профориентация должна становится более узкой в зависимости от способностей и наклонностей ребёнка атак же статуса и связей родителей.

3. Ребёнка нужно ставить в условия, когда он сам должен принимать решения без каких-либо подсказок. А за неправильное решение строго взыскивать…

4. В ребёнке должны поощряться общительность, умение жить в коллективе, решать проблемы и задачи, кооперируясь с другими. Пусть это даже будет связано с определённым экстримом. Это лучше геймерства, но тут главное не переходить грань …

5. Всё это может работать, если родители умеют сдерживать себя и быть объективными. Если родитель (для сына прежде всего– отец, для дочери – мать) понимает, что склонен к излишней доброте либо строгости к ребёнку, необъективен к нему – он должен найти другого, объективного воспитателя, и добровольно переложить на него часть своих функций. Таким человеком может, например, быть наставник в будущей профессии.

Любого ребёнка в возрасте от четырёх до шести лет нужно тщательно обследовать у психолога. И не у теоретика -доктринёра, а у добросовестного практика.

На основании результатов обследования можно делать более –менее реалистические выводы о стратегии воспитания ребёнка. Так же нужно учитывать социальные возможности семьи, то куда движется общества, какие возможности появляются, а какие исчезают.

Есть дети, которых надо воспитывать в казарменно монастырском духе, а кого-то в духе хиппи. Но решать такой вопрос родители могут только на основании объективных фактов.

Но изложенные выше принцип хорош, когда дети в семье похожи характером и склонностями друг на друга. А если в одной семье дети совершенно разные?... Можно например, попытаться сколотить из детей команду, где каждый член по-своему стремится к достижению единой цели. Но не всегда это возможно. Воспитание детей всегда будет оставаться сферой непредсказуемого! Дети часто не наследуют как достоинства, так и недостатки родителей. В наше время о, что было полезно в своё время для родителей, может оказаться вредным для детей. Придётся импровизировать, нередко полагаться на интуицию…





Мягкость и жесткость в воспитании детей.

Весьма успешные, работящие люди часто с теплотой вспоминают своих родителей. За то, что они не докучали им своим воспитанием, уже в подростковом возрасте разрешали им жить так, как им хочется. Что научило их радоваться жизни, быть самостоятельными, брать на себя ответственность. Уже в более чем зрелом возрасте людей продолжает вдохновлять пример родителей, которые не мешали жить своим детям и сами вовсю радовались жизни. Особенно если радовались не в ущерб здоровью и благосостоянию. Веселие, масса позитивных эмоций, испытанных в детстве, может потом помочь человеку выжить в самых невыносимых условиях…

Строгих же и угрюмых родителей дети часто так никогда и не прощают…

Значит ли это, что я призываю к либеральному воспитанию в семье? Конечно же - нет! Самое главное – учёт индивидуальных особенностей ребёнка и перспектив его реального места в обществе. Причём надо иметь в виду, что детям в течении XXI в., скорее всего, придётся жить в гораздо более суровых условиях, чем родителям.

Некоторым детям только жесткое воспитание, при всех его тягостных издержках, может создать условия для достойно прожитой жизни. Иначе просто будет ещё хуже… Ребёнок может вырасти чрезмерно изнеженным и / или буйным. (Вообще, цель воспитания – наименьшее зло, а не абстрактный идеальный человек). Если другим детям в семье такое воспитание, наоборот, не нужно, ребёнка нужда отдать в военное учебное заведение (как поступили в своё время с Дональдом Трампом), либо на воспитание к жестким и надёжным людям, которым доверяют родители. Именно так часто и поступали люди в старину! Особенно – знатные и богатые. Это нередко практиковалось, например, у русских дворян или у аристократов Кавказа (обычай аталычества).

И мягкость, и жесткость сами по себе бесполезны для воспитания детей. Необходима интуиция, объективность в оценках вместе с пониманием личных особенностей ребёнка на фоне того, куда движется общество. Родители не должны быть слишком самоуверенны в своих оценках, например, они нередко не обладают объективностью в отношении своих детей. Они должны советоваться с опытными людьми, желательно средних лет, но не с пожилыми. Пожилые люди часто не могут делать поправки на изменения, происходящие в обществе.

