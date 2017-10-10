Кремль готовит к запуску сеть анонимных каналов в Telegram

Кремлевские чиновники готовят к предстоящим выборам запуск сразу сотни анонимных телеграм-каналов, основной целью которых станет влияние на информационную повестку во время президентских выборов.





Концепция сети каналов в Telegram активно обсуждается в администрации президента, сообщает сегодня агентство РБК. Предлагается создать около 100 каналов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале и других российских городах.





Руководить идеологией сети будут непосредственно из администрации президента, а финансирование ляжет на плечи региональной власти. Ожидается, что за содержимое каналов будут отвечать журналисты местных изданий, лояльных Кремлю. «Создавать и вести телеграм-каналы будут журналисты, работающие в региональных СМИ, а также сотрудники пресс-служб. Наполнение телеграм-каналов войдет в их должностные обязанности», — публикует РБК слова своего источника.





Журналисты издания предполагают, что этот проект будет полностью предвыборным и вряд ли просуществует дольше весны 2018 года.





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