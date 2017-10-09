 

Иностранцы получили право воевать в российской армии за границей

Владимир Путин подписал указ о разрешении для иностранных граждан принимать участие в российских военных операциях "по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации". 

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ президента гласит, что с военными-призывниками, пожелавшими поступить на контрактную службу в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в миротворческой или антитеррористической операции за границей или походах кораблей, не ранее чем за месяц до истечения срока службы может быть заключен контракт на один год.

Необходимо напомнить, что в данный момент иностранцы могут служить в российской армии только по контракту и только солдатами, матросами, сержантами и старшинами. При этом они не имеют права занимать офицерских должностей.

АПН следит за развитием событий.
 
 

теги: Армия Новые законы
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