Как учить ребёнка осторожности. Пусть лучше ребёнок неопасно падает и ушибается. И только потом можно говорить, что надо быть осторожным, держаться и пр.. Тогда ребёнок будет серьёзно относиться к предупреждениям о реальной опасности. Станет более ответственным и наблюдательным.

Упрямство у детей.

Упрямство – очень полезное качество! Именно оно позволяет добиваться цели и справляться самыми суровыми тяготами. Поэтому не стоит мешать ребёнку быть упрямым. Надо лишь направить его упрямство в нужное русло. Туда, где ему придётся решать сложные, но в целом посильные лично для него задачи. Какие родители авторитет у детей в течении всей жизни? Те, кто не стеснял свободу ребёнка и сами умели радоваться жизни, не нанося вреда себе и своем близким. При этом они не шли на поводу у детей, не потакали всем их капризам, и в некоторых случаях могли отпрыска твёрдо осадить…





За пределами семьи





Профессии будущего.

Армейские и полицейские специальности, медицина, IT- инженеринг, другие инженерные специальности, знание различных видов монтажа, навыки ведения сельского хозяйства.

Нормальные друзья.

Настоящие друзья не обязательно заняты в одной профессии, но помогают друг другу зарабатывать. А так же готовы оказать друг - другу помощь и деньгами, и действиями. Они так же любят отдыхать в обществе друг друга, у них похожие вкусы и отношение к жизни.

Нормальные отношения с чужаками – союзниками, патронами / клиентами.

Но не помешают так же прочные искренние отношения с представителями других профессий и жизненных сфер. Которые могут оказать уникальные профессиональные услуги или поддержать в тяжелой ситуации. Иногда такой человек может стать надёжной и не чрезмерно корыстной «крышей» или «спиной». Простому человеку не помешает обзавестись относительно порядочным патроном, а влиятельному человеку – дельным и исполнительным клиентом.

Надо ли наказывать обидчиков?

Наказывать обидчиков необходимо (судебное преследование), когда надо доказать, что ты не объект для эксплуатации и есть возможность поднять свой статус, укрепить положение. Если наказание обидчиков не улучшает статус и положение а также трудно и затратно, то оно излишне.





Безопасность жизнедеятельности





А) Здоровье

Об опасности гриппа и простуды.

В последние годы зимние обострения гриппа и ОРВ проходят всё более остро. Вирусы мутируют, люди слабеют и пр. Поэтому необходимо быстро и своевременно обращаться к врачу, начинать принимать антибиотики (например, ингавирин, левалет). Если температура и кашель долго не спадают, необходима срочная флюрография на предмет выявления возможно начавшейся пневмонии. Тогда необходима срочная госпитализация и / или назначение сильнодействующих препаратов.

Памятка по борьбе с гриппом. Необходимо часто мыть руки, не трогать лицо руками. Для профилактики гриппа рекомендуют принимать ингавирин, цитовир или амиксин. Всех граждан с симптомами простуды немедленно изолировать от трудового коллектива и родных. Немедленно вызвать к ним врача, нельзя заниматься самолечением «чаёчками и медочками»! Из-за гриппа в общественных местах необходимо ношение медицинских масок, перчаток. Перчатки (медицинские или с гладкой поверхностью, пригодные для санобработки) особенно необходимы пользователям общественного транспорта. На будущее: в сентябре – октябре – прививаться ( если и болеют люди, но не так тяжело).

Отравление земли удобрениями

Удобрения нередко накапливаются в почве и в некоторых видах выращиваемых продуктов. Которые получают их из почвы. Поэтому их реальные дозы иногда существенно выше, чем доза этого года. Именно поэтому, например, случаются отравления арбузами. Пользоваться минеральными удобрениями надо с большой осторожностью, периодически снижая их количество.

Абхазские мандарины.

