 

«Открытая Россия» осталась в реестре нежелательных организаций

Тверской районный суд столицы отказался исключить «Открытую Россию», основанную бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, из списка нежелательных организаций. Сегодня об этом сообщил «Дождь».

Представитель «Открытой России» заявил журналистам, что организация вполне законно занимается коммерческой деятельностью, и решение суда будет обжаловано.

Напомним читателям, в апреле этого года Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной. Это политическое решение было связано с якобы ведущейся организацией деятельностью на территории России по дискредитации результатов выборов.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Открытая Россия Михаил Ходорковский
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» «Открытая Россия» признана нежелательной организацией в РФ
» «Открытую Россию» могут признать нежелательной организацией
» Фонд в поддержку демократии попал в России под запрет
» Генпрокуратура РФ получила первые доносы на «нежелательные организации»
» Закон о «нежелательных организациях» будет принят в самой жесткой редакции
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

Россия, что с тобой не так?

Россия, что с тобой не так?

Азбука сепаратизма

Азбука сепаратизма

Болеть ли нам за Барселону?

Болеть ли нам за Барселону?

Каталония - не Донбасс

Каталония - не Донбасс

Дмитрий Соколов: «Железная метла метёт чисто...»

Дмитрий Соколов: «Железная метла метёт чисто...»

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

«Открытая Россия» осталась в реестре нежелательных организаций

  • 17:30
  • 0

Роскомнадзор занялся удалением заблокированных сайтов из поисковых систем

  • 14:08
  • 148

Каталония объявила о независимости, но как-то не так

  • 11:34
  • 179

Кремль готовит к запуску сеть анонимных каналов в Telegram

  • 19:00
  • 468

Сайты для торговли криптовалютой могут быть заблокированы

  • 16:02
  • 398

В школьную программу включат обучение игре в шахматы

  • 15:48
  • 395
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru