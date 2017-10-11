 

Роскомнадзор занялся удалением заблокированных сайтов из поисковых систем

Роскомнадзор готовится направить в адрес владельцев поисковых систем письма с требованием об удалении из результатов выдачи заблокированных по решению ведомства сайтов. Об этом сегодня сообщила газета «Известия», ссылаясь на официального представителя ведомства.

Напомним читателям, что удалять ссылки на бессрочно заблокированные сайты требуют поправки к недавно вступившему в силу закону «Об информации». 
Всего в настоящий момент в России заблокированы навечно 234 ресурса, в том числе и известный торрент-трекер Rutracker.org. Однако, газета «Известия» уточняет, что портал Rutracker.org из выдачи удалил только Mail.Ru, а Яндекс, Google, Bing и Спутник все еще показывают его в результатах поиска.

Как ранее сообщало АПН, Роскомнадзор создал специальное подразделение для работы над блокировками различных интернет-сервисов. Новая структура надзорного ведомства будет проводить исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам, а также изучать поведение нарушителей, использующих анонимайзеры и другие способы для обхода блокировок.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет
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