Мелкие и битые абхазские мандарины полезнее для здоровья красивых из супермаркета. Красивость достигается химической обработкой при росте и консервантами.

Покупать надо не только продукцию абхазов, но и местных селян и дауншифтеров. Если вы сами ничего не выращиваете. Надо познакомиться с товаропроизводителем и оценить качество и экологическую чистоту его продукции.

Опасно ездить с похмелья. Опасна не только езда в пьяном виде, но и езда с похмелья. У водителя существенно снижается координация движений, внимание, реакция.

Как ослабить похмелье?

Чтобы ослабить похмелье похмелья, нужно перед застольем выпить таблетку аспирина и по одной таблетке активированного угля на 10 кг. Своего веса.

Лучшее средство от пьянства.

Лучшее средство от пьянства – занятие земледелием и уход за своем собственным домашним скотом.

Бросать или не бросать курить

В кризис для сохранения здоровья и экономии денег некоторые пытаются бросить курить. Но в нервных и тяжелых условиях резко бросать может быть опасным для здоровья! Лучше просто сократить количество выкуренных сигарет.

О лечении народными средствами. Чтобы лечится народными средствами, надо их по-настоящему знать. И иметь талант к их использованию, что гораздо важнее, чем в научной медицине. Вообще, когда в старину пользовались одними народными средствами, смертность была го-о-ораздо выше нынешней, особенно детская. Однако настоящие, не фейковые, народные средства гораздо лучше, чем никакие. Особенно в сочетании с вполне современными …

О профилактике ВИЧ – инфекции можно прочитать здесь:

Памятка для подростков, родителей и педагогов по профилактике ВИЧ –инфекции и СПИДа // Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха"Средняя общеобразовательная школа №25" http://bal-sch25.edumsko.ru ( дата обращения – 04. 03. 2017).

А о профилактике сердечно сосудистых заболеваний – здесь:

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний // http://www.medkirov.ru (дата обращения - 02. 01. 2017).

А здесь о том, какие народные средства опасны для детей, а какие можно применять. Какие народные средства опасны для детей, а какие можно применять // https://deti.mail.ru (дата обращения – 28.11.2016).





«Фельдшеризм» и индивидуальные особенности.





Различные рекомендации по лечению «из интернета» или «из книг» страдают тем, что врачи старой школы называют «фельдшеримом», т.е., лечением по стандартным лекалам без учёта индивидуальных особенностей, которые у отдельного пациента могут существенной отличаться от «стандарта». Фельдшеристами являются и очень многие нынешние врачи, в той или иной степени купившие дипломы. Поэтому желательно пройти комплексное обследование в клинике с квалифицированными врачами, обсудить с ними результаты обследования. Это поможет узнать свои индивидуальные особенности, слабые и сильные стороны организма и соответственно корректировать лечение.

Становитесь врачами! Человек, умеющий действительно лечить других, будет востребован всегда. Неважно, какая официальная зарплата у медицинских работников. Для настоящих врачей формы занятости не ограничены. Они только могут меняться в зависимости от условий. Не даром мать диссидента и известного питателя Василия Аксёнова послала его учиться на врача. Врачу легче было выжить и в ГУЛАГе. Важность профессии врача растёт, чем ближе страна к неофеодализму. Не даром столько выходцев из африканских и других не самых богатых стран едут повсюду приобретать эту профессию. Они хорошо понимают, что действительно нужно в суровых жизненных условиях…

Однако надо становиться настоящими врачами, а не обладателями купленных дипломов. Многому теперь могут научить только опытные пожилые практики.

Б) Об опасности мошенничества

Вы должны присутствовать во время общения ваших престарелых родственников с работниками различных служб, риелторами. Необходимо выписывать их личные данные, а потом сверять их по сайтам учреждений. По крайней мере, Ваши престарелые родственники всегда должны сообщать Вам о визитах всевозможных социальных работников и представителей других служб, и выписывать их данные самостоятельно.

Надо иметь в виду, что различные эсэмэски от родственников с просьбами денег, от банков и форм с просьбами погасить задолженность всегда должны проверяться звонком на телефон родственника либо обращением в соответствующую фирму.

На неизвестных коммерческих сайтах никогда нельзя вводить номер вашего мобильного телефона!

Не гонитесь да дешевыми либо бесплатными услугами! Будь то услуги парфюмерных компаний, либо частные объявления по продаже супердешевой бытовой техники, либо супербыстрые и выгодные кредиты!

Например, парфюмерные компании в результате «продадут» вам косметику на баснословные суммы, продавец телефона получит предоплату и вообще ничего не продаст пр…

Даже если вполне серьёзные фирмы предлагают вам что-либо (кредит, изменение тарифа сотовой связи) лучше откажитесь! Поскольку в любом случае заработает фирма а вы останетесь в убытке… При заключении договоров внимательно их изучайте либо обсудите непонятные места с надёжным юристом. Помните, никто, кроме небольшого числа близких людей не заитересованны в вашей выгоде, А «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Жертвами мошенников часто становятся либо самоуверенные, либо одинокие люди, которые не советуются с надёжными людьми, родственниками, друзьями и пр..

Санкт-Петербург. 13-го января 2016 года из ячеек «Промсвязьбанка» украли около миллиарда рублей На самом деле с середины лета в Санкт-Петербурге обнесли ячейки в нескольких банках. На Восстания, д.6, на Невском пр., д. 44 и вот теперь Промсвязьбанк. Банки никакой ответственности не несут за содержимое ваших ячеек. Поэтому будьте предельно аккуратны, когда совершаете сделки с недвижимостью!!! При заключении договора с банком об аренде ячейки ОБЯЗАТЕЛЬНО прописывайте сколько денег вы закладываете в ячейку, в какой валюте, переписывайте номера банковских купюр. Только в том случае, если вы составите опись закладываемого имущества в ячейку, вы сможете предъявить банку имущественные претензии за содержимое арендуемой ячейки. ВНИМАТЕЛЬНО читайте договор об аренде ячейки с банком, а еще лучше заключайте договор аренды ячейки со своим проверенным юристом!





Фейковые сообщения в социальных сетях: как не стать помощником мошенников?

В последнее время мошенники стали часто прибегать к психологическим приёмам, чтобы сбить клиентов банков с толку и воспользоваться ими в своих информационных атаках на финансовые компании.

Представьте такую ситуацию: вы листаете ленту в любимой социальной сети Facebook или ВКонтакте. Вдруг вам на глаза попадается эмоциональная публикация с множеством восклицательных знаков и больших букв — к примеру, о массовых блокировках, списаниях или проверках, которые устроил ваш банк. От лица администрации одной из групп, на которую вы подписаны, сообщается, что сотрудники банка обзванивают клиентов, пытаются выявить факты незаконных операций и в случае их обнаружения блокируют карты.

«Что же делать?» — в панике думаете вы. Для начала расслабьтесь. Скорее всего, группу, в которой была опубликована эта запись, взломали, либо администраторы опубликовали непроверенное сообщение, проще говоря — сделали вброс в погоне за лайками.

Помните: если вам позвонили или написали от имени банка и сказали о блокировке карты, списаниях, проблемах с наличностью или еще о чем-нибудь подобном, это не банк, а мошенники. Карту могут заблокировать тогда, когда клиент сам звонит в контактный центр, чтобы подтвердить операцию, но дает некорректную информацию — неправильно называет свою фамилию или паспортные данные. Другие «информационные поводы» невозможны.

Не доверяйте таким скандальным записям или сообщениям, не обращайте внимания на их эмоциональность и уж тем более не делайте репосты, иначе вы попадётесь на удочку мошенников и поможете им в распространении ложной информации.

Если вас всё же смутит то или иное сообщение, обязательно позвоните в банк по номеру 900 (с мобильного), зайдите в официальное сообщество банка или поищите информацию на этот счёт в уважаемых СМИ.

