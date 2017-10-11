«Открытая Россия» осталась в реестре нежелательных организаций

Тверской районный суд столицы отказался исключить «Открытую Россию», основанную бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, из списка нежелательных организаций. Сегодня об этом сообщил «Дождь».





Представитель «Открытой России» заявил журналистам, что организация вполне законно занимается коммерческой деятельностью, и решение суда будет обжаловано.





Напомним читателям, в апреле этого года Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной. Это политическое решение было связано с якобы ведущейся организацией деятельностью на территории России по дискредитации результатов выборов.





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