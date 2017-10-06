В Госдуме предложили изменить статью об оскорблении чувств верующих

В Госдуму РФ внесен законопроект, который конкретизирует статью УК об оскорблении чувств верующих. Если изменения будут приняты, то наказывать нарушителей будут только за оскорбления в местах и во время богослужений.





Инициативная группа от КПРФ предлагает уточнить, что «действия, направленные на оскорбление религиозных чувств верующих, могут быть совершены только во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний».





По версии парламентариев, в действующей версии закон нарушает принципы свободы слова и свободы совести.





АПН следит за развитием сбытий.