Фейковые сообщения в социальных сетях: как не стать помощником мошенников? // Страница Сбербанка в социальной сети facebook





Сельское хозяйство

В условиях кризиса хорошим подспорьем и для имеющих и для не имеющих востребованные в кризис профессиональные навыки может оказаться птицеводство, кролиководство, разведение нутрий, иногда – прудовой растительноядной рыбы. Но тут возникает серьёзная проблема, связанная с дороговизной кормов. Кормление разных указанных здесь видов нужно уточнять отдельно. Но большинство них могут базироваться на сенокошении и отходах растеневодства. Рассмотрим ситуацию на примере разведения птицы.

Занятие сельским хозяйством «по-настоящему» - дело нелёгкое. Особенно, если по возможности обходиться своими силами и не пользоваться покупными семенами, кормами и пр.. Одно дело – огурцы или помидоры в квартире. А если животноводство с самостоятельной заготовкой силоса? Часто решиться на «всё это» можно лишь тогда, когда заниматься чем-то другим уже нет возможности. Однако подобное занятие, даже если и оно не прибыльно и только позволяет кормиться, может стать подспорьем в трудных условиях. А так же спасти человека от безделья, пьянства и депрессии. У него на это не будет сил. Хорошо, когда человек живёт не один, а в семье. Тогда кто-то может в большей степени зарабатывать «живые деньги», а кто-то заниматься сельским хозяйством. Хотя и оно может быть источником прибыли, но лучше комбинировать.





Против ГМО

Генно-модифицированные продукты опасны уже тем, что делают сельхозпроизводителей полностью зависимыми от крупных фирм — производителей семян. Сам производитель не может обновлять семенной фонд.

Помидоры и огурцы без ГМО: как их получить.

Для начала надо приобрести нормальные, неГМО семена. Высадить их и получить урожай. С переспевших помидор или огурцов вынуть семена (чтобы семенные помидоры и огурцы «дожили до преклонного возраста», лучше высаживать их в теплице), промыть в воде, просушить на солнце в хорошо проветриваемом месте, (в семенах не должна завестись плесень) , а потом в мешочке храню в сухом прохладном месте а перед посадкой обработать слабым раствором марганцовки в течении трёх минут и проращивать.

Если речь идёт об огурцах, то на слой ваты положить марлю, смоченную водой, в один слой. После выложить семена огурцов, прикрыть марлей и следить, чтобы она оставалась влажной. Семена, из которых проклюнулись ростки ,можно высаживать. Иногда хватает и трех дней , а бывает - проходит целая неделя.

Помидоры перед посадкой в грунт высевать по три-пять семян в одноразовые стаканы. После того, как рассада вырастет до пяти сантиметров, два-три нормальных листа надо пикировать (удалить). После этого маленький помидор надо аккуратно вытащить из стакана. При этом кончики корней повреждаются и тогда они дают больше завязи и ниже растут

После пикировки надо по одному рассаживать в ящички или стаканы, а если погода позволяет то можно и в грунт.

Помидоры, в отличии от огурцов, можно и не замачивать просто посеять. Но тогда сразу же хорошо полить.

О выращивании овощей на Юге России. Картофель и огурцы неплохо растут при равномерном увлажнении на открытом воздухе. Помидорам же необходимы теплицы.

Неофеодализм и кукуруза или торжество Никиты Сергеевича.

Кукуруза даёт удивительно много полезного на небольшую единицу площади с небольшими трудозатратами. Крупные семена на больших початках могут дать на удивление много муки и крупы, пригодных для изготовления таких блюд, как мамалыга.

Недаром на кукурузе (маисе) «выросли» великие цивилизации доколумбовой Америки, не имевшие тягловых животных и ограниченно использовавшие металлы. За счёт кукурузы небольшие и немноголюдные города майя обзавелись величественной и совершенной архитектурой. Для трудоёмких работ хватало и времени, и пищи.

Зелёные листья кукурузы в измельчённом виде с добавками и без них можно давать в качестве корма различным домашним животным. А так же для изготовления удобрений.

