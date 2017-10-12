Матвиенко отказалась от кресла премьер-министра

Действующий спикер СФ России Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия» заявила, что она не планирует возглавлять правительство России после выборов президента в 2018 году. Ранее ее фамилия звучала в числе потенциальных кандидатов.





«Нет никаких оснований для того, чтобы моя фамилия звучала в этом ряду. Их нет и не будет. Я занимаю очень ответственный пост, работаю с огромным интересом. У нас масса задач, которые надо реализовать, и я с таким же энтузиазмом, с таким же драйвом буду работать столько, сколько мне будет поручено», — сказала чиновница.





Надо отметить, что фамилия Матвиенко периодически всплывает в списках потенциальных претендентов на пост премьер-министра. Однако, ее имени нет в тройке основных кандидатов, которую недавно озвучило издание Bloomberg. Лидерами списка являются Сергей Собянин, Денис Мантуров и Эльвира Набиуллина.





АПН следит за развитием событий.