Сухие листья и стебли, очищенные от семян початки можно использовать в качестве топлива для твердотопливных печей.

Кукуруза – одно из основных видов сырья для производства биогаза. Причина этого – большие и регулярные урожаи, значительная производительность метана.

Считается, что кукуруза истощает почву, хотя не все специалисты согласны с этим мнением. Поэтому после кукурузы 3 – 5 лет советуют сеять бобовые (напр. – фасоль) и кормовые травы ( клевер, люцерну).Так что Никита Сергеевич просто спутал коммунизм с неофеодализмом…

Формула огорода: сад, картошка, кукуруза и теплицы.

Правильное хранение зерна и крупы. Зерно (например, рис, кукурузу) и крупу надо прожаривать в духовке для уничтожения личинок вредителей и закатывать в стеклянных банках. Так они могут храниться до пяти лет включительно.

Выращивание огурцов на подоконнике. // http://legkovmeste.ru (дата обращения – 04. 02. 2017).

Заготовка кормов// http://fermer.ru

Как же приготовить силос в домашних условиях? // http://agrorad.ru

Лавлинский А.В. Технология получения мицелия шампиньонов в домашних условиях// ekosphera.agroserver.ru.





Техника, дом и транспорт.





А) Работы, вещи, технологии.

Хозяйственные работы. Хозяйственный работы (в поле, на огорода, уход за скотом, обустройство жилища)при господстве традиционной культуры направлены на выживания работающих. Хозяйственные работы в наше время нередко направлены лишь на развлечение, самоутверждение, создание повода для общения. Такие хозяйственные работы, особенно инициированные женщинами, нередко совершенно бессмысленны. Конечно, иногда они могут поддерживать некоторые навыки. Но требуют бессмысленных трат и расхода энергии. Психология и степень ответственности традиционных и современных работ абсолютно разная. Если даже современные работы направлены на получение прибыли. При традиционном укладе все они, прежде всего, направлены не на получение удовольствия или дохода, а для получения результата непосредственно для вживания ( получение еды, утепление жилища и пр..).

Общественные колонки и колодцы

Износ водопровода в ряде мест близок к критическому. Но не у каждого есть возможность оборудовать у себя во дворе скважину или колодец. Людям стоит задуматься о воссоздании общественных колонок и колодцев.

Заказы от народа промышленности. Электрические крупорушки. И особенно электрические мельницы, небольшие и недорогие.

Водяные фильтры

Водяные фильтры на тканевой основе можно прочищать и использовать вторично. Фильтры без тканевой основы расслаиваются.

Газовые и твердотоплевные котлы

Отопительные котлы на газе и нефтепродуктах стоят дешевле. Зато для твердотопливных гораздо дешевле топливо.

Бэушные мобильники лучше новых! Неплохо начинать собирать подержанные мобильные телефоны нулевых годов производства, качественных приличных фирм, некитайской сборки. Они смогут работать гораздо дольше и надёжнее новых моделей. Что касается смартфонов эконом -класса, то от них больше проблем. Они должны быть пусть не самые дешевые и надёжные, или никакие.

Мобильный телефон, аккумулятор которого можно отделить от остального устройства и поставить новый, поддаётся починке. Тот, у кого нельзя поменять батарею «батарею», после её поломке восстановлению не полежит.

Пока не поздно!

Перенимайте знания и навыки у пожилых инженеров, токарей, слесарей и пр. с хорошей репутацией! Но не забывайте знакомится и новейшими технологиями. Программированию и 3D – технологиям надо учиться у отнюдь не старых людей…

Б)Неофеодальный дом. Крыша должна иметь скаты, под углом 30 – 40 градусов к плоскости, один из скатов должен быть ориентирован на юг. У дома должны быть толстые теплоизолирущие стены, пусть даже из дешевого самана. Окна и двери должны быть небольшие. Твердотопливная печь может сама по себе отапливает небольшое пространство. Если она подключена к водяной отопительной системе, то тем обширней и разветвлённей система, тем больше нужно топливо. А оно не всегда и везде может быть доступно в нужном количестве. Поэтому неофеодальный дом должен быть по возможности небольшим. Но у дома должен быть обширный теплоизолированный подвал ( поэтому лучше именно подвал, а не подвальный этаж). В таком подвале можно что-либо выращивать, например, грибы, временно держать домашнюю живность в слишком жаркую или холодную погоду. Подвал может служить домашним бомбоубежищем, и быть «холодной» кладовкой. В случае сравнительно высоких грунтовых вод пригодится хорошо теплоизолированный надземный повальный этаж, который можно будет временно отапливать отдельными печами. В подвал / подвальный этаж желателен отдельный вход не из дома.

Необходимо восстанавливать технологии сооружения подвалов, больших по площади самого строения, хотя бы в одну сторону. Для этого пригодится конверсия оборонных технологий.

Этапы постройки деревянного дома своими руками // http://masterbrusa.ru (дата обращения – 01. 01. 2017).

Строим из самана // https://muzhik-v-dome.ru (дата обращения – 01. 01. 2017).





Альтернативная энергетика для «частника»: некоторые реалии

Пока солнечные батареи и энергию ветра в России используют состоятельные люди, частные фирмы и государственные учреждения. Особенно если речь идет об электроснабжении офисных и жилых помещений, складов и автостоянок. Для производственных нужд мощности электроэнергии, добытой альтернативным путём, как правило, недостаточно. В среднем установка подобного энергетического комплекса стоит от ста тысяч рублей.

Продавцы активно предлагают монокристаллические батареи под предлогом того, что в солнечную погоду они более эффективны. Но на деле они просто более дорогие. Поликристаллические батареи на деле дешевле и более эффективны там, где солнечных дней относительно поровну или меньше с солнечными.

Умелому человеку гораздо проще собрать батарею самому из купленных по Интернету отдельных элементов светоулавливающих панелей. Особенно дёшево можно купить битые элементы. Они не столь эффективны по отдельности, но приобрести их можно много по бросовой цене.

При использовании солнечных батарей небогатыми частными домохозяевами, приобретающими их ради экономии, встаёт вопрос об их резком удешевлении. Например, уникальная технология краснодарского изобретателя Дмитрия Лопатина, основанная на нанесение специального светоулавливающего покрытия на твёрдую поверхность. Сейчас Дмитрий Лопатин живёт и работает в Индии…

В качестве электроаккумуляторов для нужд альтернативно энергетики рекомендуют использовать аналогичные применяемым в городском электротранспорте.

Ветровые генераторы пропеллерного типа эффективны там, где регулярно дует сильный ветер. Барабанные генераторы с системой из нескольких вращающихся элементов можно использовать и там, где погоды не столь ветреная.

Аккумуляторы для ветряка: типы, технологии и назначение // http://rusveter.ru ( дата обращения – 26. 11. 2016).

Аккумуляторы для солнечных батарей // http://e-veterok.ru ( дата обращения – 26. 11. 2016).

Билл Гейтс назвал 3 технологии, которые изменят мир // http://dayofru.com ( дата обращения – 03. 12. 2016).

Солнечные панели (солнечные батареи) // http://эко-энергосбережение. рф( дата обращения – 03. 12. 2016).

7) Автотранспорт, компьютер, 3D – принтер. Автотранспорт. Необходим автомобиль, сочетающий вместительность, надёжность, лёгкую доступность запчастей, относительную экономичность и неприхотливость в потреблении топлива. А так же возможность использования прицепа. Можно выбрать такие модели из числа пикапов (в т.ч. – внедорожников), минивэнов и небольших грузовичков. Это необходимо как для перевозки топлива и сельхозпродукции, так и в случае быстрого вынужденного отъезда. При достаточно уровне вождения не помешает обзавестись полноценным грузовиком. На нём в период перехода к неофеодализму можно неплохо зарабатывать и/ или помогать нуждающимся людям.

В условиях перехода к неофеодализму лучше всего иметь обычную «ГАЗель». Она сравнительно мало потребляет и удобна для ремонта.

О специфике ремонта «ГАЗели» можно прочитать здесь: http://avtomobilgaz.ru/furgony/gazel/remont-gazeli-svoimi-rukami.html

Но лучше всего ознакомиться со специальными книгами, вроде «Ремонтируем «ГАЗель».

Подойдут и автомобили Ульяновского автозавода.

Среди иномарок хороши не самые новые «немцы» и «японцы»…

Какие авто считаются самыми надежными // vtomobilabc.ru (дата обращения – 31. 12. 2016).

Основные поломки автомобилей марки УАЗ // http://prouazik.ru ( дата обращения – 31. 12. 2016).

Рейтинг автомобилей по надежности и по качеству 2016 в России // http://okuzove.ru (дата обращения – 31. 12. 2016).

Внимание! Информация на автомобильных сайтах, особенно в отношении иномарок, часто недостоверна и носит рекламный характер.

Компьютер. Что касается компьютеров, то необходимо запастись наиболее распространёнными моделями блоками и запчастями к ним, и совместимыми с ними программами. Лучше всего использовать компьютеры и их детали, поставленные в 2010 – 2012 а так же находящимися в хорошем состоянии 2003 – 2007 гг. (если не ставить некоторых навороченных программ) ведущих производителей «Acer», «Asus», «HP», «Samsung», «Lenovo». Надо обращать внимание на совместимость / несовместимость различных узлов компьютера друг с другом.

Как собрать компьютер самостоятельно?

Как собрать компьютер самостоятельно? // http://toprat.ru (дата обращения – 31. 12. 2016).

3D – принтер. 3D – принтер наиболее полезный для простого человека изделие современного хайтека. Он позволяет вести эффективный и гибкий прибор для производства: на 3D – принтере можно печатать самые разные вещи (например, посуду или обувь) от сравнительно крупных серий до единичных изделий. 3D – принтер может работать либо достаточно «спокойно» простаивать. 3D – принтер можно использовать не для заработка, а просто для экономии - делать что-либо для своих нужд. Особенно если речь идёт о достаточно дорогих, объёмных, но относительно простых в изготовлении предметах

Не всегда 3D – принтер помогает развернуть доходный бизнес, но он позволяет его быстро начать, если сложится благоприятная ситуация. А до этого делать нужные предметы для своего хозяйства по мере надобности.

Как собрать своими руками3D- принтер?

Жильцов Д. 3D-принтер своими руками. Корпус // http://www.zhildv.ru (дата обращения – 07. 01. 2017).





Заключение и немного мотивации





Разумеется, большую часть полезной информации нельзя найти в этой небольшой книжке. Её надо уметь искать самому. Первоначально нужно пользоваться сайтами, не имеющими рекламного характера и где свободно и подробно разбираются достоинства и недостатки разных устройств. Также сайты, где даны подробные описания конструкции устройства с «противопоказаниями», рекомендациями, как минимизировать его недостатки. Подробными пошаговыми инструкциями с иллюстрациями для сборки и пользования. Хорошо когда в комментариях допускается не только похвала, но и скептические отзывы. Такие описания могут быть достаточно сложными, и поэтому для начала надо изучить терминологию. Таким образом, вы сможете найти и более подходящие описания, чем приведённые в книге. А по медицины необходимы толстые справочники, изданные «в бумаге». Не все они оцифрованы, и не всеми могут пользоваться люди без медицинского образования… Для того, чтобы пользоваться ими на примитивном уровне в случае отсутствия квалифицированной медпомощи, желательно познакомиться с медицинской терминологией.

Сайты и форумы имеют тенденцию исчезать. Поэтому необходимо вовремя сохранять либо сайт целиком с помощью специальной программы по копированию «образа сайта». Либо копировать заранее весь необходимый блок материалов.

Ещё надо иметь в виду, что всё сказанное выше – не просто благие пожелания! Принципы самообеспечения успешно воплощается в жизнь!

Уже есть отработанные эффективные методики возрождения малых пунктов! Например, метод Глеба Тюрина и другие.



